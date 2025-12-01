Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία για όσους έλαβαν χαμηλά ποσά - Πώς γίνονται οι τροποποιητικές δηλώσεις

Δυνατότητα για νέες, τροποποιητικές δηλώσεις σε ό,τι αφορά την επιστροφή ενοικίου δίνει η ΑΑΔΕ σε όσους έλαβαν χαμηλά ποσά ή και καθόλου.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης η νέα προθεσμία λήγει στις 30 Δεκεμβρίου.

«Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα: Οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο δώσαμε μέχρι τις 30/09 την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μια διόρθωση στο Ε1 του. Τις τελευταίες ώρες όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση, θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30/12 να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024 στο Ε1 του.», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα γίνουν οι διορθώσεις

Όπως διευκρίνιζαν πηγές του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ, οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822). Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν από τις 13 έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Επιστροφή ενοικίου: Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου που θα καταβάλλεται κάθε τέλος Νοεμβρίου και για πρώτη φορά δόθηκε σε 886.883 δικαιούχους την περασμένη Παρασκευή έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση(Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025. Αντιστοιχεί δηλαδή στο 1/12 των ενοικίων που πλήρωσε ο μισθωτής, όπως το δηλώνει ο ίδιος στη δήλωσή του.

2. Προσαύξηση 50 ευρώ ανά τέκνο, προβλέπεται για τα ανώτατα όρια επιστροφής. Δηλαδή ισχύει ανώτατο όριο, που αυξάνεται ως εξής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

50 ευρώ επιπλέον για κάθε επιπλέον τέκνο Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον από το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο προκύπτει μεγαλύτερο ποσόν καταβολής ποσά.

Διαφορετικά οι δικαιούχοι εισπράττουν ακριβώς το 1/12 της ετήσια δαπάνης την οποία δήλωσαν στη φορολογική τους δήλωση.