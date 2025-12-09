ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δημοτικός ΕΝΦΙΑ: Τι φέρνει το νέο σχέδιο του Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Ο νέος «Δημοτικός ΕΝΦΙΑ» έχει σταλεί ήδη στην ΚΕΔΕ - Τι προβλέπει

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στη δημιουργία ενός νέου «δημοτικού ΕΝΦΙΑ» κατευθύνεται, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτήτων Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), το νέο σχέδιο του Κώδικα Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης έχει σταλεί ήδη στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και ενοποιεί, μεταξύ άλλων, τον ΤΑΠ και τον δημοτικό φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε έναν νέο τοπικό φόρο, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ).

Δημοτικός ΕΝΦΙΑ: Τι προβλέπει σύμφωνα με ΠΟΜΙΔΑ

  • Μείωση στο 10% των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα ή αχρησιμοποίητα ακίνητα — μέτρο που, όπως σημειώνει, ακυρώνει την πλήρη απαλλαγή που διεκδικούσε η ομοσπονδία.
  • Καθιέρωση «απαράγραπτου» για οφειλές προς τους δήμους, με δυνατότητα είσπραξης έως και 10 χρόνια μετά τη γένεσή τους.
  • Αναγκαστική διάρκεια 24 ετών (12+12) στις μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους, με δυνατότητα παράτασης έως και 36–48 έτη.
  • Υποχρεωτική τριετής παράταση υφιστάμενων μισθώσεων χωρίς αναπροσαρμογή μισθώματος.
  • Δυνατότητα απαλλοτριώσεων και παρεμβάσεων στην ιδιωτική περιουσία με ταχύτερες διαδικασίες και περιορισμένες προθεσμίες προσφυγής.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι ο βασικός στόχος του νέου ΤΤΑ είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, καθώς ο συντελεστής του θα είναι, κατά μέσο όρο, τριπλάσιος από τον σημερινό ΤΑΠ. Στον ίδιο φόρο ενσωματώνεται και ο δημοτικός φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.

