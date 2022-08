Βελγίδα υπ. Ενέργειας: «Τρομεροί οι επόμενοι 5-10 χειμώνες στην ΕΕ αν δε ρυθμίσουμε την τιμή του φυσικού αερίου»

Η υπουργός Ενέργειας του Βελγίου προειδοποίησε ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν μπροστά τους 5 έως 10 τρομερούς χειμώνες εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου.

Η Tinne Van der Straeten έγραψε στο Twitter ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη πρέπει να παγώσουν επειγόντως, προσθέτοντας ότι η σχέση μεταξύ των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεχνητή και πρέπει να μεταρρυθμιστεί.

«Οι επόμενοι πέντε έως δέκα χειμώνες θα είναι τρομεροί αν δεν κάνουμε τίποτα», είπε. «Πρέπει να δράσουμε (κατευθείαν) στην πηγή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να εργαστούμε για να παγώσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου».

Les 5 à 10 prochains hivers seront terribles si on ne fait rien. Il faut agir à la source, au niveau européen et travailler sur un blocage des prix pour le gaz. On pourrait ainsi réduire la facture énergétique de 770 euros.