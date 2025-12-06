ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυτός ο δήμος στην Ελλάδα δίνει στεγαστικό επίδομα σε υπαλλήλους του

Με το μηνιαίο ποσό των 600 ευρώ θα ενισχυθούν οι γιατροί και με 200 ευρώ οι μόνιμοι υπάλληλοι του συγκεκριμένου δήμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Στεγαστικό επίδομα για τη στήριξη υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αστυπάλαια, αποφάσισε να χορηγήσει η δημοτική Αρχή του νησιού.

Συγκεκριμένα με το μηνιαίο ποσό των 600 ευρώ θα ενισχυθούν οι γιατροί και με 200 ευρώ οι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου, ενώ επί της αρχής το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση επιδόματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

«Με τις παροχές αυτές, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις διαβίωσης και την προσέλκυση προσωπικού που στηρίζει καθημερινά την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, της υγείας και της εκπαίδευσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

