Εκταμιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) η τελευταία δόση προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης.

Η δόση είναι ύψους 15 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 9,5 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί το «μαξιλάρι» ρευστότητας που συγκροτεί η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο. Τα υπόλοιπα 5,5 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ESM, με την εκταμίευση αυτή, το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας θα φτάσει περίπου τα 24 δισ. ευρώ, και το ποσό αυτό εκτιμάται ότι αρκεί για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για 22 μήνες, μετά το τέλος του προγράμματος στις 20 Αυγούστου.

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλνγκ, επεσήμανε ότι η εκταμίευση της τελευταίας δόσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης «στέλνουν το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει διανύσει έναν μακρύ δρόμο προς τα εμπρός, κατά τη διάρκεια του τριετούς προγράμματος».

«Η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά του ελληνικού λαού, τώρα αποδίδει καρπούς. Το τελικό πακέτο των μεταρρυθμίσεων που ολοκλήρωσε η Ελλάδα περιελάμβανε σημαντικές δράσεις στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στις μεταρρυθμίσεις των δημοσίων εσόδων και την επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων», πρόσθεσε.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε πως «από το 2012, ο EFSF και ο ESM υποστήριξαν τον ελληνικό λαό στις προσπάθειές του παρέχοντας άνευ προηγουμένου ποσά μακροπρόθεσμων δανείων με πολύ ευνοϊκά επιτόκια. Το τέλος του προγράμματος του ESM στις 20 Αυγούστου θα αποτελέσει ορόσημο για τη χώρα. Η Ελλάδα θα πρέπει τώρα να αποδείξει στους εταίρους της και τις αγορές ότι δεσμεύεται να μην αναστρέψει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί και να ακολουθήσει τις βιώσιμες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, που απαιτούνται μακροπρόθεσμα για να καταστεί μία ισχυρή οικονομία που δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας».

Με τη σημερινή εκταμίευση των 15 δισ. ευρώ, ο ESM έχει διαθέσει προς την Ελλάδα συνολικά 61,5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, από τα συνολικά 86 δισ. που ήταν προς διάθεση.

Συνολικά, ο ESM και ο EFSF έχουν εκταμιεύσει περίπου 204 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των ελληνικών προγραμμάτων, και είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές της χώρας.

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter, πως η η εκταμίευση της δόση των 15 δισ. είναι το τελευταίο σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESΜ και προς το νέο κεφάλαιο που πρόκειται να ανοίξει για την Ελλάδα.

Final disbursement of €15bn made to #Greece today: last important step towards the completion of the @ESM_Press programme on 20 August and to the new chapter that is about to open. 🇬🇷 now has a strong buffer to smooth its path back to market financing. @EU_Commission @EEAthina