O Liam Howlett και ο Maxim έκαναν μια κοινή ανακοίνωση στο Billboard στην οποία δήλωσαν ότι δουλεύουν με τον μακροχρόνιο συνεργάτη τους Paul Dugdale πάνω στην δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τους Prodigy

Ο Dugdale είχε δουλέψει παλιότερα σε ένα φιλμ από μια συναυλία τους το 2011 το 'The Prodigy: World's On Fire' ενώ έχει σκηνοθετήσει τρια βίντεο τους.

«Κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για το γκρουπ... και τι έγινε;», δήλωσαν ο Howlett και ο Maxim.

1996, Η μπάντα στα MTV Awards του Λονδίνου (GETTY IMAGES)

«Μετά τον απρόσμενο χαμό του αδερφού μας Keith το 2019, η στιγμή είναι κατάλληλη για εμάς να πούμε την ιστορία του συγκροτήματος μας, ολόκληρη. Είναι μια ιστορία ενός χαοτικού και ταραγμένου ταξιδιού της συμμορίας μας, του γκρουπ, της μπάντας του λαού - των Prodigy. 'H απλά, η ιστορία των αδερφών μας σε μια αποστολή να κάνουμε θόρυβο, να ταρακουνήσουμε τις ψυχές του κόσμου και να ανατινάξουμε ηχητικά συστήματα παγκοσμίως..γι' αυτό! Αυτό το φιλμ θα γίνει με την ίδια ακεραιότητα που έχει η μουσική μας - χωρίς συμβιβασμούς, ωμό και ειλικρινής... αφιερωμένο στον Keith!»

«Το φιλμ θα είναι τρελό όπως είναι το συγκρότημα», είπε ο Dugdale. «Σκοτεινό ανά στιγμές με δυνατές αλλαγές στο ρυθμός. Θα είναι επίσης μια επίθεση εικόνων, στιλιστικά συναρπαστικό, σύγχρονο και προκλητικό. Θέλουμε η θεατές να φύγουν από το σινεμά σαν να έχουν βγει έξω από ένα τρενάκι του λούνα παρκ».

Το ντοκιμαντέρ θα είναι μια παραγωγή της Pulse Films που ήταν υπεύθυνη για το Lemonade της Beyonce, το Shut Up and Play The Hits των LCD Soundsystem και το 20,000 Days on Eart του Nick Cave.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει.

Πέρσι, τον Σεπτέμβριο οι Prodigy αποκάλυψαν ότι έχουν γυρίσει στο στούντιο και ετοιμάζουν νέο άλμπουμ με ένα ποστ τους στα social media.

