Πέθανε σε ηλικία 76 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mary Wilson.

H Wilson υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Supremes και παρέμεινε στις τάξεις τους έως και τη διάλυση του σχήματος. Η τραγουδίστρια πέθανε στο σπίτι της, στο Χέντερσον της Νεβάδα, ωστόσο τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 οι Supremes σημείωσαν μία σειρά από μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Baby Love» και «You Can't Hurry Love».

Το σχήμα είχε ιδρυθεί στο Ντιτρόιτ το 1959 με το όνομα The Primettes. Η Wilson ήταν τότε δεκαπέντε ετών. Υπήρξε ένα από τα αρχικά μέλη μαζί με τις Diana Ross, Florence Ballard και Barbara Martin. Η Martin έφυγε πριν το συγκρότημα γίνει διάσημο - και έτσι συνέχισαν ως τρίο. H Martin πέθανε πέρυσι.

Οι Supremes υπήρξαν το πιο πετυχημένο σχήμα της δισκογραφικής εταιρείας Motown, δώδεκα κομμάτια τους βρέθηκαν στην κορυφή των επιτυχιών των ΗΠΑ. Το πρώτο τους Νο. 1 ήταν το «Where Did Our Love Go», το 1964 και ακολούθησαν τα «Baby Love», «Come See About Me» και «Stop! In the Name of Love». Το σχήμα διαλύθηκε το 1977, μετά την αποχώρηση της Wilson.

Mary Wilson, Florence Ballard και Diana Ross, το θρυλικό τρίο των Supremes. Φωτογραφία: Motown

Σε ανακοίνωσή του, ο Berry Gordy, ιδρυτής της σπουδαίας δισκογραφικής, ανέφερε πως αιφνιδιάστηκε από τον θάνατο ενός «βασικού μέλους της οικογένειας της Motown».

«Οι Supremes άνοιξαν δρόμους για τους εαυτούς τους, τα άλλα σχήματα της Motown και για πολλούς, πολλούς ακόμη. Ήμουν πάντα περήφανος για τη Mary. Ήταν αστέρι από μόνη της και μέσα στα χρόνια συνέχισε να δουλεύει για την κληρονομιά των Supremes. Ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμένα. Ήταν μία πρωθιέρεια, μία ντίβα που θα μας λείψει πολύ.»

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο εξαιτίας των περιορισμών λόγω κορωνοϊού, ωστόσο αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανακοινωθεί εκδήλωση για τη ζωή της και το έργο της.

Η αυτοβιογραφία της Wilson κυκλοφόρησε το 1986 με τίτλο «Dreamgirl: My Life As a Supreme» και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις βιογραφίες μουσικών με τις υψηλότερες πωλήσεις. Οι Supremes έγιναν μέλη του Rock and Roll Hall of Fame το 1988.

Το 2019 η Wilson συμμετείχε στο αμερικανικό Dancing With The Stars. Δύο ημέρες πριν τον θάνατό της, είχε ανακοινώσει με βίντεο στο YouTube, πως εργάζεται πάνω στην κυκλοφορία νέου σόλο υλικού.

