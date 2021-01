Στα πολλά projects με τα οποία έχει συνδεθεί ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο, προτεραιότητα φαίνεται να έχει το φιλμ «Bones & All».

Τα γυρίσματά του έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη και θα ξαναφέρουν κοντά τον σκηνοθέτη με τον πρωταγωνιστή του «Call me by your name», Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Hollywood Reporter, το «Bones & All» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Καμίλ ΝτεΑντζέλις, το οποίο ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα σε ένα road trip μέσα στις ΗΠΑ με σκοπό ψάξει τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ αλλά και να προσπαθήσει να καταλάβει την αιτία που την οδηγεί στο να σκοτώνει και να τρώει τους ανθρώπους που την αγαπούν.

H Τέιλορ Ράσελ (Waves, Escape Room) είναι η επικρατέστερη για τον βασικό ρόλο, με τον Σαλαμέ να παίζει πλάι της, ενώ ο Ντέιβιντ Κάιγκανιτς έχει επιμεληθεί το σενάριο.

Ο τελευταίος έχει επίσης ξανασυνεργαστεί με τον Γκουαντανίνο στα σενάρια του «Bigger Splash» και «Suspiria».

