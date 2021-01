Η Warner συνεχίζει την εξόρμησή της στο πειραματικό 2021, όπου προγραμμάτισε ταυτόχρονη προβολή των μεγάλων ταινιών της σε σινεμά και HBO Max, με ένα blockbuster από τα παλιά, σε σχέση με την ιστορία των δύο ηρώων του αλλά και τις αρετές με τις οποίες είναι συννυφασμένο το είδος - καταστροφές, ακριβά εφέ, εντυπωσιακές μάχες.

Το Godzilla vs. Kong παρουσιάζεται ως μια αποδραστική τιτανομαχία δύο ιστορικών τεράτων του σινεμά, που έχουν ξαναπαλέψει στο παρελθόν. Η ιστορία είναι ουσιαστικά μια ένωση, ένα διπλό σίκουελ για τα Godzilla: King of the Monsters (2019) και Kong: Skull Island (2017), σκηνοθετημένο από τον Άνταμ Γουίνγκαρντ (You ‘re Next), σύμφωνα με το οποίο ο Kong επιστρατεύεται ως προστάτης της ανθρωπότητας από τη στιγμή που ο Godzilla γίνεται απειλή.

Η ταινία είναι παραγωγή της Legendary, η οποία πρόσφατα ταχθηκε κατά της απόφασης της Warner για διπλή διανομή (σινεμά και πλατφόρμα) των ταινιών της και είχε αφήσει να εννοηθεί πως οι διαφορές των δυό πιθανά να λυθούν στα δικαστήρια. Το παρασκήνιο έφερε πιθανότατα έναν κοινό συμβιβασμό, καθώς η ταινία ήταν προγραμματισμένη για το Μάιο και μεταφέρθηκε 2 μήνες νωρίτερα, στις 26 Μαρτίου.

Το βασικό καστ αποτελείται από τους Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Ρεμπέκα Χολ, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και Κάιλ Τσάντλερ.

