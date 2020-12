Με ένα νέο τραγούδι ο διάσημος ράπερ Eminem ζητά συγνώμη από την Ριάνα επειδή «στήριξε» τον πρώην σύντροφό της Chris Brown, που της επιτέθηκε το 2009.

Ο Eminem αναφέρει στο τραγούδι του Zeus «Αλλά, εγώ, υπόσχομαι να είμαι ειλικρινής/ Και ολόψυχα, συγνώμη, Ριάννα/ Για αυτό το τραγούδι που διέρρευσε, λυπάμαι, Ρι/ Δεν είχε σκοπό να σoυ προκαλέσει θλίψη».

Ο στίχος αναφέρεται σε ένα τραγούδι προ δεκαετίας που διέρρευσε το 2019, στο οποίο ο Eminem φέρεται να λέει «φυσικά είμαι με την πλευρά του Chris Brown».

Το Zeus ακούγεται στο άλμπουμ του Eminem «Music to Murdered By Side B» το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.

Όταν διέρρευσε πέρυσι το επίμαχο κομμάτι, ο εκπρόσωπος του Eminem είχε δηλώσει πως πρόκειται για διαρροή, που έγινε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια. «Αφού το ηχογράφησε, ο Eminem το κατέστρεψε και το ξαναέγραψε».

Στο νέο του κομμάτι, παραδέχτηκε ότι ο πρωτότυπο στίχος «ήταν λάθος μου».

Ο Chris Brown δήλωσε ένοχος για την επίθεση το 2009 και καταδικάστηκε σε ποινή πέντε ετών και εντολή εκτέλεσης κοινοτικής υπηρεσίας.

Ο Eminem και η Ριάνα έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένου του νούμερο ένα αμερικανικό single Love the Way You Lie του 2010, καθώς και του Numb στο άλμπουμ της Unapologetic το 2012 και The Monster από το The Marshall Mathers LP 2 το 2013.

Το νέο άλμπουμ του ράπερ περιλαμβάνει ακόμα συνεργασίες με τους Dr Dre, Ty Dolla $ ign, J Premier και Skylar Gray.

Με πληροφορίες του BBC

