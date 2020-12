Ισραήλ: Ανοίγει αύριο για το κοινό μέρος από το Παλάτι του Ηρώδη [ΕΙΚΟΝΕΣ&BINTEO]

Οι ισραηλινές αρχές αναμένεται να αποκαλύψουν στο κοινό δομές από το παλάτι του βασιλιά Ηρώδη, που μέχρι σήμερα ήταν εκτός των επιτρεπτών ορίων, για τους επισκέπτες.

Το Ηρώδειο, ένας εξαιρετικά δημοφιλής τουριστικός προορισμός, βρίσκεται κοντά στη Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αλλά ανήκει σε περιοχή όπου το Ισραήλ ασκεί πλήρη στρατιωτικό και πολιτικό έλεγχο.

Οι αρχαιολόγοι λένε ότι ο Ηρώδης αποφάσισε προς το τέλος της ζωής του να θάψει το παλάτι του, χρησιμοποιώντας έδαφος από τον λόφο, στον οποίο ήταν χτισμένο, μέχρι να μην είναι ορατό πλέον το περίγραμμα της δομής.

Η Αρμόδια Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ σχεδιάζει να ανοίξει την νέα τοποθεσία την Κυριακή, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δουν για πρώτη φορά την τοξωτή σκάλα, την είσοδο και το ιδιωτικό θέατρο του Βασιλιά Ηρώδη,

Το συγκρότημα, χτίστηκε από τον Ρωμαίο διορισμένο βασιλιά, γνωστό τόσο για τη βαρβαρότητά του όσο και για τις υπέροχες δομές, που χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, στην Ιουδαία από το 37 έως το 4 π.Χ.

Το παλάτι στην κορυφή του λόφου, η κύρια είσοδος του με θέα στην Ιερουσαλήμ, ήταν το αγαπημένο του Ηρώδη.

Ήταν το μόνο που ο ίδιος επέλεξε να δώσει το όνομά του και να ταφεί, δήλωσε ο Roi Porat, αρχαιολόγος του Εβραϊκού Πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνος για τις ανασκαφές.

Μια απλή ταφή, ωστόσο, δεν θα ικανοποιούσε τον Ηρώδη, ο οποίος ήθελε τον τελευταίο του χώρο ανάπαυσης να επισκιάσει το παλάτι του.

«Αυτός είναι ο λόγος που κάλυψε το βουνό, συμπεριλαμβανομένου του παλατιού, με χώμα», δήλωσε ο Eran Kruzel από την Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ.

Και ενώ θάφτηκε το παλάτι κατά τη διάρκεια της ζωής του, αυτό έδωσε στον Ηρώδη την ικανοποίηση να γνωρίζει ότι ο τάφος του θα ξεχωρίζει.

«Πρόκειται για ένα απαράμιλλο αρχαιολογικό εργαστήριο», είπε ο Porat, συγκρίνοντάς το με τη διατήρηση της Πομπηίας.

Υπάρχουν τρία κυρτά επίπεδα με καμάρες στήριξης πάνω από την είσοδο, από τότε που ο Ηρώδης αποφάσισε να θάψει το παλάτι του. Και αυτό γιατί χρειαζόταν ακόμα πρόσβαση ενώ ήταν ζωντανός.

Η ίδια η είσοδος περιέχει τοιχογραφίες σε πράσινο και μαύρο χρώμα, δημιουργώντας σχέδια που μιμούνται μαρμάρινα πάνελ, σύμφωνα με το βασιλικό στιλ της Ιουδαίας.

Στο κάτω μέρος της σκάλας στην άλλη πλευρά του τάφου βρίσκεται το θέατρο με περίπου 300 θέσεις, ο ιδιωτικός χώρος και το βασιλικό δωμάτιο των επισκεπτών, με θέα.

Ο Ηρώδης φιλοξένησε τον Μάρκο Αγρίππα, τον δεύτερο διοικητή του Καίσαρα Αύγουστου, σε αυτό το δωμάτιο το 15 π.Χ.

«Ήταν μια εξαιρετικά σημαντική επίσκεψη για τον Ηρώδη, με τον κυβερνήτη της Ιουδαίας να αναδιαμορφώνει την αίθουσα, ώστε να περιλαμβάνει μια σειρά σχεδίων που μιμούνται ανοιχτά παράθυρα και απεικονίζουν την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Αγρίππα, με τολμηρά και πλούσια ανάγλυφα. Πριν από αυτό, ο Ηρώδης ακολούθησε την εβραϊκή παράδοση που απέφυγε εικόνες ζώων και ανθρώπων, αλλά εδώ, όλα ήταν δυνατά», δήλωσε ο Porat.

«Είναι πραγματικά μια ρωμαϊκή κάψουλα μέσα στην Ιουδαία» τόνισε ο καθηγητής.

Η ανασκαφή και η συντήρηση των τελευταίων τμημάτων του ανακτόρου ξεκίνησαν πριν από περίπου 13 χρόνια με την ανακάλυψη του τάφου του Ηρώδη.

Για τον Porat, ο τόπος απεικονίζει τη νοοτροπία του Ηρώδη, «όταν το μόνο που τον απασχολούσε ήταν να διατηρήσει την υστεροφημία του».

