Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός David Prowse, που είχε παίξει σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της πρώτης τριλογίας Star Wars.

Ο Prowse ήταν ο άνθρωπος που φορούσε τη στολή του Darth Vader στις σκηνές με «πλήρη εξάρτηση», στις πρώτες τρεις ταινίες του Τζορτζ Λούκας.

«Με μεγάλη λύπη και θλίψη για μας και εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, ανακοινώνουμε ότι ο πελάτης μας DAVE PROWSE M.B.E. πέθανε στην ηλικία των 85 ετών», ανέφερε στο Twitter η Bowington Management.

Ο Βρετανός ηθοποιός λατρεύτηκε για τη φυσική απεικόνιση του διάσημου Darth Vader στο franchise επιστημονικής φαντασίας. Φωνή στη συγκεκριμένη φιγούρα, έδινε ο ηθοποιός James Earl Jones.

Ο ηθοποιός αρχικά ηχογράφησε τη φωνή του Vader, αλλά αντικαταστάθηκε από τον Jones λόγω της προφοράς του.

«Τον αποκαλέσαμε Darth Farmer», θυμόταν η «πριγκίπισσα Leia» Carrie Fisher παλιότερα, στο The Jonathan Ross Show.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8