Οι θρύλοι της μουσικής Βαν Μόρισον και Έρικ Κλάπτον ενώνουν τις δυνάμεις του στο «Stand and Deliver», το νέο single κατά του lockdown.

Το blues κομμάτι, είναι δημιουργία του Μόρισον σε ερμηνεία του Κλάπτον, για την στήριξη της εκστρατείας Save Live Music, που έχει δημιουργήσει ο Μόρισον.

Ο ίδιος έχει κυκλοφορήσει ήδη τρία τραγούδια κατά του lockdown, που έχει επιβληθεί λόγω του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Τα «Born To Be Free», «As I Walked Out» και «No More Lockdown».

Τα έσοδα από το «Stand and Deliver» θα διατεθούν για το Ταμείο Οικονομικής Ενίσχυσης του Μόρισον, το οποίο βοηθά τους μουσικούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ως συνέπεια των έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Ο Κλάπτον, από την πλευρά του χαρακτήρισε την έλλειψη ζωντανών εμφανίσεων λόγω των περιορισμών «βαθύτατα ενοχλητική».

«Υπάρχουν πολλοί από εμάς που υποστηρίζουμε τον Βαν και τις προσπάθειές του να σώσει τη ζωντανή μουσική. Είναι μια έμπνευση», είπε ο Κλάπτον.

«Πρέπει να σηκωθούμε και να βρούμε μια διέξοδο από αυτό το χάος. Η εναλλακτική λύση δεν αξίζει περισσότερη σκέψη. Η ζωντανή μουσική μπορεί να μην ανακάμψει ποτέ» πρόσθεσε ο θρύλος της παγκόσμιας μουσικής.

«Η ηχογράφηση του Έρικ είναι φανταστική και θα ακουστεί μαζί με όλους εκείνους που μοιράζονται την ίδια απογοήτευση. Είναι θλιβερό να βλέπουμε τόσους πολλούς ταλαντούχους μουσικούς να στερούνται ουσιαστικής υποστήριξης από την κυβέρνηση, αλλά θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι εργαζόμαστε σκληρά κάθε μέρα για να ασκήσουμε πιέσεις για την επιστροφή της ζωντανής μουσικής και για να σώσουμε τη βιομηχανία μας» δήλωσε ο Μόρισον υπερασπιζόμενος τον σκοπό του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Πέμπτη την μερική επιστροφή στην κανονικότητα σε ένα ιδιότυπο σύστημα τριών επιπέδων μετά την άρση του lockdown στις 2 Δεκεμβρίου.

Ορισμένες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου και του Λίβερπουλ, υπάγονται σε μικρότερους περιορισμούς της Βαθμίδας 2. Την ίδια ώρα ο κορωνοϊός έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερες από 57.000 ζωές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Μάρτιο, ο Κλάπτον και ο Μόρισον είχαν εμφανιστεί μαζί στο O2 Arena του Λονδίνου. Σκοπός της εμφάνισής τους ήταν να συγκεντρώσουν χρήματα για το Royal Marsden Cancer Charity, εβδομάδες πριν από την επιβολή του πρώτου lockdown στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το singe «Stand and Deliver» θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο από το iTunes, το Amazon Music, το Deezer και όλα τα άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα από τις 4 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες του Variety

