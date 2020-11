Ο Ντάγκλας Στιούαρτ κέρδισε το Booker, με το πρώτο του μυθιστόρημα, με τίτλο «Shuggie Bain»: μια ιστορία που βασίζεται στη δική του ζωή, για ένα αγόρι που μεγαλώνει μέσα στη φτώχεια στη Γλασκώβη του '80, με μια μητέρα που πασχίζει με τον εθισμό.

Ο 44χρονος Στιούαρτ, που έχει αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, είναι ο δεύτερος Σκωτσέζος που κερδίζει το βραβείο των 50.000 λιρών, μετά τον Τζέιμς Κέλμαν, που είχε βραβευθεί για το μυθιστόρημα «How Late It Was, How Late». Ένα βιβλίο που ο Στιούαρτ έχει δηλώσει ότι του άλλαξε τη ζωή.

Η επικεφαλής της επιτροπής, Μάργκαρετ Μπάσμπι, είπε πως η απόφαση των κριτών ήταν ομόφωνη και ότι τους πήρε μόνο μία ώρα για να καταλήξουν σε αυτή.

Όταν έμαθε ότι είναι ο νικητής του βραβείου, ο Στιούαρτ δακρυσμένος δήλωσε «εντελώς σοκαρισμένος» και ευχαρίστησε τη μητέρα του, που είναι «σε κάθε σελίδα αυτού του βιβλίου. Έχω πει ανοιχτά ότι δεν θα υπήρχα χωρίς εκείνη, η δουλειά μου δεν θα υπήρχε». Η μητέρα του πέθανε λόγω του εθισμού της στο αλκοόλ, όταν εκείνος ήταν 16 ετών.

Επίσης ευχαρίστησε τους Σκωτσέζους, ιδιαίτερα εκείνους της Γλασκώβης, των οποίων «η συμπόνια, το χιούμορ, η αγάπη και ο μόχθος βρίσκονται σε κάθε λέξη αυτού του βιβλίου».

Ο Στιούαρτ, που ήδη έχει γράψει το δεύτερο μυθιστόρημά του, με τίτλο «Loch Awe», δήλωσε ότι πλέον θα γίνει συγγραφέας πλήρους απασχόλησης, ενώ αστειεύτηκε ότι με το χρηματικό έπαθλο θα τακτοποιήσει το στοίχημα που είχε βάλει με τον σύζυγό του, ότι δεν θα κέρδιζε το βραβείο. Σε πιο σοβαρό τόνο, είπε ότι μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα για να επιστρέψει στη Γλασκώβη.

Ο 44χρονος μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να ξεκινήσει καριέρα στο σχέδιο μόδας και άρχισε να γράφει πριν από μία δεκαετία. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως οι Calvin Klein και Ralph Lauren.

Το «Shuggie Bain» είναι η ιστορία ενός μοναχικού αγοριού, που περνά την παιδική ηλικία του στις ρημαγμένες εργατικές κατοικίες της Γλασκώβης, στη δεκαετία του '80. Αποκαλύπτει την αναλγησία της φτώχειας, τα όρια της αγάπης και την κενότητα της υπερηφάνειας. Μεταφράζεται σε 20 γλώσσες και στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει το 2021, από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο», σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου.

Με πληροφορίες από Guardian

