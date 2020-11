Ξεκινάει το 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου από την Τετάρτη 25/11 έως και την Παρασκευή 4/12.



'Ολες οι ταινίες της φετινής διοργάνωσης θα είναι διαθέσιμες στο κοινό για 24 ώρες, από τις 10.00 π.μ. της επίσημης μέρας προγραμματισμού τους, μέχρι και τις 10.00 π.μ. της επόμενης, οπότε και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η θέασή τους.

«Η πρόσβαση σε όλες τις προβολές θα είναι δωρεάν, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο σινεφίλ κοινό όλης της Ελλάδας και όχι μόνο της Αθήνας, να απολαύσει πολύ και καλό σινεμά« αναφέρεται σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τετάρτη 25/11

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Dolce fine giornata

Ευρώπη, το όνειρο

Ιστορίες του καλοκαιριού (Conte d' été / A Summer's Tale)

Σκοτεινό αστέρι (Dark Star)

Forget Me Not

Πέμπτη 26/11

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Πολίτης τρίτης ηλικίας

Από το χιόνι

Το τέλος του κόσμου (Quatermass and the Pit)

Ρισάλτο

Αρκαδία Χαίρε

Παρασκευή 27/11

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Digger

Γραμμές

New York College Shorts: Athanasia (immortality), The Bookworm - A quarantine short film, Με άλλα μάτια

Primer

Φαντάσματα πλανιούνται πάνω από την Ευρώπη

Σάββατο 28/11

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Yellow Cat (Sary mysyq)

Eduart

(Η ταινία Eduart θα προβληθεί μόνο με αγγλικούς υπότιτλους)

Η Μαρκησία του Ο... (Die Marquise von O... / The Marquise of O)

Horme Picture Shorts: Γιασεμί, Πατρική συμβουλή, Τρία βήματα, Φιλί

Νορβηγία

Κυριακή 29/11

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Listen

Σολάρις (Solyaris / Solaris)

Smac

10η μέρα

Ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο (Sepelenmis Ölümler Arasinda / In between dying)

Δευτέρα 30/11

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Ντάνιελ '16 (Daniel '16)

Ovil and Usman

Αλονζανφάν (Allonsanfàn)

Η Πολίν στην πλαζ (Pauline à la plage / Pauline at the Beach)

Μπάιρον: Η μπαλάντα ενός δαιμονισμένου

Τρίτη 1/12

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Η ιδιοκτησία (A Herdade / The Domain)

Ποιος, ποιος θα φαγωθεί

Ακατάβλητο Μεξικό (Reed, México insurgente)

Ο τελευταίος άνδρας επί της γης (The Last Man On Earth)

Εκδρομή

Τετάρτη 2/12

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Ιστορίες από το δάσος με τις καστανιές (Zgodbe iz kostanjevih gozdov / Stories From The Chestnut Woods)

Το τέρας της μαύρης κοιλάδας (Day The World Ended)

Προμελετημένη δολοφονία (La mort en direct / Death Watch)

Ρομαντικό σημείωμα

Πλατεία Αμερικής

Πέμπτη 3/12

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

The Last Ones (Viimeiset)

Ο Κόκκινος Ψαλμός (Még kér a nép / Red Psalm)

Για πάντα

Η νύχτα των ζωντανών νεκρών (Night Of The Living Dead)

Η νύχτα της Βαρέν (La nuit de Varennes / That Night in Varennes)

Παρασκευή 4/12

(Την ημέρα της προβολής τους οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης μέρας)

Δύσκολο να είσαι Θεός (Trudno byt bogom / Hard To Be God)

Do It Yourself

Ουρανός

Στον ασημένιο πλανήτη (Na srebrnym globie / On the Silver Globe)

Ένας άλλος κόσμος

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr