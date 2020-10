ΘΕΑΤΡΟ

This is not Romeo and Juliet

Bασισμένη στο σαιξπηρικό αριστούργημα, η παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την Έλλη Τρίγγου, ξεκινά στο θέατρο Πορεία, όπου δύο αιώνιοι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι με τον έρωτα, τον όρκο, την απόρριψη και τον θάνατο.

19/10-12/1, Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλ. Βικτωρίας, Δευτ. & Τρ. 21:00, εισ.: 12-18 ευρώ

Έξι φορές

Όλια Λαζαρίδου

Η Όλια Λαζαρίδου πρωταγωνιστεί σε ένα αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη και στη μαγεία του θεάτρου, ερμηνεύοντας έξι διαφορετικούς ρόλους, στο Μέγαρο Μουσικής. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, έχει ως πηγή έμπνευσης τα θρυλικά Έξι Μονόπρακτα που είχε ανεβάσει η Λαμπέτη το 1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Όλια Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο).

15-18/10, Μέγαρο Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 15-17/10: 21:00, 18/10: 19:00, εισ.: 12-18 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέτρος Κλαμπάνης & Γιώργος Κοντραφούρης

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί στον Φάρο δύο διεθνείς jazzmen, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Γιώργο Κοντραφούρη, σε μια ξεχωριστή σύμπραξη με ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και εντάσεις.

18/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 21.00, εισ.: 5 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Το τρίτο στεφάνι

Το Τρίτο Στεφάνι με τη Μαρία Καβογιάννη και τη Μαρία Κίτσου στους ρόλους της Εκάβης και της Νίνας.

Το εμβληματικό έργο του Κώστα Ταχτσή ανεβαίνει στο θέατρο Παλλάς σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με τη Μαρία Καβογιάννη και τη Μαρία Κίτσου στους ρόλους της Εκάβης και της Νίνας αντίστοιχα, συνοδεία ενός εικοσαμελούς θιάσου. Ο Μίνωας Μάτσας υπογράφει τη νέα, πρωτότυπη μουσική.

Από 15/10, Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, Τετ. & Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, εισ.: 10- 80 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Sonke, Blaue Reiter

Sonke

Μια νέα ενότητα έργων παρουσιάζει ο Sonke στην ατομική του έκθεση με τίτλο «Blaue Reiter» που σημαίνει «Γαλάζιος Καβαλάρης», ανασύροντας μνήμες από την παιδική του ηλικία, τα λούνα-παρκ και ιδιαίτερα τα καρουζέλ με τον ονειρικό στροβιλισμό τους. Τα χρώματα είναι έντονα, σαν τους μαρκαδόρους της παιδικής ιχνογραφίας.

19/10-1/11, G.E. Kapopoulos, Νορμανού 3, Δευτ., Τετ. 10:00-15:00, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:00-18:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Μια Γερμανίδα γραμματέας

Η Ρένη Πιττακή ερμηνεύει έναν αριστοτεχνικό μονόλογο, το πιο πρόσφατο θεατρικό έργο του Κρίστοφερ Χάμπτον, εμπνευσμένο από τη ζωή και τις εξομολογήσεις, της Μπρουνχίλντε Πόμσελ, μίας από τις γραμματείς του Γκέμπελς. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

14/10-29/11, Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Τετ. 19:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00, εισ.: 14-16 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Tim Goodwin, Scratch

Tim Goodwin, Scratch

Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί λέξεις και εικόνες από περιοδικά και βιβλία, όπως το βρετανικό ιατρικό βιβλίο ασθενειών και θεραπειών από το Α ως το Ω, Ο εικονογραφημένος οικογενειακός γιατρός. Η έννοια της νοσταλγίας γίνεται αφετηρία για τη δημιουργία κολάζ που έχουν αναφορές σε ποικίλα κινήματα της τέχνης, όπως ο σουρεαλισμός και ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός.

15/10-30/11, Phoenix Athens, Ασκληπιού 89, Δευτ.-Παρ. 12:00-18:00, Σάββατο με ραντεβού, είσοδος ελεύθερη

ΟΠΕΡΑ

Μαντάμα Μπαττερφλάι

Μαντάμα Μπαττερφλά, Ερμονέλα Γιάχο, Χρυσάνθη Σπιτάδη. Φωτο: Valeria Isaeva

Με τη σπαρακτική Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι ξεκινάει η φθινοπωρινή σεζόν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα. Τρεις διεθνώς καταξιωμένες υψίφωνοι εναλλάσσονται στον ρόλο του τίτλου, οι Ερμονέλα Γιάχο, Τσέλια Κοστέα και Κριστίνε Οπολάις.

14, 16, 18, 20, 23, 25 & 30/10 & 1, 8 & 15/11, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Ώρα έναρξης 20:00, Κυριακές 18:30, εισ.: 10-70 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ruins of an extreme present

Επτά καλλιτέχνες/σχεδιαστές και έξι στούντιο ερμηνεύουν, αμφισβητούν και αντιδρούν στα καθιερωμένα πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά και οικολογικά φαινόμενα. Η έκθεση φαντάζεται το δυστοπικό μέλλον και απεικονίζει το παράξενο, ρευστό παρόν. Συμμετέχουν οι: Taxiarchis Balaskas, Baratto & Mouravas, Konstantinos Doumpenidis, ENYO Studio, G. Vic & Jola, Hypercomf, Hyperscapes Research Office (HRO) + FluxGeist, Kakia Konstantinaki, Kostas Lambridis, Maria Paneta, Niccolo Sanavio, Studio Precarity, Un.Processed Realities.

16-18/10, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 10:00-20:00, ελεύθερη είσοδος. Εγκαίνια: 15/10, 18:00-22:00.

ΘΕΑΤΡΟ

Μεταμφίεση

Χάρις Αλεξίου

Η Χάρις Αλεξίου, με αφορμή το θεατρικό αφήγημα Μεταμφίεση του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, ανεβαίνει στη σκηνή του Μικρού Παλλάς και απευθύνεται στο κοινό μέσα από τη θεατρική πράξη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταύρος Ράγιας, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Ανδρέας Γεωργιάδης και τη μουσική ο Άγγελος Τριανταφύλλου.

16/10-1/11, Μικρό Παλλάς, Στοά Σπυρομήλιου & Αμερικής 2, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, εισ.: 14-20 ευρώ

