Μια μεγάλη μουσική συλλογή που συγκεντρώνει κομμάτια από 160 εγχώριους καλλιτέχνες δημιουργήθηκε με σκοπό να στηρίξει τους ανθρώπους που δοκιμάζονται στη Μόρια. Όλα τα έσοδα της συλλογής «Unity vol 1» θα διατεθούν αποκλειστικά για την συγκέντρωση και αποστολή βοήθειας στους πληγέντες.

Η μουσική συλλογή είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, μέσω του Bandcamp, και πωλείται στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ, με δυνατότητα επιπλέον ελεύθερης συνεισφοράς.

Στη συλλογή συμμετέχουν μεταξύ άλλων: 1000mods, 12ος Πίθηκος, Afformance, Bazooka, Chain Cult, Empty Frame, Godsleep, Honeybadger, Jack Heart & The Love Ghosts, Mani Deum, MC Yinka, Monovine, Mr. Highway Band, Nalyssa Green, Nightstalker, Planet of Zeus, Puta Volcano, Rotting Christ, Sigmataf, The Big Nose Attack, the Dark Rags, The Last Drive, The Noise Figures, Yovel, Βέβηλος, εισβολέας, Λεξ, Καταχνιά, Δημήτρης Μυστακίδης, Ταφ Λάθος, Τζαμάλ, Υπόγεια Ρεύματα.

Η ανακοίνωση της δράσης αναφέρει: «Έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που το "Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης" της Μόριας (Λέσβος) τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι 13000 πρόσφυγες που διέμεναν εκεί -ό αριθμός που γνωστοποιήθηκε- έμειναν μέσα σε λίγες στιγμές, χωρίς κατάλυμα και χωρίς κάποια από τα απαραίτητα για την διαβίωσή τους αγαθά. Η ανάγκη να δράσουμε άμεσα είναι επιτακτική!

Είμαστε η UNITY. Μία ομάδα ατόμων, που δεν έχει σημασία να κατονομαστούν, καταφέραμε και συγκεντρώσαμε -ούτε λίγο, ούτε πολύ- 160 τραγούδια από ισάρριθμους εγχώριους καλλιτέχνες που θέλησαν να στηρίξουν την ενέργεια, συνθέτοντας με αυτά μια πρωτοφανή ψηφιακή συλλογή, με μουσικές από όλα τα είδη. Η συλλογή αυτή διατίθεται προς πώληση στην συμβολική τιμή των 5 ευρώ, με δυνατότητα επιπλέον ελεύθερης συνεισφοράς, μέσω της πλατφόρμας του bandcamp. Ταυτόχρονα διατίθενται προς πώληση και άλλα αντικείμενα, όπως T-shirts, pins, stickers και signed prints, έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να διαλέξετε εσείς το ύψος της συνεισφοράς σας.

Τα έσοδα του εγχειρήματος θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αγαθών, βάσει των οδηγιών της Attika Human Support αλλά και άλλων αλληλέγγυων ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όσο συντομότερα συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσόν, τόσο πιο άμεσα θα ενεργοποιηθεί το δεύτερο βήμα της διαδικασίας που είναι η αγορά και η αποστολή των αγαθών. Το ποσόν που θα συγκεντρωθεί και τα αγαθά που θα αγοραστούν θα γνωστοποιηθούν και θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στην διαδικασία. Όπως είναι αντιληπτό, κάθε βοήθεια είναι σημαντική.

Ήρθε η ώρα να δείξουμε την δύναμη της μουσικής και τι μπορεί αυτή να πετύχει για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και κοινωνικής ομάδας. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή.

Compilation & Merchandise: https://unitygr.bandcamp.com

Facebook: https://www.facebook.com/unity.solidarity.gr

Instagram: https://www.instagram.com/unity_solidarity