Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο πρώην νράμερ του Όζι Όζμπορν και βασικό μέλος των Uriah Heep, Λι Κέρσλεΐκ.

Ο μουσικός είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη. Ο Κέρσλεΐκ συμμετείχε στο κορυφαίο άλμπουμ Blizzard of Ozz ενώ υπήρξε ηγετική μορφή στους Uriah Heep.

Ο Όζι έκανε μία ανάρτηση αποχαιρετώντας τον παλιό του συνεργάτη.

«Έχουν περάσει 39 χρόνια από τότε που έχω δει τον Lee, αλλά ζει για πάντα στους δίσκους που έπαιξε για μένα».

It’s been 39 years since I’ve seen Lee but he lives for ever on the records he played on for me, Blizzard of Ozz and Diary of a Madman. Lee Kerslake RIP

Σε ανάρτησή του στη σελίδα της μπάντας στο Twitter, ο Mick Box των Uriah Heep έγραψε μεταξύ άλλων πως «ο Λι ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους στη γη, ήταν αδελφός και ένας απίστευτος ντράμερ, τραγουδιστής και στιχουργός!»

Lee was one of the kindest men on earth, as well as being a brother he was an incredible drummer, singer and song writer!



He had a passion for life bar none and was much loved by the fans, as well as anyone who crossed his path!

Rock in peace my friend



Love Mick x pic.twitter.com/oq4hbEcNck