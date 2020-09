To 26o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας φιλοξενεί για πρώτη φορά τη «Βαβέλ» - «έστω ένα μικρό μέρος από όλους τους υπέροχους ανθρώπους που πέρασαν μέσα στις δεκαετίες από το περίφημο περιοδικό κόμικς που πρόσφερε το σπουδαίο του πολιτιστικό αποτύπωμα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες».

Το αφιέρωμα διοργανώνεται με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Μελέτη Μοίρα «Βαβέλ - Από τη Σιωπή στην Έκρηξη», που θα προβληθεί στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης. Εφτά συνεργάτες του περιοδικού με προεξάρχουσα, φυσικά, την κυρία Νίκη Τζούδα, συνεκδότρια του εντύπου, ανέλαβαν να επιλέξουν αγαπημένες τους ταινίες και να τις μοιραστούν με το κοινό. Είναι οι Αλέξης Καλοφωλιάς, Σταύρος Κούλας, Γιάννης Νένες, Χρήστος Ξανθάκης, Νίκος Ξυδάκης και Άγγελος Φραντζής.



«Να ξεκινήσω με την πιο προβλέψιμη παραδοχή, η οποία σας διαβεβαιώ ότι ισχύει όσο λίγα πράγματα που ξέρω: ελάχιστα έντυπα ευτύχησαν να αφήσουν τόσο δυνατό αποτύπωμα στην κουλτούρα της χώρας μας, όσο η «Βαβέλ», από το 1981, που πρωτοκυκλοφόρησε, μέχρι τον Ιούνιο του 2008 και το τελευταίο της τεύχος», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας.



Λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ του Μελέτη Μοίρα:

ΒΑΒΕΛ – ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ / BABEL – FROM SILENCE TO THE EXPLOSION του Μελέτη Μοίρα

Αθήνα, Φεβρουάριος 1981. Πώς μια παρέα ανθρώπων, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για την 9η Τέχνη, έμαθαν στο ελληνικό κοινό ότι τα κόμικς δεν είναι μόνο για παιδιά. Η ιστορία του θρυλικού περιοδικού κόμικς (και όχι μόνο) «Βαβέλ» και των διεθνών φεστιβάλ που διοργάνωνε. Η ταινία καταγράφει τον τρόπο που ξεκίνησε το περιοδικό «Βαβέλ» και πώς επηρέασε επί 2,5 δεκαετίες τον πολιτιστικό ιστό της χώρας μέσα από τα σύγχρονα ρεύματα σχεδιαστών, εικαστικών, μουσικών και λογοτεχνών που έκανε γνωστά στο κοινό.



Οι ταινίες του αφιερώματος:

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΠΡΟΝΤΕ / THE BRONTË SISTERS του Αντρέ Τεσινέ

Ιζαμπέλ Ιπέρ, Μαρί-Φρανς Πιζιέ και Ιζαμπέλ Ατζανί υποδύονται τις θρυλικές αδελφές Μπροντέ οι οποίες, πριν τον πρόωρο θάνατό τους, πρόλαβαν να αφήσουν παρακαταθήκη στην ιστορία της αγγλοσαξωνικής λογοτεχνίας τα κλασσικά «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και «Τζέιν Έιρ». Και ο καταλυτικός για τη μετά νουβέλ βαγκ εποχή του γαλλικού σινεμά, Αντρέ Τεσινέ («Άγρια Βλαστάρια»), καθοδηγεί τις κορυφαίες πρωταγωνίστριές του σε μια υποβλητική βιογραφία γυναικείας χειραφέτησης, ρομαντική και πένθιμη μαζί, για την έκσταση και συνάμα την οδύνη μέσα από την οποία ανθίζει η μεγάλη καλλιτεχνική δημιουργία. Την ταινία επέλεξε και προλογίζει ο Σταύρος Κούλας

ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ / HAROLD AND MAUDE του Χαλ Άσμπι

Το 1971 ο μετέπειτα καταξιωμένος σκηνοθέτης των «Shampoo» και «Να Είσαι Εκεί Κύριε Τσανς» πίστεψε τόσο πολύ στον τρελό έρωτα ενός καταθλιπτικού νεαρού με μια θεοπάλαβη 80χρονη, ώστε να τον αποτυπώσει σε μια από τις πιο ανατρεπτικές ταινίες εκείνης της δεκαετίας. Μόνο που το «Χάρολντ και Μοντ» δεν επρόκειτο να αποτελέσει απλά μια μαύρη κωμωδία ή ένα αναρχικό love story, αλλά ένα αντικομφορμιστικό και εν τέλει αναζωογονητικό εγκώμιο στην ελευθεριότητα και τη χαρά της ζωής. Διαχρονικό cult movie, μεταλλαγμένο ρομάντζο για όσους απεχθάνονται τα ρομάντζα, φιλμ με τη δύναμη να συγκινεί ακόμη και σήμερα. Την ταινία επέλεξε και προλογίζει η Νίκη Τζούδα



ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ / FELLINI SATYRICON του Φεντερίκο Φελίνι



Διασκευή-εξτραβαγκάντζα στο ομώνυμο έργο του Πετρώνιου (ή καλύτερα σε οτιδήποτε διασώθηκε από αυτό), ταξίδι-υπερπαραγωγή στα μακρινά βάθη του χρόνου, διονυσιακή περιπλάνηση σε μια αυτοκρατορική Ρώμη των ακόρεστων και απαγορευμένων ηδονών, ξέφρενη φαντασίωση ενός παρελθόντος που μοιάζει να ξεπήδησε όχι από κάποιο βιβλίο Ιστορίας, άλλα κατευθείαν από το υποσυνείδητο. Ένα οργιώδες science fiction, που χάρισε στον Φελίνι υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας και στα 60s έναν σταθμό του ευρωπαϊκού σινεμά. Την ταινία επέλεξε και προλογίζει ο Άγγελος Φραντζής



ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ / TOTAL RECALL του Πολ Βερχόφεν

Άρνι και Στόουν ευθυγραμμίζονται σε τροχιά απόλυτης κινηματογραφικής καταξίωσης, στην φουτουριστική sci-fi εξτραβαγκάντζα του Βερχόφεν που εκτόξευσε τις χολιγουντιανές μετοχές όλων τους στον Άρη. Εκεί που υποτίθεται πηγαίνει ο ήρωας διακοπές εικονικής πραγματικότητας, για να βρεθεί τελικά μπλεγμένος σε ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό γεμάτο διαπλανητικούς μυστικούς πράκτορες, γυναίκες-δηλητήριο και προλετάριους μεταλλαγμένους, στο οποίο τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Όσκαρ οπτικών εφέ και άλλες δύο υποψηφιότητες (ήχου και ηχητικών εφέ) σε ένα πρωτοκλασάτο δείγμα 90s χολιγουντιανού υπερθεάματος. Την ταινία επέλεξε και προλογίζει ο Νίκος Ξυδάκης



ΠΟΙΑ ΕΙΣΤΕ, ΠΟΛΙ ΜΑΓΚΟΥ; / WHO ARE YOU, POLLY MAGGOO? του Γουίλιαμ Κλάιν

Εκμεταλλευόμενος τις προσωπικές του εμπειρίες ως φωτογράφος, ο Γουίλιαμ Κλάιν πέτυχε με την «Πόλι Μαγκού» το πλέον διαχρονικό και διεισδυτικό σχόλιο για τον κόσμο της μόδας. Συνδυάζοντας σινεμά βεριτέ, κωμωδία και βιτριολική σάτιρα με τους ρυθμούς των 60s, μεταμφίεσε τη βαθιά ειρωνική του ματιά σε γαργαλιστικές ποπ αναφορές και σκηνές από τη ζωή ενός σούπερ μόντελ που στέκεται απαθές σε όσα δήθεν συναρπαστικά συμβαίνουν γύρω του. Αναμφίβολα cult δημιουργία, το αρχετυπικό αυτό ψευδοντοκιμαντέρ ορθώνει απροκάλυπτα το μεσαίο του δάχτυλο στην αυτοανακυρηγμένη πνευματική ελίτ που οδηγεί το lifestyle κάθε εποχής. Την ταινία επέλεξε και προλογίζει ο Γιάννης Νένες



ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΑΜΠΕΡ / COLONEL CHABERT του Ιβ Ανζελό

Έχοντας αναρρώσει από έναν παρολίγον θανάσιμο τραυματισμό στο πεδίο των Ναπολεόντειων πολέμων, ένας συνταγματάρχης επιστρέφει στο Παρίσι για να βρει τη χήρα του παντρεμένη και την περιουσία του στο έλεος του νέου της συζύγου. Ζεράρ Ντεπαρντιέ και Φανί Αρντάν συγκρούονται μέχρις εσχάτων για την τιμή, το χρήμα και μια αλήθεια που δεν είναι πάντα αυτονόητη, σε ένα φιλμ-ορόσημο της τελευταίας λαμπρής περιόδου του γαλλικού σινεμά, το οποίο σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του διακεκριμένου διευθυντή φωτογραφίας Ιβ Ανζελό («Μια Καρδιά το Χειμώνα») και μια από τις καλύτερες μεταφορές βιβλίων του Μπαλζάκ στη μεγάλη οθόνη. Την ταινία επέλεξε και προλογίζει ο Χρήστος Ξανθάκης



MANO NEGRA: ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΖΩΗ / MANO NEGRA: OUT OF TIME των Τζοζέφ Νταχάν, Τομά Νταρνάλ, Φιλίπ Τεμπούλ





Συνεντεύξεις με φόντο τα περιβόητα live τους, σκηνές από μια αέναη περιοδεία που κήρυξε το πολυπολιτισμικό τους ευαγγέλιο σε κάθε άκρη του πλανήτη και μια χειμαρρώδης καταγραφή της ιστορίας της μπάντας, συνθέτουν το μανιφέστο των Mano Negra για μια «αυθεντική ζωή» στο δρόμο και μια πηγαία διακαλλιτεχνική έκφραση. Manu Chao και η υπόλοιπη παρέα σε ένα ωμό ska-punk ντοκουμέντο βγαλμένο από την εποχή που η εναλλακτική μουσική άλλαξε για πάντα. Την ταινία επέλεξε και προλογίζει ο Αλέξης Καλοφωλιάς



Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, στους φυσικούς του χώρους, τις αίθουσες ΙΝΤΕΑΛ, ΔΑΝΑΟΣ 1 και ΟΠΕΡΑ 1, ενώ, ειδικά φέτος, στο πλαίσιο του υβριδικού, ασφαλούς σχεδιασμού του οι προβολές μας θα φιλοξενηθούν και στα θερινά σινεμά ΛΑΪΣ - Ταινιοθήκη της Ελλάδας, ΡΙΒΙΕΡΑ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΣΤΕΛΛΑ και στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.



To πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης θα ανακοινωθεί στη Συνέντευξη Τύπου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, στον θερινό κινηματογράφο ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ (ώρα 20.30) και θα μεταδοθεί με live streaming στα social media του Φεστιβάλ.