Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός σχεδιαστής και επιχειρηματίας Terence Conran.

Ο Conran που είχε δημιουργήσει το Design Musem στο Λονδίνο το 1989 «πέθανε ήσυχα» στο σπίτι του το Σάββατο σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του. «Ήταν ένας οραματιστής που έζησε ένα καταπληκτικό βίο και μια καριέρα κατά την οποία έφερε την επανάσταση στον τρόπο που ζούμε στη Βρετανία», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Στην ιδιωτική του ζωή αγαπήθηκε από την οικογένεια του και τους φίλους του από τους οποίους θα λείψει.»

O Conran, σπούδασε κλωστοϋφαντουργία στο Λονδίνο και άνοιξε εργαστήριο μαζί με τον καλλιτέχνη Eduardo Paolozzi. To 1956 δημιούργησε το δικό του στούντιο Conran Design Group και το 1964 ίδρυσε το Habitat που επεκτάθηκε στη Βρετανία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οκτώ χρόνια αργότερα, άνοιξε το πρώτο Conran Shop. Ακολούθησαν και άλλα καταστήματα σε πόλεις όπως το Παρίσι και η Νέα Υόρκη. Εκτός από τις επιτυχίες του στο λιανικό εμπόριο και στο design, ο Conran υπήρξε διάσημος εστιάτορας.

Ο Peter Mandelson, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Desing Musem, ήταν μεταξύ εκείνων που «αποχαιρέτησαν» με δημόσια μηνύματα τον Βρετανό σχεδιαστή. «Ο Terence Conran γέμισε τις ζωές μας για γενιές, με ιδέες, καινοτομία και σπουδαίο design», δήλωσε κάνοντας λόγο για μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της μεταπολεμικής Βρετανίας.

