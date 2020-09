Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο πρωτοπόρος μουσικός της τζαμαϊκανής ρέγκε Toots Hibbert.

Ο Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert υπήρξε ο frontman της ρέγκε και σκα μπάντας Toots & the Maytals από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Ο Hibbert «πέθανε ήσυχα» στο Κίνγκστον της Τζαμάϊκας με την οικογένειά του στο πλευρό του, σύμφωνα με ανακοίνωση του συγκροτήματος που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τα αίτια θανάτου του διάσημου μουσικού είναι ακόμη άγνωστα, παρότι είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό πριν από δύο εβδομάδες και είχε μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC, στον Hibbert πιστώνεται ότι έκανε γνωστή τη ρέγκε, ενώ, με στο σινγκλ «Do the Reggay» του 1968 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος. Ανάμεσα στα άλλα γνωστά του κομμάτια τα «Pressure Drop», «Sweet and Dandy», και «54-46 That's My Number».

It is with the heaviest of hearts to announce that Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert passed away peacefully tonight, surrounded by his family at the University Hospital of the West Indies in Kingston, Jamaica... pic.twitter.com/zOb6yRpJ7n — Toots & The Maytals (@tootsmaytals) September 12, 2020





Σε ανακοίνωση, το συγκρότημα και η οικογένεια ευχαριστούν το ιατρικό προσωπικό «για τη φροντίδα και την αφοσίωση». Ο Toots Hibbert ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει οκτώ παιδιά εκ των οποίων επτά βρίσκονται εν ζωή.

Ο θάνατός του έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του «Got to Be Tough», του πρώτου ολοκληρωμένου δίσκου του συγκροτήματος για περισσότερο από μια δεκαετία. Ο Toots Hibbert είχε χαρακτηριστεί τον προηγούμενο μήνα ως «ο σπουδαιότερος τραγουδιστής της ρέγκε σε όλο τον κόσμο» από το Rolling Stone, με το περιοδικό να συγκρίνει το στυλ που τραγουδούσε με αυτό του Ότις Ρέντινγκ.

Το Rolling Stone είχε κατατάξει τον Τζαμαϊκάνο μουσικό ανάμεσα στους 100 σπουδαιότερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

The Legendary Toots Hibbert has passed i spoke w/him a few wks ago told him how much i loved him we laughed & shared our mutual respect. He was a father figure to me his spirit is w/us his music fills us w/his energy i will never forget him RIP MIGHTY & POWERFUL NYAH FYAH BALL 😢 pic.twitter.com/zIofrbYZU0 — Ziggy Marley (@ziggymarley) September 12, 2020

Σε αποχαιρετισμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζίγκι Μάρλεϊ, μουσικός και γιος του Μπομπ Μάρλει, χαρακτήρισε τον Toots Hibbert ως «πατρική φιγούρα».



Με πληροφορίες από BBC