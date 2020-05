Από τον Cy Twombly και την Μπέατριξ Πότερ μέχρι τον Τζον Κέιτζ και τον Τακάσι Μουρακάμι, η έκθεση «Mushrooms: The Art, Design and Future of Fungi» εξερευνά τη γοητεία που ασκούν τα μανιτάρια-παραισθησιογόνα και μη.