Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κομμάτια τους, το "We are the Champions" ερμήνευσαν ξανά, με μία μικρή παραλλαγή, οι Queen μαζί τον Adam Lambert.

Το κομμάτι, που πλέον έχει τον τίτλο "You are the Champions" αφιερώνεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αγωνίζεται κατά του κορωνοϊού. «Σε όλους τους πολεμιστές της πρώτης γραμμής που μάχονται κατά του κορωνοϊού σε όλον τον κόσμο», αναφέρεται σε μήνυμα πριν την έναρξη του βίντεο.

Σε τρία διαφορετικά παράθυρα, εμφανίζονται ο Brian May, κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής Adam Lambert και το ντράμερ Roger Taylor να εκτελούν το διάσημο κομμάτι από την ασφάλεια του σπιτιού τους. Παράλληλα προβάλλεται μία σειρά από πλάνα, με το προσωπικό των νοσοκομείων, που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα έσοδα από το κομμάτι θα διατεθούν στο ταμείο του ΠΟΥ για τον κορωνοϊό. Οι Queen και ο Lambert σχεδίαζαν να περιοδεύσουν στην Ευρώπη, ωστόσο η πανδημία τους ανάγκασε να ακυρώσουν τις συναυλίες. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε ενώ οι τρεις μουσικοί βρίσκονται αποκλεισμένοι σε τρεις διαφορετικές πόλεις.

Το συγκρότημα σκοπεύει να συγκεντρώσει 7,5 εκατομμύρια σε δύο μήνες. Το κομμάτι βρίσκεται μόλις μία ημέρα online και ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί κατά το ήμισυ.

Με πληροφορίες από CNN