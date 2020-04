Με ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του φεστιβάλ Wacken Open Air στη Γερμανία ενημέρωσαν τους φανς ότι ακυρώνεται η φετινή διοργάνωση λόγω της πανδημίας.

Οι διοργανωτές, ενός από τα πιο διάσημα φεστιβάλ της Ευρώπης, αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωσή πως «χθες, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν θα επιτρέπονται μαζικές συγκεντρώσεις έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στα 30 χρόνια μας: Με βαριά καρδιά πρέπει να ανακοινώσουμε ότι φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί το Wacken Open Air.

Όλη η ομάδα μας εργάζεται εντατικά για το φεστιβάλ αυτούς τους τελευταίους μήνες και είμαστε απογοητευμένοι και πικραμένοι που δεν μας επιτρέπεται να γιορτάσουμε ένα Wacken Open Air μαζί σας.

Αυτή η διοικητική εντολή μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να επεξεργαστούμε τα άσχημα νέα.

Ωστόσο, υποστηρίζουμε την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση για ολόκληρο τον κόσμο. Η υγεία και η ασφάλειά σας ήταν πάντα και θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα.

Εμείς, πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των εμπειρογνωμόνων.

Όσον αφορά το Wacken Open Air 2021 και τις εναλλακτικές για τα ήδη αγορασμένα εισιτήριά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν, αλλά ζητάμε λίγη υπομονή ενώ εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε περιόδους που είναι απαράμιλλη για όλους μας.

Μείνετε υγιείς - In Metal we Trust».

Υπενθυμίζεται ότι και τα 75 χιλ. εισιτήρια για το φεστιβάλ, ένα από τα πιο διάσημα στην Ευρώπη για τους λάτρεις του μέταλ, εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 21 ώρες από την κυκλοφορία του, ήδη από τις 5 Αυγούστου του 2019.

This year's Wacken Open Air has been cancelled #wacken #metal https://t.co/itVIYC8f8K