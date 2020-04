Για δεύτερη εβδομάδα, το Ίδρυμα Ωνάση μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube sold-out παραστάσεις, podcasts, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, όλα χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό. Την Τρίτη 14 Απριλίου θα προβάλλει ζωντανά την απονομή των βραβείων Ίρις, της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με παρουσιαστές τον Χρήστο Λούλη και την Έλλη Τρίγγου.

1.500.000 λεπτά έχουν περάσει οι χρήστες στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube την τελευταία εβδομάδα, πάνω από 1.000 νέοι συνδρομητές εγγράφονται κάθε μέρα, 636.000 views έχουν γίνει μέσα σε επτά μέρες στις καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Με live YouTube πρεμιέρες και live chat του οργανισμού με καλλιτέχνες και με το κοινό, το πολιτιστικό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση ήρθε για να μείνει.

Μπορείτε να επισκεφθείτε νοερά με live πρεμιέρες στο YouTube (και με ενεργά τα απολαυστικά σχόλια του κοινού): την Κεντρική Σκηνή της Στέγης με το Ρομπ/Rob του Ευθύμη Φιλίππου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (2018), την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 19:00· τη Μικρή Σκηνή της Στέγης, το Σάββατο στις 19:00, όπου συνεχίζεται το αφιέρωμα στον Ευθύμη Φιλίππου, με τα Αίματα σε σκηνοθεσία της Αργυρώς Χιώτη και των Vasistas (2014)· το Joe’s Pub στο Μανχάταν, το Σάββατο 11 Απριλίου στις 21:00, από όπου η Λένα Κιτσοπούλου τραγουδά τα Rebetika: The Blues of Greece (2019)· και ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας του Μπάμπη Μακρίδη, Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί) (2020), σε live premiere & after talk, την Κυριακή 12 Απριλίου στις 19:00 (το συγκεκριμένο βίντεο θα παραμείνει στο κανάλι έως την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 19:00).

Αίματα. Φωτο: Βασίλης Μακρής

Την Τρίτη 14 Απριλίου, στις 16:00, δείτε ζωντανά τα βραβεία Ίρις, καθώς η απονομή, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, θα παρουσιαστεί σε live streaming, με παρουσιαστές τον Χρήστο Λούλη και την Έλλη Τρίγγου, ώστε η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, με σεμνότητα και σεβασμό, όπως απαιτούν οι υπάρχουσες συνθήκες, να τιμήσει τους υποψήφιους συντελεστές για τις ταινίες τους.

Στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, από την Παρασκευή 10 Απριλίου, θα είναι διαθέσιμες και άλλες στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, μουσικές: το Antigone in Ferguson, που παρουσιάστηκε στο Onassis USA της Νέας Υόρκης με διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς και συνοδεία χορωδίας (2016)· η παράσταση χορού Cementary από την Πατρίσια Απέργη και την ομάδα χορού Αερίτες (2017)· το μουσικό σύνολο Klangforum Wien με το Happiness Machine στη Στέγη (2019)· ο Werner Herzog σε μια απολαυστική συζήτηση με τον Διευθυντή του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA) και επί σειρά ετών οικοδεσπότη των διάσημων συνεντεύξεων στη New York Public Library, Paul Holdengräber (2019)· καθώς και ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τη μαθηματικό Χριστίνα Καραφυλλιά (2019).

Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε, περιηγηθείτε στις διαλέξεις του Αρχείου Καβάφη, μάθετε για τη βιωσιμότητα στη μόδα και για τον ρόλο της τεχνολογίας σε μια διάφανη αλυσίδα εφοδιασμού μέσα από το Crafting the Future, και δείτε πόσο επίκαιρη παραμένει η Ελληνική Νομαρχία μέσα από τη διάλεξη της καθηγήτριας Ελένης Κουρμαντζή.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Από 10 Απριλίου

ΘΕΑΤΡΟ

Δημήτρης Καραντζάς, Ρομπ/Rob του Ευθύμη Φιλίππου (2018)

LIVE PREMIERE: Παρασκευή 10 Απριλίου, 19:00

Μια παράσταση-ανορθόδοξη τελετή, γύρω από τη βία, τα στερεότυπα, τη μνήμη, την ταυτότητα, το λογικό και το παράλογο. Ο Ευθύμης Φιλίππου γράφει και ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί τον Ρομπ/Rob, έναν κατά συρροή δολοφόνο. Γνωρίστε τον.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, Αίματα του Ευθύμη Φιλίππου (2014)

LIVE PREMIERE: Σάββατο 11 Απριλίου, 19:00

Με χιούμορ, λοξή ματιά και οξυδέρκεια, ο Ευθύμης Φιλίππου και η Αργυρώ Χιώτη μιλούν για τις ανοιχτές πληγές του σύγχρονου ανθρώπου. Η αλληλογραφία δύο ανδρών μεταμορφώνεται σε ένα πανκ ορατόριο, έμπλεο υπερρεαλισμού και κωμικής ευστροφίας, ένα ρινγκ για τις αγιάτρευτες πληγές μας.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Antigone in Ferguson, Antigone Now Festival, Onassis USA (2016)

Μια σκηνική ανάγνωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή, υπό το πρίσμα των γεγονότων που συνέβησαν στο Φέργκιουσον του Μισούρι των ΗΠΑ το 2014, μετά τον πυροβολισμό από αστυνομικούς και τον θάνατο του 18χρονου Αφροαμερικανού Mάικλ Μπράουν, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ταραχές.

Η συμπαραγωγή του Onassis USA, με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον δημοφιλή συγγραφέα και σκηνοθέτη Bryan Doerries. Ερμηνεύουν διάσημοι Αμερικανοί ηθοποιοί, όπως ο Reg E. Cathey (House of Cards, The Wire), η Gloria Reuben (ER), ο Glenn Davis (24, The Unit) και η Samira Wiley (Orange Is the New Black, The Handmaid's Tale), με συνοδεία ζωντανής ορχήστρας. Το βίντεο περιλαμβάνει συζήτηση με αστυνομικούς, ακτιβιστές και πολίτες με σκοπό την καλλιέργεια ενός δυναμικού διαλόγου και την προαγωγή της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της θετικής δράσης. Το Antigone in Ferguson είναι παραγωγή του Outside the Wire και του PopTech Institute και συμπαραγωγή του Onassis USA.

ΧΟΡΟΣ

Πατρίσια Απέργη, ομάδα χορού Αερίτες, Cementary (2017)

Πώς μπορεί μια κοινωνία, που λόγω κρίσης λειτουργεί κόντρα στην ανθρώπινη φύση, να παραγάγει ομορφιά, λυρισμό, να ξυπνήσει την αισιόδοξη πλευρά μας; Η Πατρίσια Απέργη υποστηρίζει ότι «ανήκουμε σε μια γενιά που μας έχουν αρπάξει το μέλλον. Η μεγαλύτερη μορφή αντίστασης είναι να μπορείς να ονειρευτείς το μέλλον σου με αισιοδοξία και όχι προς την κατεύθυνση της καταστροφής.»

Rob. Φωτο: Ανδρέας Σιμόπουλος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Μπάμπης Μακρίδης, Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί) (2020) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

LIVE PREMIERE & after talk: Κυριακή 12 Απριλίου, 19:00

Μια υβριδική ταινία, στα όρια του ντοκιμαντέρ, της μυθοπλασίας και της πολιτικής φαντασίας. Η πρώτη ελληνική ταινία που κάνει πρεμιέρα όχι στις αίθουσες, που είναι ο φυσικός της χώρος, αλλά στο YouTube. Οι Όρνιθες του κινηματογραφιστή Μπάμπη Μακρίδη είναι μια ταινία για την πτήση και την πτώση, για την ανθρώπινη ανάγκη να πετάμε, για τον φόβο του ύψους, τον ίλιγγο, την ουτοπία, την ελευθερία, τους θεούς και τον άνθρωπο. Η ταινία εμπνέεται από τον αρχετυπικό μύθο του Αριστοφάνη και των Ορνίθων, την παράσταση του Νίκου Καραθάνου και τους συντελεστές της, κινηματογραφώντας τους εκτός σκηνής, σε πραγματικούς χώρους και φυσικά τοπία.

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διαθέσιμη έως 15 Απριλίου 2020 στις 19:00

Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, Βραβεία Ίρις

LIVE: Τρίτη 14 Απριλίου, 16:00

H Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά για άλλη μία χρονιά τις καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς, με τα βραβεία Ίρις. Η τελετή απονομής των βραβείων, που φέτος θα φιλοξενηθεί, αντί για την Κεντρική Σκηνή της Στέγης, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, συγκεντρώνει «ψηφιακά» όλη την κινηματογραφική κοινότητα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Klangforum Wien, Happiness Machine (2019)

Το τρέχον οικονομικό σύστημα δοκιμάζεται και ένα βασικό ερώτημα ανακύπτει: Μπορούμε να ζήσουμε χαρούμενοι μέσα σε αυτό; Το διεπιστημονικό πρότζεκτ Happiness Machine: 24 ώρες ευτυχίας με το Klangforum Wien περιστρέφεται γύρω από το εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο που πρότεινε ο Christian Felber με την «Οικονομία για το Κοινό Καλό» (Economy of the Common Good).

Ένας 24ωρος μαραθώνιος μουσικής και προβολών, ένας μουσικός προβληματισμός γύρω από την οικονομία του σήμερα, με συζητήσεις, συναυλίες, ταινίες animation και sleepover, έγινε ένα 20λεπτο ντοκιμαντέρ σε παραγωγή της Στέγης.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Λένα Κιτσοπούλου, Rebetika: The Blues of Greece, Onassis USA (2019)

LIVE PREMIERE: Σάββατο 11 Απριλίου, 21:00

Για μία βραδιά, η Λένα Κιτσοπούλου και το συγκρότημά της, που απαρτίζεται από μουσικούς παραδοσιακών ρεμπέτικων, μετέφεραν τα δρομάκια της Αθήνας και του Πειραιά στο ιστορικό Joe's Pub του Public Theater, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο του Onassis USA Festival 2019: Democracy Is Coming.

ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ

Werner Herzog (2019)

Ο θρυλικός Γερμανός σκηνοθέτης μοιράζεται ιστορίες, σκέψεις και απόψεις με έναν από τους διασημότερους Αμερικανούς διανοούμενους, τον μετρ των ζωντανών συνεντεύξεων, Πολ Χολντενγκρέιμπερ, που είναι ιδρυτικός εκτελεστικός διευθυντής του Onassis Los Angeles (OLA) και ιδρυτής και διευθυντής της πολιτιστικής σειράς LIVE from the NYPL της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης. Πολυπράγμων, αταξινόμητος και πάντα καλλιτεχνικά ανορθόδοξος, ο Βέρνερ Χέρτσογκ βρίσκει συνεχώς τρόπους για να ανανεώνει την κουβέντα γύρω από το σινεμά.

Με ελληνικούς υπότιτλους

Χριστίνα Καραφυλλιά (2019)

Η υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, Χριστίνα Καραφυλλιά, που έλυσε δύο άλυτα μαθηματικά προβλήματα, ταξιδεύει από το Κιλκίς στη Νέα Υόρκη, εμπνέοντας τους επόμενους υποψήφιους υποτρόφους με το όραμα και την επιμονή της. Ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ περιγράφει τη ζωή και την εμπειρία της.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Crafting The Future Β΄ μέρος (2019)

Συζητήσεις από το διήμερο πρόγραμμα που συνδυάζει τη λαμπρότητα και την τεχνογνωσία της χειροτεχνίας με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στους χώρους της μόδας και του design, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της βιωσιμότητας. Σε συμπαραγωγή με το British Council.

Με ελληνικούς υπότιτλους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ελληνική Νομαρχία, Ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Παρά Ανονίμου του Έλληνος, Εν Ιταλία, 1806

Η Ελληνική Νομαρχία είναι ένα καθαρά ελληνοκεντρικό έργο, γεμάτο μνήμες από την αρχαιότητα και από τη ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Η Ελληνική Νομαρχία είναι πράγματι κείμενο «άκρατου» διαφωτισμού και, ταυτόχρονα, ένα από τα πρώτα κείμενα φιλοσοφικής, κοινωνιολογικής και πολιτικής ανάλυσης της νεοελληνικής κοινωνίας. Μια διάλεξη της Ελένης Κουρμαντζή, Επισκέπτριας Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Άγ. Κύριλλος & Άγ. Μεθόδιος στη Βουλγαρία, με αφήγηση από τον Στέλιο Μάινα.

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεση Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Β΄ Μέρος (2019)

Πλέον, ακούγοντας τη λέξη «αρχείο», δεν μας έρχονται στο μυαλό σκονισμένα ράφια με βαριά βιβλία. Τα ψηφιακά αρχεία αποτελούν μια βασική πηγή λογοτεχνικής, κοινωνιολογικής και ιστορικής πληροφορίας για τον σύγχρονο ερευνητή. Ο ψηφιακός θησαυρός του αρχείου Καβάφη είναι προσβάσιμος σε όλους, προσελκύοντας ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση «μιαν υδατογραφία άνευ υπογραφής» ανοίγει μια πολύ επίκαιρη συζήτηση πάνω στην οργάνωση και διαχείριση των λογοτεχνικών τεκμηρίων και, με αφετηρία το ίδιο το αρχείο του Αλεξανδρινού, επεκτείνεται στη διερεύνηση της ορθής χρήσης των αρχειακών πηγών, της ενσωμάτωσής τους στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία, των καλών πρακτικών και καινοτόμων εγχειρημάτων, αλλά και εγκεκριμένων πρακτικών διάθεσης που εγγυώνται την ανοιχτή πρόσβαση και χρήση των ψηφιακών αρχείων.

