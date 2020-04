Η Marvel προσφέρει στους φανατικούς της, δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε μερικές από τις πλέον συλλεκτικές περιπέτειες των ηρώων της.

Ενώ εκατομμύρια φανατικοί των κόμικς βρίσκονται σε καραντίνα, σε εκατοντάδες πόλεις του κόσμου, οι Avengers, ο Captain America, ο Thanos, η Black Widow και o Spiderman προσφέρονται για δωρεάν κατ' οίκον διασκέδαση - από τις 2 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου, μέσω της υπηρεσίας Marvel Unlimited.

«Οι φανς που εφαρμόζουν τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, θα μπορούν να δραπετεύσουν στο Σύμπαν της Marvel και να επισκεφτούν ξανά τις αγαπημένες τους ιστορίες, μέσα από μία συλλογή ολοκληρωμένων ιστοριών, εντελώς δωρεάν», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Marvel.

Όσοι ενδιαφέρονται για δωρεάν ανάγνωση κόμικς σε τάμπλετ και κινητά θα πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή Marvel Unlimited για iOs και Android και να κλικάρουν στην επιλογή Free Comics. Για την προσφορά αυτή δεν χρειάζεται καμία εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών ή μεθόδου χρέωσης.

Η λίστα με τις δωρεάν ιστορίες περιλαμβάνει:

-Avengers vs. X-Men

-Civil War

-Amazing Spider-Man: Red Goblin

-Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol. 1

-Thanos Wins by Donny Cates

-X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga

-Avengers: Kree/Skrull War

-Avengers by Jason Aaron Vol. 1: The Final Host

-Fantastic Four Vol. 1: Fourever

-Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.'s Most Wanted

-Captain America: Winter Soldier Ultimate

-Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More

Η Marvel γίνεται η τελευταία εταιρεία που προσφέρει δωρεάν υλικό εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Χθες η Audible ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει δωρεάν και το πρώτο audiobook του Χάρρυ Πόττερ.