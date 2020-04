Πέθανε σε ηλικία 85 ετών, από κορωνοϊό, ο θρυλικός μουσικός της Νέας Ορλεάνης, Ellis Marsalis Jr.

Τον θάνατο του μουσικού έκανε γνωστό ο Quint Davis, επίτιμος διευθυντής του Ellis Marsalis Center for Music, με δηλώσεις του στο CNN, ενώ ο γιος του, Branford Marsalis, επιβεβαίωσε στους ΝΥΤ ότι ο πατέρας του πέθανε από επιπλοκές που σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

Η LaToya Cantrell, δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, τον χαρακτήρισε «θρύλο» σε δήλωση που έκανε το βράδυ της Τετάρτης. «Υπήρξε δάσκαλος, πατέρας και είδωλο, τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν την τέχνη, τη χαρά και το θαύμα που αποκάλυψε στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ellis Marsalis was a legend. He was the prototype of what we mean when we talk about New Orleans jazz. The love and the prayers of all of our people go out to his family, and to all of those whose lives he touched.



📸: Chris Granger/New Orleans Advocate pic.twitter.com/yQTMk62wIm