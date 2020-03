ΟΠΕΡΑ

Orfeas 2020

Διασκευάζοντας ριζικά την μπαρόκ όπερα Ορφέας του Κλαούντιο Μοντεβέρντι, το ντουέτο εννοιολογικής τέχνης ΦΥΤΑ φέρνει στη Λυρική την πρώτη ελληνική queer όπερα. Ο µπαρόκ ήχος ενώνεται µε ρετρο-φουτουριστικά συνθεσάιζερ των '80s, η οπερατική εκφορά του λόγου µε την προσέγγιση της περφόρµανς αρτ και οι πληθωρικές οπτασίες των θεϊκών χαρακτήρων του µύθου µε τις σύγχρονες θεότητες της queer DIY πανκ µόδας.

14, 15, 21, 22, 28, 29/3, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30 (Κυρ. 19.00), εισ.: 10-20 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Irreversible Entanglements

Ο σαξοφωνίστας Keir Neuringer, η ποιήτρια/ακτιβίστρια Camae Ayewa (Moor Mother) και ο κοντραμπασίστας Luke Stewart εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά στο «Musicians Against Police Brutality» που οργανώθηκε μετά τον πυροβολισμό του Akai Gurley από αστυνομικούς στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τον Νοέμβριο του 2014. Στη free jazz κολεκτίβα που δραστηριοποιείται από τότε έχουν προστεθεί ο τρομπετίστας Aquiles Navarro και ο ντράμερ Tcheser Holmes.

12/3, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 16-18 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Παίζοντας το θύμα

Η μαύρη κωμωδία των πολυβραβευμένων αδελφών Πρεσνιακόφ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Εθνικό, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Οι Όλεγκ και Βλαντίμιρ Πρεσνιακόφ συγκαταλέγονται στους γνωστότερους σύγχρονους Ρώσους συγγραφείς και εκπροσώπους του ρωσικού νέου δράματος και θίγουν με σαρκασμό και ειρωνεία την παράδοξη βία του σύγχρονου τρόπου ζωής.

13/3-12/4, Εθνικό Κοτοπούλη-Ρεξ, Πανεπιστημίου 48, Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, εισ.: 5-13 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Sugahspank! & The Swing Shoes

Η Sugahspank! και οι Swing Shoes παίζουν μαζί από το 2008. Τους ενώνει η αγάπη για τη μαύρη μουσική παράδοση, ενώ οι διαφορετικές μουσικές αφετηρίες και επιρροές κάθε μέλους φέρνουν κάτι διαφορετικό στο μουσικό τους σύνολο: γκόσπελ επιρροές και στοιχεία rhythm & blues, σόουλ και σουίνγκ.

16/3, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, 21:30, εισ.: 10-15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Η Αγία Τριάδα

Με αφορμή και έμπνευση τη μυθιστορηματική ζωή και περσόνα του Κώστα Ταχτσή, η Σοφία Κορώνη, η Βάσω Καμαράτου και ο Σπύρος Βάρελης σκηνοθετούν και ερμηνεύουν την Αγία Τριάδα, ένα έργο που παίρνει τη μορφή προσωπικής εξομολόγησης και συνειρμικού μονολόγου.

12/3-12/4, Bios, Πειραιώς 84, Πέμ.-Κυρ. 21.00, εισ.: 10-12 ευρώ

DANCE

Power Dance Club

Ένα ηδονιστικό queer ρέιβ με video art installations και dark room. O Luigi di Venere, o Stathis (Discosodoma, Berlin) και η Maria Politi (Discosodoma, Athens) αναλαμβάνουν τη μουσική της βραδιάς.

14/3, Russian Disco Meteorit, Νίκης 11, 24:00

ΘΕΑΤΡΟ

The sea between my soul

Ένα ροκ μιούζικαλ με βαλσαμωμένα ζώα που τραγουδούν με τη φωνή του Άλαν Μπίσοπ, το The sea between my soul βρίσκεται στα όρια μεταξύ εγκατάστασης και θεάτρου. Το έργο του Λιβανέζου εικαστικού καλλιτέχνη, μουσικού και σκηνοθέτη Ράεντ Γιασίν αποτελεί έναν νοσηρό στοχασμό πάνω στην πολυετή ιστορία θανάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

13-15/3, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Παρ.-Κυρ. 20:00 & 22:00, εισ.: 5-8 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Blaine L. Reininger Band

Aναδρομή σε όλες τις προσωπικές μουσικές επιτυχίες του αλλά και σε αγαπημένα κομμάτια των Tuxedomoon κάνει αυτή την Παρασκευή ο Blaine Reininger στην Αθήνα. Στο πλάι του θα βρεθεί για ακόμα μία φορά ο κιθαρίστας Τηλέμαχος Μούσας, ένας από τους πιο ταλαντούχους τζαζ κιθαρίστες της Ελλάδας, γνωστός από το σχήμα του, Moussas Farm, και τη συμμετοχή του σε συγκροτήματα όπως οι Μπλε και οι Xaxakes.

13/3, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 12-18 ευρώ

Athenstechno w/ Dopa

Side project της Analogue, το athenstechno επιστρέφει, αυτήν τη φορά με το b2b project των Jerm & BMSK, Dopa.

13/3, Temple Athens, Ιάκχου 17, 24:00, εισ.: 5 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Instar

Στο βιομηχανικό πάρκο των παλιών Πλεκτηρίων–Υφαντηρίων Αθηνών στον Βοτανικό θα δούμε τη νέα δουλειά της ομάδας χορού «Πρόσχημα». Η Μαρία Κολιοπούλου έχει δημιουργήσει ένα ντουέτο για τη γυναικεία ταυτότητα, το οποίο ερμηνεύουν οι Ιωάννα Αποστόλου και Χριστίνα Ράινχαρτ.

12-15 & 19-22/3, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, 21:00, εισ.: 10 ευρώ