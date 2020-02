Πέθανε ο Andrew Weatherall, ο κορυφαίος μουσικός παραγωγός και DJ, σε ηλικία 56 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή οι μάνατζέρ του: «Είμαστε στην βαθιά δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Andrew Weatherall, διακεκριμένος DJ και μουσικός, έφυγε από την ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, στο νοσοκομείο Whipps Cross του Λονδίνου».

Αιτία θανάτου του ήταν η πνευμονική εμβολή. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον σώσουν «αλλά δυστυχώς ο θρόμβος του αίματος κατέληξε στην καρδιά του. Ο θάνατός του ήταν γρήγορος και ειρηνικός», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.

Μετά από το πέρασμά του στην post-pun σκηνή, ο Weatherall έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του κινήματος acid house, στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το 1991 ήταν ο πιο περιζήτητος DJ και παραγωγός στη Βρετανία. Συνδέθηκε με το Shoom, τις βραδιές που έκανε ο Paul Oakenfold στο Spectrum, με το Trip, τα πάρτι της Boy's Own Recordings.

Το Boy's Own είχε ξεκινήσει σαν ένα φανζίν για μόδα, δίσκους, ποδόσφαιρο και άλλα θέματα μιας κουλτούρας με κυρίαρχη τη μουσική που ξαφνικά άρχισε να σαρώνει τα πάντα στη Βρετανία. Περιστασιακά έγραφε και ως freelance δημοσιογράφος με το ψευδώνυμο Audrey Witherspoon.

Τα remix που έκανε για το Hallelujah των Happy Mondays και το World in Motion New Order τότε που το «rave» ήταν συνώνυμο της απόλυτης διασκέδασης απογείωσαν την καριέρα του, αυτό όμως που τον έκανε το πιο μεγάλο όνομα της εποχής ήταν η μεταμόρφωση ενός παλιότερου κομματιού των Primal Scream, του "I'm Losing More Than I'll Ever Have", σε Loaded, ανοίγοντας το δρόμο για ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ των '90s, του Screamadelica.

Το 1992 έφυγε από την Boy's Own –(η οποία μετονομάστηκε σε Junior Boy's Own) και λίγο μετά έφτιαξε τους Sabres of Paradise, έφτιαξε και μία νέα δισκογραφική με το ίδιο όνομα και άρχισε τις περίφημες Sabresonic βραδιές στο club Happy Jack.

Όταν 1996 μαζί με τον Keith Tenniswood δημιούργησαν τους Two Lone Swordsmen και υπόγραψαν στην Warp, φτιάχνοντας και διαλύοντας παράλληλα αρκετές δισκογραφικές. Στη διάρκεια των '90s εκτός από τους Primal Scream έκανε παραγωγές για την Beth Orton και τους One Dove και έδωσε μια σειρά από remix που ορίζουν τον ήχο μιας ολόκληρης εποχής: Björk, Siouxsie Sioux, The Orb, The Future Sound of London, Manic Street Preachers, James.

Το 2006 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό EP του "The Bullet Catcher's Apprentice" και το 2009 το άλμπουμ "A Pox on the Pioneers" στην δικιά του εταιρία Rotters Golf Club. Το άλμπουμ έγινε το αγαπημένο σάουντρακ για διαφημιστικά για οχήματα. Το 2013 έφτιαξε τους Asphodells με τον Timothy J. Fairplay και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ "Ruled by Passion, Destroyed by Lust".