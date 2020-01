Tiger Lillies

Ένα από τα πιο αγαπημένα σχήματα του ελληνικού κοινού, οι Tiger Lillies, γιορτάζουν τα 30 τους χρόνια με μια συναυλία στην Αθήνα. Η καλτ μουσική ομάδα του Martyn Jacques δημιουργήθηκε το 1989 στη Βρετανία και από τότε φέρουν επάξια τον χαρακτηρισμό «οι νονοί του αβανγκάρντ καμπαρέ». Θα παρουσιάσουν αποσπάσματα απ' όλη την καριέρα τους αλλά και τη νέα δουλειά τους, που είναι εμπνευσμένη από τα ρεμπέτικα.



25/1, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, εισ.: 22-28 ευρώ

Leon of Athens

Leon of Athens



Κλείνοντας τον κύκλο μιας γεμάτης χρονιάς (περιοδείες, βραβεύσεις και συναυλίες στο εξωτερικό), ο Leon of Athens ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή του περιοδεία στην Αθήνα. Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου του ελληνόφωνου σινγκλ «Άνεμος», σε συνεργασία με την Katerine Duska, παρουσιάζει μια επιλογή από τη δισκογραφία του, διασκευές αλλά και φρέσκα, ακυκλοφόρητα κομμάτια από το τρίτο του άλμπουμ, που αναμένεται μέσα στο 2020.



24/1, 6 d.o.g.s, Aβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 7-10 ευρώ

Μουσική αλληλογραφία: Γιώργος Σαραντάρης-Μελισσάνθη

Για δεύτερη χρονιά, στη «Μουσική Αλληλογραφία» παρουσιάζεται μια υποθετική μελωδική συνομιλία μεταξύ δύο ποιητών, μέσα από μελοποιημένα καινούρια τραγούδια, στο πλαίσιο του κύκλου Σύγχρονη Μουσική Δημιουργία και Ποίηση. Η έμπνευση για την εργασία αυτή εστιάζεται στην ιδιαίτερη σχέση του Γιώργου Σαραντάρη με την ποιήτρια Μελισσάνθη (Ήβη Κούγια-Σκανδαλάκη).



Η σχέση των δύο ποιητών αποτυπώνεται σε επιστολές τους, μάρτυρες μιας φιλίας, η οποία, τουλάχιστον για τον Σαραντάρη, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Σε μία από τις επιστολές του, μετά από μια προσπάθεια της Μελισσάνθης να διακόψει την τόσο στενή επικοινωνία, ο Σαραντάρης γράφει «αν πάψω να σε δω, θα βλέπω το τίποτα μπροστά μου». Δύο νέοι συνθέτες, ο Κώστας Μάκρας και η Νεφέλη Λιούτα, μελοποιούν- σκιαγραφούν με τα τραγούδια τους έναν υποθετικό διάλογο αυτής της «ερωτικής φιλίας».



24/1, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα, 21:00, εισ.: 5-12 ευρώ

ΠΙΚαΠ

Pikap



Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ She is she, οι ΠΙΚαΠ επιστρέφουν στη σκηνή του six d.o.g.s με κομμάτια από τη δισκογραφική τους διαδρομή αλλά και νέο υλικό. Καλεσμένος τους αυτή τη φορά ο τραγουδοποιός Σταύρος Δάλκος με δικά του τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του στο χώρο.

Οι ΠΙΚάΠ είναι ένα εξαμελές ελληνόφωνο συγκρότημα από την Αθήνα. Έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν για το ιδιαίτερο πάντρεμα του alternative ήχου με τα ηλεκτρονικά στοιχεία, τις urban φωνητικές γραμμές και τις post rock κιθάρες με folk και ηλεκτρονικές επιρροές που σε ταξιδεύουν.



25/1, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 20:30, εισ.: 5 ευρώ

Rotting Christ/ Moonspell

Rotting Christ



Οι Rotting Christ συναντούν τους Πορτογάλους Μοοnspell σε ένα μοναδικό double bill, όπου θα παίξουν ολόκληρες τις πρώτες δουλειές τους. Οι Rotting Christ θα παίξουν αποσπάσματα από τους 3 πρώτους δίσκους τους («Thy Mighty Contract», «Non Serviam», «Triarchy of the lost lovers») όπως και κάποια ντέμο, ενώ οι Moonspell κομμάτια από τα «Irreligious» και «Wolfheart».



25 & 26/1, Piraeus 117, Πειραιώς 117, 19:30, εισ.: από 12 ευρώ

The Callas

The Callas



Με αφορμή την επανυκλοφορία του δίσκου που συνοπογράφουν με τον Lee Ranaldo (Sonic Youth) και την παγκόσμια διανομή του, οι Callas επισκέπτονται για άλλη μια φορά το Temple. Στο reissue συμπεριλαμβάνεται και ένα νέο τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε με αφορμή την συμμετοχή των Callas στην έκθεση "The Same River Twice" που διοργανώθηκε από το New Museum (NY) και το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, στο Μουσείο Μπενάκη.



Την βραδιά θα ανοίξουν οι Post Lovers, προσωπικό project της Ελένης Καραγεώργου, που μας συστήθηκαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2017, με το single "Melbourne/Going Anyway". Το ντεμπούτο album τους ηχογραφήθηκε στο Suono Studio σε παραγωγή του Coti K και κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2018 από την Inner Ear Records.



25/1, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 6 ευρώ

Το Ωδείο Αθηνών στην Εναλλακτική Σκηνή

Το Ωδείο Αθηνών και η Εθνική Λυρική Σκηνή, δύο κορυφαίοι μουσικοί οργανισμοί, συνεργάζονται για την παρουσίαση μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.



Πρόκειται για μία συναυλία σπουδαστών όλων των σχολών σε έργα που υπερβαίνουν το όριο μιας μαθητικής παρουσίασης. Θα συμμετάσχουν οι υπότροφοι του κληροδοτήματος «Γεωργίου & Μαρίας Βεργωτή» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Το πρόγραμμα θα ανοίξει η Χορωδία των «Μικρών Μουσικών».



26/1, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, Είσοδος ελεύθερη (με δελτία προτεραιότητας)