Ως «σοκαριστική» περιγράφηκε η αποκατάσταση ενός από τα πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο, το Πολύπτυχο της Γάνδης, καθώς αποκάλυψε την απεικόνιση ενός Αμνού με μάτια που είχαν εκπληκτική ομοιότητα με ανθρώπινα.



Το Πολύπτυχο της Γάνδης που ολοκληρώθηκε από τους Γιαν βαν Άικ και Χούμπερτ βαν Άικ το 1432, είναι ένα αριστούργημα του 15ου αιώνα που κοσμεί τον Καθεδρικό ναό του St Bavo στο Βέλγιο και θεωρείται ότι είναι το πρώτο μεγάλο έργο τέχνης που δημιουργήθηκε με την τεχνική της ελαιογραφίας.



Για αιώνες, ο κεντρικός της πίνακας, με τίτλο «Η λατρεία του μυστηριώδους Αμνού», περιείχε έναν αμνό (ο Αμνός του του Θεού) που θυσιάστηκε σε ένα βωμό ως αναπαράσταση του Ιησού Χριστού.

Ο συγκεκριμένος Αμνός είχε δημιουργηθεί ξανά από έναν διαφορετικό καλλιτέχνη το 1550, αλλά η αποκατάσταση που στοίχισε πολλά εκατομμύρια δολάρια αποκάλυψε πλέον το πρωτότυπο, εντυπωσιακό πρόσωπο του ομώνυμου αμνού.



Ο νέος Αμνός της Γάνδης που το περιοδικό «Smithsonian» περιέγραψε ως «ανησυχητικά ανθρωποειδή» έχει μεγαλύτερα, πιο ζωντανά μάτια και μία πιο λεπτομερή ροζ μύτη.



Φωτογραφίες των δύο προσώπων πλάι-πλάι κυκλοφορούν στα κοινωνικά μέσα και περιγράφονται ως «εφιαλτικές».

Uh, so apparently they restored the Ghent Altarpiece and pic.twitter.com/JljwfEZlzu — Fʀ. A. J. D. Sᴄʜʀᴇɴᴋ (@frajds) January 20, 2020

Therapist: The uncovered face of the Lamb of God in the Ghent Altarpiece isn't real. It can't hurt you.

The uncovered face of the Lamb of God in the Ghent Altarpiece: pic.twitter.com/RBmm48wN0w — Dr Eleanor Janega (@GoingMedieval) January 20, 2020

Σε αντίθεση με άλλες αποτυχημένες αποκαταστάσεις έργων τέχνης, όπως το περίφημο Ecce Homo, ο Αμνός της Γάνδης έχει αποκατασταθεί με επαγγελματική ακρίβεια στο πώς ήταν η αρχική του όψη.



Η επικεφαλής των εργασιών αποκατάστασης, Hélène Dubois, σε συνέντευξή της περιέγραψε το πρόσωπο που αποκαλύφθηκε ως «καρτούν» και ότι «προκάλεσε σοκ στους πάντες». Όπως είπε η ίδια «Τίποτα τέτοιο δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στην πρώιμη ολλανδική ζωγραφική».

Συντηρητές τέχνης από το Βασιλικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Βελγίου χρησιμοποίησαν χειρουργικά νυστέρια και μικροσκόπια για να αφαιρέσουν παλιά βαφή «πόντο-πόντο» σε διάστημα τριών ετών, για να αποκαλύψουν τον αυθεντικό Αμνό.

«Δεν υπάρχουν λέξεις που να εκφράζουν το αποτέλεσμα», ανέφεραν σε δήλωσή τους στην ιστοσελίδα του βασιλικού ινστιτούτου. «Ελεύθερο από τα παχιά στρώματα του κίτρινου βερνικιού αλλά και τις πιο χονδροειδείς επεμβάσεις, μπορούμε να ανακαλύψουμε την εξαιρετική δεξιοτεχνία του Γιαν βαν Άικ σε αφθονία» αναφέρουν στη δήλωσή τους.



Το ινστιτούτο ανέφερε ακόμα ότι η αποκατάστασή τους «έφερε πίσω την αρχική ζωντάνια, τον πλούτο λεπτομέρειας και τα λαμπερά χρώματα», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «η Προσκύνηση του Μυστικού Αμνού είναι συντριπτικά όμορφη» προσθέτοντας ότι μόνο το 5% των αυθεντικών χρωμάτων είχαν χαθεί.

Ο κεντρικός πίνακας με τον Αμνό θα επιστραφεί στον καθεδρικό ναό στις 24 Ιανουαρίου, όπου θα παρουσιαστεί στο κοινό σε μια εκδήλωση με τίτλο «Η επιστροφή του Αμνού». Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο με τις εικόνες από το αυθεντικό πρόσωπο του Αμνού να γίνονται viral στα κοινωνικά δίκτυα τον Ιανουάριο

