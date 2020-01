H Billie Eilish ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ότι έχει γράψει και θα ερμηνεύσει το θέμα της 25ης ταινίας του 007 με τίτλο No Time to Die.

Η 18χρονη ποπ σταρ γίνεται έτσι το νεαρότερο άτομο που έχει ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων ταινίας του Τζέιμς Μποντ. «Η Billie έχει γράψει και θα ερμηνεύσει το τραγούδι για το 25ο φιλμ του James Bond "No Time To Die" (μτφρ. Καθόλου χρόνος για να πεθάνεις)».

Billie has written and will perform the theme song for the 25th James Bond film, #NoTimeToDie @007 pic.twitter.com/BrxqLM6ED6