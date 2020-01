ΜΟΥΣΙΚΗ

Hania Rani

Kλασικά εκπαιδευμένη πιανίστρια, μουσικός και συνθέτρια, η Hania Rani έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ιστορικό κτίριο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Η Πολωνή καλλιτέχνις πειραματίζεται με διάφορους ήχους και στυλ, ενσωματώνοντας στοιχεία και επιρροές από καλλιτέχνες, όπως οι Max Richter, Esbjorn Svensson, Miles Davis, Nils Frahm, Murcof, και μπάντες, όπως οι Portico Quartet, Radiohead μέχρι και οι Beatles.



14/1, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8, Αθήνα, 210 3221917, 21:00, εισ.: 18-26 ευρώ

Dury Dava

Φωτο: Ευτυχία Βλάχου



Η ψυχεδέλεια των '60s, το krautrock των '70s, στοιχεία από τις ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις και μια πανκ νοοτροπία συνθέτουν το ύφος των Dury Dava, το ομώνυμο ντεμπούτο των οποίων διατίθεται σε βινύλιο και ψηφιακή μορφή από την Inner Ear. Στη συναυλία της Παρασκευής μαζί τους θα είναι οι Soft Skull.



10/1, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 6 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Edward Jarvis, Worn. Kissed.

Final Judgement



Ο πολυχώρος Underflow φιλοξενεί την πρώτη ατομική έκθεση του Σουηδού καλλιτέχνη Edward Jarvis στην Ελλάδα. Γνωστός στον χώρο των εικαστικών και της μουσικής, ο Jarvis έχει εκθέσει σε μουσεία και γκαλερί στη Σουηδία και αλλού, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικά της ονόματα της τζαζ.

Στην Αθήνα μάς συστήνεται με τα ζωγραφικά του έργα σε ξύλο, παρουσιάζοντας έναν ιδιαίτερο κόσμο με αναφορές σε τραγούδια, μύθους και λαϊκές παραδόσεις και πρωταγωνιστές ανθρώπους, ζώα και έντομα σε σουρεαλιστικές σκηνές. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο Mats Gustafsson θα συνοδεύσει μουσικά την έκθεση.

9/1-26/3, «Underflow», Καλλιρρόης 39, Δευτ.-Παρ. 11:00-21:00, Σάβ. 11:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

DANCE

Kawrs: Tsvi

Η ομάδα KAWRS, στο πρώτο της event στο Ρομάντσο, φέρνει τον underground rave παραγωγό, DJ και συνιδρυτή της Nervous Horizon. Θα τον συνοδεύουν οι FlökosH, Noff Weezy & NatCase, Neda & Simos Ares.



11/1, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 24:00, εισ.: 5 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Endless Daze III: Daphne And The Fuzz / Οδυσσέας Τζιρίτας / aprovoli

Daphne and the Fuzz, Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν



Τρία από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της εναλλακτικής σκηνής της Αθήνας παίζουν στη σκηνή του 6 d.o.g.s. Οι Daphne And The Fuzz είναι το dream pop πρότζεκτ της Daphne Lz που άνοιξε τη συναυλία της Lana Del Rey στο Rockwave. Κυκλοφόρησαν το πρώτο, ομώνυμο άλμπουμ τους το 2016 και το δεύτερο, «2ΑΜ», το 2018 από την Inner Ear Records.

Ο Οδυσσέας Τζιρίτας κυκλοφόρησε το πρόσφατο ντεμπούτο άλμπουμ του «Βutterflies» τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ ο aprovoli (Γιώργος) είναι μουσικός παραγωγός από την Αθήνα με επιρροές που κυμαίνονται από τη ροκ και την τζαζ μέχρι το χιπ-χοπ και τη house.



9/1, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 20:30, εισ.: 6 ευρώ

DANCE

Vault 88: Answer Code Request

Tο Stellar υποδέχεται τον resident του Berghain, Answer Code Request. Οι live εμφανίσεις του αλλά και τα DJ sets συνδυάζουν breaks, beats και bass. Η βραδιά ολοκληρώνεται με τοv BMSK, τον Andreas Sarmanis και τον Cirkle σε ένα b2b DJ set με τον a.metz.



10/1, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: από 8 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις

Φωτο: Marc Domage



Στο νέο χορογραφικό έργο της που ανεβαίνει στη Μικρή Σκηνή της Στέγης η Λενιώ Κακλέα ανιχνεύει το σύγχρονο κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης μέσα από τις καθημερινές σωματικές δραστηριότητες των κατοίκων της. Η αφετηρία της έρευνάς της τοποθετείται το 2016, όταν η ίδια, πλαισιωμένη από συγγραφείς και αναλυτές, πραγματοποίησε 600 συνεντεύξεις, συλλέγοντας αφηγήσεις γύρω από τις συνήθειες, τις τελετουργίες και τα συναλλακτικά ήθη των συμμετεχόντων.



10-12/1, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, 21:00 (παράσταση) & 20:00 & 22:00 (έκθεση), εισ.: 7-15 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Λεπορέλλα

Φωτο: Γ. Δομένικος



Στη Βιέννη των αρχών του 20ού αιώνα, στο αρχοντικό ενός βαρόνου, μια φιλάργυρη υπηρέτρια ζει τον ανεκπλήρωτο έρωτα για το αφεντικό της, εξυπηρετώντας τις ανήθικες επιθυμίες του και κρυφακούγοντας πίσω απ' τον τοίχο. Η Λεπορέλλα είναι η νέα όπερα του Γιώργου Κουρουπού και ένα ψυχογράφημα των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και ανθρώπων που δεν αγαπήθηκαν.



11, 12, 17, 18, 25 & 26/1, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30 (Κυριακή: 19:00), εισ.: 10-20 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Γάμος

Φωτο: Νίκος Βαρδακαστάνης



Η μικρή κόρη μιας φτωχής οικογένειας βιάζεται. Ακολουθούν αλλεπάλληλοι «βιασμοί» της από την οικογένεια, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης. Η υποκριτική αντιμετώπιση του περίγυρου οδηγεί την κοπέλα στην αυτοπυρπόλησή της. Η τελική «λύση» δίνεται με τον γάμο του θύματος με τον βιαστή του.

Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, με θητεία στο νεοελληνικό έργο, τόσο στο Εθνικό όσο και στο ελεύθερο θέατρο, σκηνοθετεί το έργο του Μάριου Ποντίκα σαράντα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του από τον Κάρολο Κουν στο Θέατρο Τέχνης.



13/1-31/3, Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκό 55, πλ. Καραϊσκάκη, Δευτ.-Τρ. 21:00, εισ.: 5-14 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Dimitris Tsakas Quartet, Αφιέρωμα στον Τσάρλι Πάρκερ

Ο σαξοφωνίστας Δημήτρης Τσάκας και το κουαρτέτο του ερμηνεύουν συνθέσεις του πρωτοπόρου της τζαζ, Τσάρλι Πάρκερ. Στη συναυλία του στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, εκτός από τις συνθέσεις του θρυλικού μουσικού, το κουαρτέτο θα παρουσιάσει και κομμάτια από τις προσωπικές κυκλοφορίες των μελών του.



10/1, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, 20:30, εισ.:16-20 ευρώ