Οι βραβευμένες, μικρού μήκους ταινίες του Big Bang International Short Film Festival 2019 θα προβληθούν στην Αθήνα, στον Μικρόκοσμο και στο Studio Art Cinema, από τις 9 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου προσφέροντας μια γεύση από την σύγχρονη κινηματογραφική παραγωγή της Ρουμανίας.



Από τις 9 Ιανουαρίου 2020, και για μια ολόκληρη εβδομάδα, θα προβληθούν οι δώδεκα βραβευμένες ταινίες του Big Bang International Short Film Festival 2019 – Romanian Short Film Panorama, με ελληνικούς υπότιτλους. Ανάμεσά τους και το «The Christmas gift» του Bogdan Mureșanu, βραβευμένο με το Grand Prix του Clermont-Ferrand International Short Film Festival 2019 και το European Short Film των 32ων European Film Awards.



Οι Ρουμάνοι μικρομηκάδες καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από τις σχέσεις γονιών και παιδιών, την φιλία, τους εφηβικούς έρωτες και τις γνωριμίες μέσω ίντερνετ, μέχρι την ανεργία, την διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, την μετανάστευση, την ασθένεια και την εξάρτηση.



Τις προβολές διοργανώνει η t-shOrt και ο Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, που υποστηρίζουν την μικρού μήκους ταινία και τα καινούρια ταλέντα.

The Christmas Gift

Οι ταινίες

The little hero

Animation, Έγχρωμο, Διάρκεια: 5' 05'', Έτος: 2018

Σκηνοθεσία: Elena Ciolacu

Μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, ένα μικρό αγόρι προσπαθεί να πείσει τη μητέρα του, που είναι πάντα απασχολημένη, να βγει και να παίξει μαζί του. Απογοητευμένος από την απόρριψή της, βγαίνει μόνος του.

Written / Unwritten

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 19' 36'', Έτος: 2016

Σκηνοθεσία: Adrian Silișteanu

Έξω από μια αίθουσας τοκετών, μια οικογένεια Ρομά πληροφορείται ότι η ανήλικη κόρη τους γέννησε μόλις ένα κοριτσάκι. Ο Pardică (50) δεν φαίνεται να γιορτάζει τη στιγμή, είναι πολύ απογοητευμένος με αυτή την πρώιμη εγκυμοσύνη, για την οποία κατηγορεί τη σύζυγό του. Ωστόσο, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν η γιατρός του νοσοκομείου τους ζητάει να υπογράψουν κάποια έγγραφα και ανακύπτουν θέματα που σχετίζονται με τα δελτία ταυτότητάς τους και την ιδιότητά τους ως γονέων της ανήλικης μητέρας.

America

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 1' 59'', Έτος: 2019

Σκηνοθεσία: George ve Gänæaard & Cucută Horia

Οι προσπάθειες του Φρέντερικ να δημιουργήσει τον ασφαλέστερο δυνατό χώρο.

Sunny rain

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 12' 37'', Έτος: 2015

Σκηνοθεσία: Andrada Botezatu

Ένα αγόρι γυμνασίου έχει ερωτευτεί ένα κορίτσι στην τάξη του, αλλά δεν είναι σαφές αν της αρέσει κι εκείνης ή απλά παίζει μαζί του.

The Best Customer

Alazia

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 16' 37'', Έτος: 2017

Σκηνοθεσία: Cristian Pascariu

Έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο, η ζωή της Ema ξεθωριάζει. Ως έσχατη λύση, οι φίλοι της τη μεταφέρουν σε έναν σαμάνο, ο οποίος χρησιμοποιεί εκκεντρικές μουσικές μεθόδους και επικλήσεις.

The Christmas gift

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 23' 09'', Έτος: 2018

Σκηνοθεσία: Bogdan Mureșanu

Στις 20 Δεκεμβρίου 1989, λίγες μέρες μετά την αιματηρή καταστολή του Τσαουσέσκου στην Τιμισοάρα, το ήσυχο βράδυ ενός πατέρα μετατρέπεται σε τεράστια δοκιμασία, καθώς διαπιστώνει ότι ο μικρός γιος του έχει στείλει επιστολή προς τον Άγιο Βασίλη, ζητώντας του να πραγματοποιήσει την επιθυμία του πατέρα του να δει τον Τσαουσέσκου νεκρό.

disAbilities

Ντοκιμαντέρ, Έγχρωμο, Διάρκεια: 08' 50'', Έτος: 2019

Σκηνοθεσία: Alin Duruian

Γνωρίζουμε τον Andrei (Micul Gigant), ο οποίος πάσχει από σπαστική παραπάρεση και τον βλέπουμε να αγωνίζεται καθημερινά για να επιτύχει την όποια πρόοδο.

The gift

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 17' 30'', Έτος: 2014

Σκηνοθεσία: Dumitru Grosei

Ένα παιδί παίρνει ένα ζευγάρι κιάλια ως δώρο Χριστουγέννων, αλλά αυτό που θέλει περισσότερο είναι να πάει στο κυνήγι με τον πατέρα του. Εκεί θα πάρει ακόμη ένα δώρο.

Written Unritten

The Best Customer

Animation, Έγχρωμο, Διάρκεια: 12' 10'', Έτος: 2017

Σκηνοθεσία: Serghei Chiviriga

Η οικογένεια Kruchowsky είναι ιδιοκτήτες ενός γραφείου κηδειών. Όταν ένας ηλικιωμένος παραγγέλνει μια ντουζίνα στεφάνια η κ. Kruchowsky γίνεται καχύποπτη και αρχίζει να ερευνά αυτόν τον πιθανό ψυχρό αιματηρό δολοφόνο.

There's nothing in this world

Σκηνοθεσία: Andreea Vălean

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 10' 44'', Έτος: 2015

Δύο παλιοί φίλοι επανασυνδέονται μετά από πολύ καιρό. Είναι ο δεσμός των παιδικών τους χρόνων αρκετά ισχυρός για να συγχωρήσει έναν χαμένο γάμο και μια υπόσχεση σε έναν νεκρό πατέρα;

The Pill of Happiness

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 12' 09'', Έτος: 2012

Σκηνοθεσία: Cecília Felméri

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο!

Offstage

Μυθοπλασία, Έγχρωμο, Διάρκεια: 25' 16'', Έτος: 2017

Σκηνοθεσία: Andrei Huțuleac

Ένας διάσημος Ρουμάνος ηθοποιός απαγάγεται από την γεμάτη εμμονές μητέρα ενός νεαρού άνδρα.

Info

9-15 Ιανουαρίου 2020

Κινηματογράφος «Μικρόκοσμος», Λεωφ. Συγγρού 106, Κουκάκι, στάση μετρό Συγγρού-Φιξ, τηλ: 2109230081

& Κινηματογράφος «Studio Art Cinema»

Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής, τηλ: 2108640054, 21082 20008

Εισ.: 5 ευρώ

Αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.