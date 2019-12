Συντελεστές, μουσικοί και ηθοποιοί από όλες τις εκδοχές της παράστασης, από το 2016 που παίχτηκε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, γέμισαν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου το φουαγέ της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στη συνέντευξη τύπου για τους «Όρνιθες» σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, οι οποίοι παρουσιάζονται ξανά, ανανεωμένοι, για δύο μόνο μέρες στη Στέγη, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου.



Η παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχει κάνει ένα θαυμαστό ταξίδι, που ξεκίνησε από την Επίδαυρο τον Αύγουστο του 2016, με sold out έναν μήνα πριν από την πρεμιέρα. Στη συνέχεια παίχτηκε στη Στέγη τον Σεπτέμβριο του 2016 με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε πέντε ώρες κι έγινε live streaming με 44.000 υπολογιστές να συνδέονται σε 110 χώρες. Έγινε φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη το 2018, όπου πήρε διθυραμβικές κριτικές σε σημαντικά αμερικάνικα μέσα, έγινε εργαστήριο και μεγάλη μήκους ταινία από τον Μπάμπη Μακρίδη, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Ρόντερνταμ το 2020.

Τώρα, στη νέα εκδοχή τους, οι Όρνιθες παρουσιάζονται για δύο μόνο μέρες στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου, λίγο πριν ταξιδέψουν στη Χιλή, σε ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, το Santiago a Mil.

«Μια κινούμενη γιορτή» ονόμασε την παράσταση η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, ενώ ο σκηνοθέτης Νίκος Καραθάνος παρομοίασε τις παραστάσεις με ένα παιδί. «Φτιάχνεις ένα παιδί, πώς το μεγαλώνεις; Γίναμε όλοι μια οικογένεια με αυτή την παράσταση». Ο Χρήστος Λούλης, που συμμετείχε σε όλες τις εκδοχές των Ορνίθων, είπε για το ταξίδι της παράστασης στον κόσμο: «Ανοίξαμε ένα κλουβί, βγήκαν τα πουλιά έξω και τώρα δεν λένε να ξανακάτσουν κάτω».

Από τους νέους ηθοποιούς της παράστασης μίλησαν, μεταξύ άλλων, η Αμαλία Μουτούση, η Στεφανία Γουλιώτη και η βραζιλιάνικη χορευτική ομάδα Passinho Carioca. Η Αμαλία Μουτούση επισήμανε πως ο Νίκος Καραθάνος έχει το φοβερό χάρισμα να φέρνει κοντά τους ανθρώπους, να τους ενώνει και να τους δίνει ελευθερία. Όταν είδε τους Όρνιθες, σε live streaming από το νησί που βρισκόταν, «ένιωσε όπως νιώθει κάποιος, όχι όταν βλέπει μια παράσταση, αλλά όταν ζει κάτι».

Η Στεφάνια Γουλιώτη μίλησε για μια εμπειρία ζωής, μια παράσταση που είναι μια κατάσταση. «Είναι μια αποκάλυψη για μένα το πώς ο Νίκος Καραθάνος έχει νιώσει μια γεύση της ζωής, που ενώ είναι δίπλα μας συνέχεια, δεν τη μυρίζουμε. Μοιάζει μ' αυτό που μυρίζεις, όταν σηκώνεις μια βρεγμένη πέτρα. Όλοι μαζί κάνουμε μια παράλογη μαγική μείξη».

Για την υβριδική ταινία «Birds or How to Be One», που κινείται στα όρια του ντοκιμαντέρ, της μυθοπλασίας και της πολιτικής φαντασίας, μίλησε ο κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης της Μπάμπης Μακρίδης. Η ταινία εμπνέεται από την παράσταση του Νίκου Καραθάνου και τους συντελεστές της, κινηματογραφώντας τους εκτός σκηνής, σε πραγματικούς χώρους και φυσικά τοπία στην Ελλάδα, την Αμερική, την Ισλανδία, την Αργεντινή, τις Γαλλικές Άλπεις, το Κάιρο, το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Βελιγράδι. H ταινία θα κάνει την πρεμιέρα της στο Τμήμα «Voices» του φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Εκεί συμμετέχουν «δυνατές ιστορίες με ξεχωριστούς χαρακτήρες που θίγουν σημαντικά ζητήματα. Κάθε φιλμ στο Τμήμα "Voices" παρουσιάζει μια διαφορετική ματιά στον κόσμο που ζούμε». Η ταινία τον Ιανουάριο 2020 θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ της Χιλής Santiago a Mil, μαζί με την ανανεωμένη εκδοχή της παράστασης των Ορνίθων. Όπως δήλωσε ο Μπάμπης Μακρίδης, αυτή η ταινία έγινε κάτι πολύ προσωπικό για εκείνον. Μια ταινία που μιλάει περισσότερο για τον άνθρωπο, παρά για τα πουλιά, αλλά κυρίως για το πώς ένας άνθρωπος θέλει να γίνει πουλί. «Η συνεργασία μου με τη Στέγη μου έδωσε απόλυτη ελευθερία. Ήταν δώρο για μένα».

Birds (Or How to be One) by Babis Makridis - Trailer



Ο Νίκος Καραθάνος συνέχισε μιλώντας για την υποτροφία του από το Ίδρυμα Ωνάση που του έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει για σχεδόν δύο μήνες στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Παταγονία.

Στις φαβέλες του Ρίο γνώρισε τους Passinho Carioca, τους οποίους και κάλεσε να πάρουν μέρος στη νέα εκδοχή της παράστασης. Όπως είπαν τα νεαρά μέλη των Passinho Carioca στη συνέντευξη τύπου, «ο καθένας από εμάς αντιπροσωπεύει όλες τις φαβέλες του τόπου μας». Ο Νίκος Καραθάνος ανέφερε, τέλος, το νόημα που βρίσκει στο θέατρο, με αφορμή την παρουσία της παράστασης στο Σαντιάγκο της Χιλής, σε ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ και σε μια ταραγμένη εποχή για τη χώρα που, όπως, είπε ο σκηνοθέτης «αίτημα των Χιλιανών είναι να ξαναγράψουν το σύνταγμά τους».

«Το μόνο νόημα που βρίσκω πάνω στη σκηνή είναι η επικοινωνία, σαν να περιμένεις κάτι να σε κεντρίσει. Για ν' αλλάξει κάτι μέσα σου. Αυτό ζητάς. Όλα τα άλλα είναι εξαιρετικά βαρετά. Όλα στο θέατρο γίνονται για τον αγώνα του ανθρώπου, ανεβαίνουμε στη σκηνή για να βροντοφωνάξουμε το δικαίωμα του ανθρώπου στην ελευθερία. Και θα το κάνουμε αυτό μέχρι να μη χρειάζεται πια το θέατρο, μέχρι να καταργήσουμε και το ίδιο το θέατρο».

Οι Όρνιθες ενώνουν τη βραζιλιάνικη ομάδα χορού Passinho Carioca με τους Νίκο Καραθάνο, Χρήστο Λούλη, Βασιλική Δρίβα, Έκτορα Λιάτσο, Κώστα Μπερικόπουλο, Κωνσταντίνο Μπιμπή, Amalia Bennett, Γιάννη Σεβδικαλή, Άγγελο Τριανταφύλλου, που περιστοιχίζονται πλέον από τους Αμαλία Μουτούση, Στεφανία Γουλιώτη, Θανάση Αλευρά, Κλέλια Ρένεση, Μάρθα Φριντζήλα και φυσικά, τους μουσικούς επί σκηνής. Είναι μία από τις πάνω από 60 παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που έχει συχνή παρουσία σε σπουδαία φεστιβάλ και θέατρα του εξωτερικού.

Οι Όρνιθες έχουν πια τον δίσκο τους. Έναν εντυπωσιακό δίσκο με μία μοναδική έκδοση με πολλές πληροφορίες και στοιχεία για την παράσταση και την πορεία της. Και επειδή στη μνήμη, όλα έχουν μουσική υπόκρουση, η συνέντευξη τελείωσε με τα τραγούδια της παράστασης τα οποία τραγούδησαν ζωντανά οι ηθοποιοί, ένα νέο κομμάτι γραμμένο ειδικά για τη φωνή της Μάρθας Φριντζήλα και τους πέντε Βραζιλιάνους από την ομάδα χορού Passinho Carioca να χορεύουν.

