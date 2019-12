Το παραδοσιακό ταϊλανδέζικο μασάζ προστέθηκε στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της Unesco.

Μετά την ένταξή του στη λίστα, το μασάζ Nuad Thai αναγνωρίστηκε ως κάτι που πρέπει να διατηρηθεί και για τις ερχόμενες γενιές.

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μασάζ, το ταϊλανδέζικο περιλαμβάνει πολλές κινήσεις και μια σειρά από διαφορετικές θέσεις που πρέπει να πάρει ο ασθενής.

Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν όχι μόνο τα χέρια τους, αλλά κάποιες φορές και τους πήχεις των χεριών και τα γόνατά τους για να σσκήσουν πίεση. Επίσης στο μασάζ Nuad Thai δεν χρησιμοποιείται λάδι.

Σύμφωνα με την Unesco, η πρακτική έχει τις «ρίζες της στην αυτοφροντίδα της αγροτικής ταϊλανδικής κοινωνίας, όπου κάθε χωριό είχε τους θεραπευτές της, στους οποίους κατέφευγαν οι αγρότες όταν είχαν μυικούς πόνους από τις εργασίες στα χωράφια».

#UNESCO lists Nuad Thai as an 'intangible cultural heritage' at its 14th session of the Committee held in Colombo yesterday. Second such honour for Thailand, following Khon. #OpenToTheNewShades #ThailandTourism #NuadThai #ThaiCulture

