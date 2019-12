Ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι υποψηφιότητες των 77ων Χρυσών Σφαιρών με το Netflix και τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές του να συγκεντρώνουν συνολικά 17 υποψηφιότητες.

Η Ιστορία Γάμου του Νόα Μπάουμπακ συγκέντρωσε 6 συνολικά υποψηφιότητες (τις περισσότερες συνολικά), με τον Ιρλανδό του Μάρτιν Σκορσέζε και το Κάποτε στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο να ακολουθούν με 5. Ο Τζόκερ του Τοντ Φίλιπς ακολούθησε με 4 υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες, ενώ η ταινία Οι Δύο Πάπες του Φερνάντο Μεϊρέγιες έκανε την απρόβλεπτη εμφάνισή της σε 4 συνολικά κατηγορίες. Η Βόμβα χάρισε στις πρωταγωνίστριες της, Σαρλίζ Θερόν και Μάργκο Ρόμπι, υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους, και οι Μικρές Κυρίες της Γκρέτα Γκέργουικ προτάθηκαν σε δύο κατηγορίες για την ερμηνεία της Σίρσα Ρόναν και τη μουσική του Αλεξάντρ Ντεσπλά.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες Το Στέμμα του Netflix και το Τσερνόμπιλ του HBO συγκέντρωσαν από 4 υποψηφιότητες το καθένα, με τα Big Little Lies και Fleabag να ακολουθούν με 3.

Η τελετή απονομή των 77ων Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, με παρουσιαστή για πέμπτη φορά τον Ρίκι Ζερβέιζ.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες:

Κινηματογραφικές κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία - Δράμα

"1917"

"Irishman"

"Joker"

"Marriage Story"

"The Two Popes"

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

"Dolemite is my Name"

"Jojo Rabbit"

"Knives Out"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Rocketman"

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Bong Joon Ho, "Parasite"

Sam Mendes, "1917"

Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood"

Martin Scorsese, "The Irishman"

Todd Phillips, "Joker"

Καλύτερος Ηθοποιός - Δράμα

Christian Bale, "Ford v. Ferrari"

Antonio Banderas, "Pain and Glory"

Adam Driver, "Marriage Story"

Joaquin Phoenix, "Joker"

Jonathan Pryce, "The Two Popes"

Καλύτερη Ηθοποιός - Δράμα

Cynthio Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Soarise Ronana, "Little Women"

Charlize Theron, "Bombshell"

Renee Zellweger, "Judy"

Καλύτερος Ηθοποιός - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Daniel Craig, "Knives Out"

Roman Griffin Davis, "Jojo Rabbit"

Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time in Hollywood"

Taron Egerton, "Rocketman"

Eddie Murphy, "Dolemite Is My Name"

Καλύτερη Ηθοποιός - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Awkwafina, "The Farewell"

Ana de Armas, "Knives Out"

Beanie Feldstein, "Booksmart"

Emma Thompson, "Late Night"

Cate Blanchett, "Where'd You Go Bernadette"

Β' Ανδρικός Ρόλος

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

Brad Pitt, "Once Upon A Time In Hollywood"

Anthony Hopkins, "The Two Popes"

Β' Γυναικείος Ρόλος

Annette Benning, "The Report"

Margot Robbie, "Bombshell"

Jennifer Lopez, "Hustlers"

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Laura Dern, "Marriage Stor"

Καλύτερο Σενάριο

"Marriage Story"

"Parasite"

"The Two Popes"

"Once Upon A Time In Hollywood"

"The Irishman"

Καλύτερη Μουσική

"Motherless Brooklyn"

"Little Women"

"Joker"

"1917"

"Marriage Story"

Καλύτερο Τραγούδι

"Beautiful Ghosts" – CATS

"I'm Gonna Love Me Again" – Rocketman

"Into the Unknown" – Frozen 2

"Spirit" – The Lion King

"Stand Up" – Harriet

Καλύτερη Ταινία Animation

"Frozen 2"

"The Lion King"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

"The Farewell"

"Les Misérables"

"Pain and Glory"

"Parasite"

"Portrait of a Lady on Fire"

Τηλεοπτικές κατηγορίες

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα

"Big Little Lies"

"The Crown"

"Killing Even"

"The Morning Show"

"Succession"

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Κωμωδία

"Barry"

"Fleabag"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"The Politician"

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

"Catch-22"

"Chernobyl"

"Fosse/Verdon"

"The Loudest Voice"

"Unbelievable"

Καλύτερος Ηθοποιός Τηλεοπτικής Σειράς - Δράμα

Brian Cox, "Succession"

Kit Harington, "Game of Thrones"

Rami Malek, "Mr. Robor"

Tobias Menzies, "The Crown"

Billy Porter, "Pose"

Καλύτερη Ηθοποιός Τηλεοπτικής Σειράς - Δράμα

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Jodi Comer, "Killing Eve"

Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"

Olivia Colman, "The Crown"

Καλύτερος Ηθοποιός Τηλεοπτικής Σειράς - Κωμωδία

Ben Platt, "The Politician"

Paul Rudd, "Living With Yourself"

Rami Yousef, "Rami"

Bill Hader, "Barry"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Καλύτερη Ηθοποιός Τηλεοπτικής Σειράς - Κωμωδία

Christina Applegate, "Dead to Me"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Natasha Lyonne, "Russian Doll"

Kirsten Dunst, "On Becoming a God in Central Florida"

Rachel Brosnahan, "Marvelous Mrs. Maisel"

Καλύτερος Ηθοποιός – Μίνι Σειρά η Τηλεταινία

Chris Abbott, "Catch 22"

Sacha Baron Cohen, "The Spy"

Russell Crowe, "The Loudest Voice"

Jared Harris, "Chernobyl"

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

Καλύτερη Ηθοποιός – Μίνι Σειρά η Τηλεταινία

Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Helen Mirren, "Catherine the Great"

Merritt Wever, "Unbelievable"

Kaitlyn Dever, "Unbelievable"

Joey King, "The Act"

Καλύτερος Ηθοποιός β' ανδρικού ρόλου – Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Alan Arkin, "Kominsky Method"

Kieran Culkin, "Succession"

Andrew Scott, "Fleabag"

Stellan Skarsgård, "Chernobyl"

Henry Winkler, "Barry"

Καλύτερη Ηθοποιός β' γυναικείου ρόλου – Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Meryl Streep, "Big Little Lies"

Helena Bonham Carter, "The Crown"

Emily Watson, "Chernobyl"

Patricia Arquette, "The Act"

Toni Collette, "Unbelievable"