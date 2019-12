ΟΠΕΡΑ

Ντον Κάρλο

Ο Ντον Κάρλο του Βέρντι, βασισμένος στο ομώνυμο θεατρικό του Φρίντριχ Σίλερ, θα παρουσιαστεί στην ιταλική πεντάπρακτη εκδοχή του σε μια εντυπωσιακή παραγωγή, σκηνοθετημένη από τον σπουδαίο Βρετανό σκηνοθέτη και πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας, σερ Νίκολας Χάιτνερ, σε σκηνικά και κοστούμια του Μπομπ Κρόλεϊ. Διευθύνει ο καταξιωμένος αρχιμουσικός και φιλοξενούμενος καλλιτέχνης της ΕΛΣ για τη σεζόν 2019-2020, Φιλίπ Ογκέν.

8/12/19-5/1/20, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 19:00 (Κυριακή 18:30), εισ.: 15-90 ευρώ

EIKAΣΤΙΚΑ

Κοσμάς Ξενάκης, Χασάπηδες και Κριοφόροι

Από τους πιο καινοτόμους Έλληνες καλλιτέχνες της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο Κοσμάς Ξενάκης ξεκίνησε να δουλεύει το θέμα των νεαρών χασάπηδων στα μέσα της δεκαετίας του 1940, κατά τη διάρκεια των σπουδών του κοντά στον Γιάννη Τσαρούχη. Επηρεασμένος από τον δάσκαλό του, αλλά και από τον Διαμαντή Διαμαντόπουλο, αγαπούσε να απεικονίζει σκηνές της καθημερινής αστικής ζωής: ποδοσφαιριστές, μανάβηδες, λουόμενους και, φυσικά, χασάπηδες. Σταδιακά, η μορφή του χασάπη, τόσο στην καθημερινότητά του όσο και σε μια εξιδανικευμένη απεικόνιση που παραπέμπει στους μοσχοφόρους της αρχαιότητας, έγινε βασικό θέμα στην τέχνη του. Τώρα, σχεδόν πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη αναδρομική έκθεσή του στο Μουσείο Μπενάκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης παρουσιάζει μια έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στο θέμα των χασάπηδων, όπως το επεξεργάστηκε ο ζωγράφος την περίοδο από το 1945 έως περίπου το 1960.

4/12/19-28/3/20, Mέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, Δευτ.-Παρ. 11:00-18:00 & Σάβ. 11:00-17:00. Εγκαίνια: 4/12, 20:00

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Γιος

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Στην πρώτη του σκηνοθεσία μετά την αποχώρησή του από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανεβάζει το έργο του Φλοριάν Ζελέρ, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς, που δεν έχει ξαναπαιχτεί στην Ελλάδα. Ο Γιος, το τρίτο μέρος της άτυπης τριλογίας του συγγραφέα μετά τον Πατέρα και τη Μητέρα, προσεγγίζει με ευαισθησία το θέμα της εφηβείας.

5/12/19-12/4/20, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Φιξ, Τετ.-Πέμ., Σάβ. 21:15, Κυρ. 18:30, εισ.: 12-20 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σtella

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου, τρίτου της δίσκου με τίτλο «The Break» (και πρώτου στην Arbutus Records από το Μόντρεαλ του Καναδά), η Σtella δοκιμάζει το καινούργιο της υλικό στο Ρομάντσο, με εμπλουτισμένη σύνθεση και opening ένα από τα πιο φρέσκα νέα αθηναϊκά σχήματα, τους Smalfeels. Ο ήχος των τελευταίων φέρει την αισθητική της dream και bedroom pop και χαρακτηρίζεται από μίνιμαλ ενορχηστρώσεις, κιθάρες και φωνητικά με σόουλ και φολκ επιρροές.

7/12, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 7 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Christian Zervos & Cahiers d' Art, Η αρχαϊκή στροφή

Μια σπουδαία προσωπικότητα της ιστορίας της τέχνης, που μέχρι τώρα παρέμενε λίγο έως πολύ αγνοημένη, συστήνει στο κοινό η νέα έκθεση του Μουσείου Μπενάκη. Εκδότης, κριτικός τέχνης και συλλέκτης, ο ελληνικής καταγωγής Κριστιάν Ζερβός άσκησε σημαντική επίδραση στην εποχή του και στο Παρίσι και συνέδεσε την Ελλάδα με την αφρόκρεμα του μοντερνισμού. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περίπου 60 σπάνια και μοναδικά έργα μοντέρνας τέχνης των Mατίς, Mιρό, Πικάσο, Λόρενς, Κάλντερ, Λαμ, Kαντίνσκι, Γκίκα, Σκλάβου, Τζακομέτι, Μπρανκούζι κ.ά. από την προσωπική συλλογή του Zervos, τα οποία θα ταξιδέψουν για πρώτη φορά εκτός του Vézelay.

9/12/19-1/3/20, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, εισ.: 8-4 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Where are the lotus eaters?

Πού είναι οι λωτοφάγοι; Ο Κωνσταντίνος Πάτσιος και ο Αλέξανδρος Μαγκανιώτης παρουσιάζουν μαζί στην γκαλερί Blender τα ευρηματικά τους έργα, εστιάζοντας στην έννοια της μνήμης μέσα από αναφορές σε μύθους, μνημεία και την τέχνη της αρχαιότητας.

5/12/19-1/2/20, Blender Gallery, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, Δευτ.-Τρ. 10:00-18:00, Τετ.-Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Winter Plisskën 2019

Με δύο ονόματα από τη Βρετανία, τον Floating Points και τον Quantic σε ρόλο headliner, έρχεται στις 7 Δεκεμβρίου το φετινό Winter Plisskën. To line-up συμπληρώνουν ενδιαφέροντα acts, όπως η παλαιστινιακής καταγωγής Sama', η Korea Town Acid από τον Καναδά και η ανερχόμενη Afrodeutsche. Αναλυτικότερα, φέτος στη σκηνή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους Floating Points, Quantic, Afrodeutsche, Cabaret Nocturne, Carla dal Forno, E. Myers, Korea Town Acid, Sama', Snapped Ankles και Bishop Nehru.

7/12, Πειραιώς 117, 19:00, εισ.: από 32 ευρώ

DANCE

VTSS

Φωτο: Marta Michalak

Βερολινέζικο underground φέρνει στο 6 d.o.g.s το Vault 88, προσκαλώντας για πρώτη φορά στην Αθήνα τη VTSS. H μουσική της κυμαίνεται στις πιο σκληρές συχνότητες της techno με στοιχεία από acid, rave, EBM και hardcore, ενώ οι κυκλοφορίες της σε εταιρείες όπως η Intrepid Skin και η Haven την οδήγησαν στη νεοϋορκέζικη κολεκτίβα Discwoman. Μαζί της εμφανίζονται ο resident του Vault 88, Cirkle, και οι residents της Athens Rave Culture Desmond Kind, Bio και Nihilist.

6/12, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 10 ευρώ

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Chicago

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα της δεκαετίας του '20, το διάσημο μιούζικαλ των Τζον Κάντερ, Φρεντ Εμπ και Μπομπ Φόσι έχει έγκλημα, σελέμπριτις και, φυσικά, τζαζ. Σε μια υπερπαραγωγή με 34 συντελεστές επί σκηνής ο Γιάννης Κακλέας ανεβάζει το πολυβραβευμένο έργο στο θέατρο Ολύμπια.

11/12/19-11/4/20, θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59-61, 210 3612461, Τετ.-Πέμ. 20:30, Παρ. 21:30, εισ.: από 12 ευρώ