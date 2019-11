Οι θρυλικοί Deep Purple είναι το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε για το Rockwave 2020.

Οι προπάτορες της hard rock - heavy metal μουσικής επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας, για να γιορτάσουν μαζί με το ελληνικό κοινό τα 25α γενέθλια του μεγαλύτερου φεστιβάλ της χώρας. Σύμφωνα με τη διοργάνωση «ο Σάββατο 6 Ιουνίου, οι Βρετανοί θρύλοι υπόσχονται μία βραδιά, που θα συζητάμε για καιρό στο Terravibe στη Μαλακάσα».

Η ιστορία των Deep Purple μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Ξεκινά το 1968 όταν, στο Hertford της Μεγάλης Βρετανίας πρόβαρε μία παρέα μουσικών που σύντομα θα ονομαζόταν Deep Purple και ορμητικά θα εντασσόταν στην Αιρετική Αγία Τριάδα της βρετανικής hard rock/ heavy metal, μαζί με τους Led Zeppelin και Black Sabbath.

Μαζί τους την ίδια ημέρα οι Opeth ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν κι άλλα μεγάλα ονόματα με αφορμή την επέτειο του φεστιβάλ.

Deep Purple

Opeth

+ more acts to be announced!

