Το νέο βιβλίο της γνωστής φιλελεύθερης φεμινίστριας συγγραφέως Ναόμι Γουλφ τελικά δεν θα εκδοθεί ποτέ στην Αμερική – πρόλαβε να εκδοθεί μόνο στην Βρετανία – μετά τις αποκαλύψεις ότι στηριζόταν σε μια εντελώς λάθος εκτίμηση σχετικά με τις εκτελέσεις ανδρών στη Βρετανία με την κατηγορία του σοδομισμού.

Τα προβλήματα για την συγγραφέα (και πρώην πολιτική σύμβουλο του Μπιλ Κλίντον και του Αλ Γκορ) ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ραδιόφωνο με αφορμή την έκδοση στη Βρετανία του νέου της βιβλίου με τίτλο "Outrages: Sex, Censorship and the Criminalization of Love" [Κατακραυγές: Σεξ, λογοκρισία και η ποινικοποίηση του έρωτα], το οποίο προέκυψε από την διατριβή που είχε γράψει για τον διδακτορικό τίτλο που έλαβε από το επιφανές Κολέγιο Trinity του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 2015.

Στη συνέντευξη εκείνη ακουγόταν να λέει ότι το βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει τα πειστήρια που είχε ανακαλύψει σχετικά με τις «πολλές δεκάδες» εκτελέσεων αντρών με την κατηγορία του σοδομισμού, γεγονός που «διορθώνει την κοινή παρανόηση ότι η τελευταία εκτέλεση θανατικής ποινής μ' αυτή την κατηγορία συνέβη το 1835».

Έκπληκτος αρχικά ο οικοδεσπότης της, κατάφερε τελικά να της επισημάνει ότι ήταν προφανές πως ολόκληρη η διδακτορική διατριβή της είχε βασιστεί σε μια παρανόηση και συγκεκριμένα της φράσης "death recorded" η οποία εν προκειμένω δεν σήμαινε «καταγεγραμμένος θάνατος» αλλά ακριβώς το αντίθετο: ότι είχε αποδοθεί χάρη ασχέτως της κατηγορίας. «Έχω την εντύπωση ότι καμία από τις εκτελέσεις που αναφέρετε στο βιβλίο σας δεν συνέβη», της είπε.

Μετά την συνέντευξη, ο εκδοτικός οίκος Houghton Mifflin Harcourt που είχε τα δικαιώματα για το βιβλίο στις ΗΠΑ, αποφάσισε να αναβάλλει προσωρινά την έκδοση μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, αλλά προφανώς δεν ήταν απλά ζήτημα κάποιων διορθώσεων. Ο αμερικανικός εκδοτικός οίκος ανακοίνωσε τη χθες την οριστική ματαίωση της κυκλοφορίας του βιβλίου και τη λύση της συνεργασίας με την Ναόμι Γουλφ.

Αντίτυπα του βιβλίου κυκλοφορούν πάντως στη Βρετανία αφού εκεί είχε κυκλοφορήσει πριν την συνέντευξη και το ζήτημα εγκυρότητας που προέκυψε όχι μόνο όσον αφορά την αξιοπιστία της συγγραφέως αλλά και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που της απένειμε διδακτορικό τίτλο με βάση αυτή τη διατριβή.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Ναόμι Γουλφ εμφανίζεται να έχει μια μάλλον χαλαρή σχέση με τα ιστορικά γεγονότα. Όπως έγραψε και η βιβλιοκριτικός των New York Times, Parul Sehgal, το πρώτο και ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της, «Ο μύθος της ομορφιάς» (The Beauty Myth) του 1990, έγινε διαβόητο για τα παραφουσκωμένα στοιχεία του, ειδικά σε σχέση με τον αριθμό των γυναικών που πέθαιναν από ανορεξία (έγραφε στο βιβλίο ότι η ανορεξία σκοτώνει 150.000 χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο ενώ ο πραγματικός αριθμός ήταν εκείνη την περίοδο γύρω στις 500). Η Sehgal γράφει επίσης ότι το βιβλίο της "Vagina" (του 2012) «παρουσιάζει με τόσο βαθιά εσφαλμένο τρόπο τη λειτουργία του εγκεφάλου που δε νομίζω να έχουν μπορέσει να συνέλθουν ακόμα οι συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων».

Με στοιχεία από το New York