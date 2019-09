Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ).

Υπενθυμίζεται ότι νέος Διευθυντής του ΚΩΘ ορίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Γεώργιος Εμμανουήλ Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το νέο ΔΣ του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τους:

Γιώργος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος. Αποφοίτησε από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και έλαβε το δίπλωμα του με βαθμό «'Αριστα παμψηφεί και διάκριση Α' Βραβείου». Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι με τους Bernard Ringeissen και Jacques Rouvier, αποσπώντας το δίπλωμα του "Excellence" με "Premier Prix" και το δίπλωμα του "Perfectionement" με "Premier Prix de Virtuosite".

Έχει κερδίσει διακρίσεις όπως Α' Βραβείο στον 3° Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου της HELEXPO το 1993 και Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου το 1998. Εμφανίσθηκε ως σολίστ, αλλά και με σύνολα μουσικής δωματίου στις Η.Π.Α., Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Συρία και Αίγυπτο.

Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Etsuko Hirose, Gabriel Tacchino, Jerome Rose, Eliso Virsaladze, Idith Zvi, Valerie Aimard και Richard Vieille. Στη Θεσσαλονίκη έχει εμφανιστεί επανειλημμένως στο Μέγαρο Μουσικής, με την Κρατική και την Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Φεστιβάλ των Δημητρίων, συμπράττοντας με καλλιτέχνες όπως οι Cyprien Katsaris, το International Wind Quartet και το Enesco Quartet.

Έχει ηχογραφήσει επανειλημμένως για την ΕΡΤ, καθώς και ένα διπλό CD αφιερωμένο στη ρομαντική μουσική (Schubert, Schumann, Chopin, Rachmaninoff και Liszt), το κοντσέρτο σε φα του Gershwin με την Philharmonic Orchestra of Bacau και ένα CD με έργα Mουσικής Δωματίου για όμποε και πιάνο (Bach, Schumann, Pixis). Είναι ο μοναδικός Έλληνας πιανίστας που έχει ασχοληθεί επισταμένως με το ρεπερτόριο για το αριστερό χέρι προσφέροντας πολλές πρώτες πανελλήνιες εκτελέσεις.

Είναι μέλος της Επιτροπής πολλών διεθνών διαγωνισμών και διδάσκει Masterclasses στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια στην Ιταλία και στο American College of Thessaloniki (ACT). Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος της οργάνωσης του κύκλου συναυλιών του Συνδέσμου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από το 2006 μέχρι σήμερα και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Παραμένει υπεύθυνος καλλιτεχνικής οργάνωσης του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου "Γιώργος Θυμής" από το 2009 μέχρι σήμερα.

Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας για τον Χορό και τις Παραστατικές Τέχνες, υπεύθυνος μουσικών δραστηριοτήτων του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Διαπολιτισμικών σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μουσικής και Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου.

Νεβάρτ-Βερόν Γαλιλαία. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η φλαουτίστα Νεβάρτ-Βερόν Γαλιλαία έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την μουσικότητα, τον λυρισμό και την ποιότητα του ήχου της. Έχει εμφανισθεί ως σολίστ με τις Bohuslav Martinu Philharmonic (Τσεχία), Brasov Symphony Orchestra (Ρουμανία), Ploesti Philharmonic Orchestra (Ρουμανία), Orchestra Citta di Grosetto (Ιταλία), Symphony of the Americas (Φλόριντα Η.Π.Α.), Amarillo Virtuosi Chamber Players (Τέξας Η.Π.Α.), την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει εμφανιστεί ως guest artist με το Cadence Ensemble (Aρμενία), το neoPhonia New Music Ensemble (Ατλάντα Η.Π.Α) και το ECCE (East Coast Contemporary Ensemble, Η.Π.Α.). Συναυλίες της έχουν ηχογραφηθεί και αναμεταδοθεί από την EBU (European Broadcast Union) το BBC και το PBS.

Έχει επίσης ηχογραφήσει CD στην Albany Records (Η.Π.Α.) με έργα των: Θ. Αντωνίου, G. Tsontakis, Χρ. Σαμαράς και N. Demos. Είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του διεθνούς διαγωνισμού Renaissance του Gyumri της Αρμενίας και το 2014 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Apexart Art Organization της Νέας Υόρκης. Από το 2015 είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Summer Music Performance Program at ACT/ A Division of Anatolia College.

Έγινε δεκτή στην τάξη του διάσημου φλαουτίστα Michel Debost στο Oberlin Conservatory των ΗΠΑ και αποφοίτησε το 2001 με το πτυχίο Bachelor of Music. Συνέχισε τις σπουδές της με πλήρη υποτροφία στο Indiana University - Bloomington με την Kathryn Lukas και αποφοίτησε το 2004 με το πτυχίο Master of Music. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2006 με το πτυχίο Doctor of Musical Arts στο διδακτορικό πρόγραμμα στο State University of New York at Stony Brook όπου σπούδασε με τη διεθνούς φήμης φλαουτίστα Carol Wincenc.

Άλκηστις Τόγια. Μουσικολόγος, μουσικοπαιδαγωγός. Ξεκίνησε τις μουσικές της σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με δίπλωμα πιάνου και το βαθμό άριστα παμψηφεί το 2001. Παράλληλα άρχισε σπουδές κλασικού τραγουδιού στο ίδιο ωδείο από όπου αποφοίτησε με δίπλωμα και το βαθμό άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο παμψηφεί το 2004, ενώ ταυτόχρονα παρακολούθησε ανώτερα θεωρητικά, αποφοιτώντας από την τάξη ειδικού αρμονίας με πτυχίο και εν συνεχεία αντίστιξης και φούγκας με πτυχίο επίσης και το βαθμό άριστα παμψηφεί.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2002. Από το 2004 έως το 2008 εργάστηκε ως αναπληρώτρια καθηγήτρια στα μουσικά σχολεία Καβάλας, Βόλου και Χίου, ενώ από το 2008 εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός μουσικής στο Νομό Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων που υπηρετεί.

Το Φεβρουάριο του 2018 εισήχθη στο μεταπτυχιακό τμήμα μουσικής παιδαγωγικής του Ευρωπαϊκού Παν/μίου της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά ως υπεύθυνη μαέστρος φωνητικών συνόλων ενηλίκων των χορωδιών του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης και του γυναικείου φωνητικού συνόλου Cantusarte του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Το Σεπτέμβριο του 2017 ανέλαβε την σύσταση και οργάνωση των χορωδιών της Bissell Library του Κολλεγίου Ανατόλια και του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Σπύρος Ψυχομάνης. Καθηγητής Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Justus Liebig του Giessen, όπου και αναγορεύθηκε διδάκτωρ. Το 1992 διορίστηκε λέκτορας στο τμήμα Νομικής του ΑΠΘ.

Έκτοτε είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος Θεσσαλονίκης, διατελέσας και νομικός σύμβουλος τράπεζας και καθηγητής νομικών μαθημάτων στη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Το 1997 εξελίχθηκε σε επίκουρο καθηγητή, το 2001 σε αναπληρωτή καθηγητή και το 2006 σε καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του τομέα εμπορικού και οικονομικού δικαίου, του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Έχει συγγράψει πολλά νομικά συγγράμματα και έχει δημοσιεύσει πληθώρα μελετών και γνωμοδοτήσεων -άνω των 50- σε νομικά περιοδικά.

Ο Σύλλογος Καθηγητών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης πρότεινε για την εκπροσώπησή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ωδείου, την καθηγήτρια πιάνου, Έλλη Ζαχαροπούλου. Το 1983 αποφοίτησε από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με δίπλωμα πιάνου και πτυχία θεωρητικών. Συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι, στο πιάνο με τη Monique Haas και στη σύνθεση για κινηματογράφο με τον Laurent Petitgirard στην École Normale de Musique de Paris, απ' όπου και πήρε το δίπλωμα σύνθεσης το 1987. Συνεργάστηκε με το Groupe des Recherches INA-GRM του Radio France. Έχει γράψει μουσική για θεατρικά, ντοκιμαντέρ, τηλεταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα".