Σκηνοθεσία: Ξαβιέ Ντολάν

Πρωταγωνιστούν: Κιτ Χάρινγκτον, Νάταλι Πόρτμαν, Σούζαν Σαράντον, Κάθι Μπέιτς



Ένας διάσημος ηθοποιός πεθαίνει αιφνιδίως μετά από μία σειρά σκανδάλων και ένα θαυμαστής του, ο 11χρονός Ρούπερτ Τέρνερ, είναι ο μόνος που γνωρίζει τι συνέβη στη ψυχή του καθώς αλληλογραφούσαν κρυφά για πέντε χρόνια. Ενήλικας πια και πετυχημένος ηθοποιός και ο ίδιος, ο Ρούπερτ αποκαλύπτει όλα όσα γνωρίζει για την ταραγμένη ζωή του Τζον.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Σκηνοθεσία: Πάολο Τζιοβανέσι

Πρωταγωνιστούν: Φρανσέσκο Ντι Νάπολι, Βιβιάνα Απρέα, Ματία Πιάνο ντελ Μπάλζο

Μια οπλισμένη συμμορία εφήβων καταλαμβάνει τους δρόμους της Νάπολης ώστε να πείσει τα αφεντικά της Μαφίας για τις ικανότητές της. Με υπογραφή του επικηρυγμένου από τη Μαφία συγγραφέα Ρομπέρτο Σαβιάνο. (Αργυρή Άρκτος Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βερολίνου).

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Σκηνοθεσία: Αλεξίς Μισαλίκ

Πρωταγωνιστούν: Τομάς Σολιβερές, Τομ Λεμπ, Ολιβιέ Γκουρμέ

Ένας συγγραφέας που δεν έχει γράψει τίποτα για δύο χρόνια προτείνει σε έναν μεγάλο ηθοποιό ρόλο σε μια ηρωική κωμωδία για την οποία έχει μόνο έναν τίτλο («Σιρανό ντε Μπερζεράκ») και τρεις εβδομάδες περιθώριο να τη γράψει.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Σκηνοθεσία: Χουάν Βέρα

Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Μερσέντες Μοράν



Ο Marcos και η Ana είναι παντρεμένοι εδώ και 25 χρόνια. Όταν ο γιος τους αποφασίζει να σπουδάσει στο εξωτερικό, το ζευγάρι μένει πίσω μόνο του, περνώντας μια υπαρξιακή κρίση που το οδηγεί στον χωρισμό. Η εργένικη ζωή φαντάζει γοητευτική στην αρχή, αλλά σύντομα αμφιβολίες και νέες ανάγκες θα προκύψουν.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Σκηνοθεσία: Αντρέ Όβρενταλ

Πρωταγωνιστούν: Ζόι Μάργκαρετ Κολέτι, Μάικλ Γκάρζα, Γκράμπριελ Ρας

Scary Stories to Tell in the Dark