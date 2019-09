Το πρόγραμμα του Θεάτρου Τέχνης για την καινούργια σεζόν ανακοινώθηκε και περιλαμβάνει νέες παραγωγές, επαναλήψεις επιτυχιών της περασμένης σεζόν και έργα από το εξωτερικό.

Ξεχωρίζουν ενδιαφέρουσες προτάσεις, όπως η παράσταση του Γιώργου Βαλαή, ο οποίος επανέρχεται με τη δική του πλέον ομάδα στη Φρυνίχου, η πρώτη συνεργασία του Θεάτρου με τον Άρη Μπινιάρη, που φέτος προσεγγίζει την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλη, και το σπουδαίο έργο του Μπέρνχαρντ «Ρίττερ, Ντένε, Φος» σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα.

Ακόμη, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν φέρνει φέτος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 4 παραστάσεις από την κάτω Ιταλία στο πλαίσιο της ελληνοϊταλικής πλατφόρμας Τempo Forte, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού Ιταλίας, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών και της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Οι Νέες παραγωγές

Ο Γλάρος - Άντον Τσέχωφ

Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και σκηνοθέτης με σημαντικό έργο στην έδρα του, τη Θεσσαλονίκη, αναμετριέται για τρίτη φορά με το αριστούργημα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Έχοντας σκηνοθετήσει το έργο στο Εθνικό Θέατρο της Κραϊόβα το 2015, αλλά και το 2018 σε μια επιτυχημένη συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και του Θεσσαλικού Θεάτρου, ο σκηνοθέτης παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο στην Αθήνα ενσωματώνοντας στοιχεία της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της σκηνής της Φρυνίχου.

Στον Γλάρο, η ματαίωση των ονείρων της νιότης και οι λάθος επιλογές στον έρωτα ωθούν τη δράση. Το ερωτικό ασύμπτωτο, η απόρριψη, η αναπόσπαστη σχέση ζωής και τέχνης, οι συγκρούσεις του παλιού με το νέο, η κωμωδία της ανθρώπινης αποτυχίας, η απεγνωσμένη αναζήτηση της ευτυχίας: είναι όλα εκεί.

Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος

Διανομή: Θανάσης Μιχαηλίδης, Γιώτα Φέστα, Γιώργος Βεργούλης, Γκαλ Α. Ρομπίσα, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Στέλιος Νίνης, Ζωή Ιωαννίδη, Αρτέμης Χαραλαμπίδης, Έφη Γούση, Γιάννης Κοντός, Λάμπρος Γραμματικός.

Από 16 Οκτωβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2020, Φρυνίχου

Ρίττερ, Ντένε, Φος - Τόμας Μπέρνχαρντ

Ρίττερ, Ντένε, Φος

Για πρώτη φορά στο Θέατρο Τέχνης το έργο-μύθος του Μπέρνχαρντ με μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών και την -εκ του Θεάτρου Τέχνης προερχόμενη- Μαρία Πρωτόπαππα σε θέση σκηνοθέτη.

Τρία πρόσωπα. Τρεις ηθοποιοί. Ένα αιμομικτικό τρίο σε γεύμα. Μία κωμικοτραγική ιεροτελεστία. Σαν χορωδία από παράφρονες, τρία αδέλφια αποπειρώνται ενάντια στην αφασία, στην παράλυσή τους, στο μηδενισμό, με όπλο τον μηδενισμό.

Ο Αυστριακός Τόμας Μπέρνχαρντ (1931-1989) δανείζεται στοιχεία από την την πραγματική ιστορία του συμπατριώτη του φιλόσοφου της λογικής της απεικονιστικής θεωρίας του νοήματος της γλώσσας, Λούντβιχ Βίτγκενστάιν (1889-1951), των αδελφών του και του ανηψιού του Πολ.

Η αλληγορία του θίγει την υποκρισία των Αυστριακών, σχετικά με την συμβολή τους στα εγκλήματα του Γ΄ Ράιχ κατά της ανθρωπότητας, και αποκαλύπτει την αυταπάτη της αθωότητας καθώς και την βλακεία που διακρίνει το ανθρώπινο είδος εν γένει, μιας και παραβλέποντας αυτά τα εγκλήματα εξακολουθεί να διατηρεί την ψευδαίσθηση μιας υπαρξιακής ανωτερότητας.

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Μαρία Πρωτόπαππα

Διανομή: Λουκία Μιχαλοπούλου, Στεφανία Γουλιώτη, Αργύρης Ξάφης

Από 18 Οκτωβρίου έως 12 Ιανουαρίου 2020

Προεόρτια - Βασίλης Παπαβασιλείου

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου ανεβάζει τα «Προεόρτια»

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ο "Φωκίων Καπνίδης", συναντώνται και πάλι στη σκηνή της Φρυνίχου. Αυτή τη φορά δε θα είναι μόνοι τους. «Αλλάζουν οι καιροί. Μαζί τους και οι άνθρωποι. Έτσι συνέβη και με τον Φωκίωνα Καπνίδη, τον πρωταθλητή των ψεκασμένων της περασμένης δεκαετίας και αποτυχόντα υποψήφιο πρωθυπουργό στις τελευταίες εκλογές.



Ανακάλυψε μέσα του μια κλίση για την τέχνη της συγγραφής. Γι' αυτό, υποκινούμενος από τον εορτασμό των 200 χρόνων της ελληνικής ε.πανάστασης, προσέλαβε σε βάση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μια νεαρή καθηγήτρια δημιουργικής γραφής με την οποία πέρασε μια εβδομάδα . Τα "Προεόρτια" καταγράφουν το χρονικό αυτής της συνάντησης, της οποίας ο ολοκληρωμένος καρπός θα δει φυσικά το φως, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το 2021.»

Κείμενο-σκηνοθεσία-ερμηνεία: Βασίλης Παπαβασιλείου

Από 14 Δεκεμβρίου έως 12 Απριλίου, Φρυνίχου





Ηλέκτρα - Σοφοκλής

Ο Άρης Μπινιάρης, στην πρώτη του συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης, προσεγγίζει μέσα από την έντονα προσωπική ματιά του το έργο του Σοφοκλή, έχοντας δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής μέσα από τους επιτυχημένους "Πέρσες"-Αισχύλου αλλά και τις "Βάκχες"-Ευριπίδη.

Η παράσταση αποτελεί ένα ταυτόχρονα θεατρικό και μουσικό γεγονός. Οι ηθοποιοί αντλούν πληροφορίες από την ρυθμικότητα του κειμένου και μεταβολίζουν, με το σώμα και τη φωνή, σε θεατρική δράση, τον ήχο και το ρυθμό του ποιητικού λόγου. Με όχημα την μουσική, δημιουργούν, μια δυναμική πλατφόρμα αναπαράστασης και αναδεικνύουν το συγκινησιακό πεδίο της αρχαίας τραγωδίας. Χορωδιακά μέρη, μελωδίες και δυναμικοί ρυθμοί, δημιουργούν ένα παλλόμενο και ζωντανό ηχητικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται τα πρόσωπα μιας παλιάς μα πάντα επίκαιρης ιστορίας.

Διασκευή βασισμένη στη μετάφραση του Γ. Χειμωνά / Σκηνοθεσία / Δραματουργία: Αρης Μπινιάρης

Μουσική σύνθεση: Χρήστος Γεωργόπουλος

Παίζουν: Εβελίνα Παπούλια, Ελένη Μπούκλη, Λένα Μποζάκη, Δημήτρης Μανδρινός, Νίκος Τσολερίδης, Τάσος Κορκός, Λεωνή Ξεροβάσιλα, Δώρα Ξαγοράρη, Κατερίνα Δημάτη, Άρης Μπινιάρης

Από 23 Ιανουαρίου έως 12 Απριλίου 2020, Φρυνίχου

Έντμοντ - Ντέιβιντ Μάμετ

Ο "Εντμοντ"-ένα από τα σπάνια παιγμένα έργα του εξαιρετικά δημοφιλούς Ντέιβιντ Μάμετ -παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη. Είναι το πρώτο έργο του Μάμετ που παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνης.

Πρόκειται για ένα τολμηρό, σκοτεινό και καθόλου "πολιτικά ορθό" κείμενο που διαπνέεται από μια έντονα μεταφυσική διάθεση που δε συναντάμε συχνά στον Μάμετ. Γραμμένος το 1982, για 28 ρόλους και μέσα από 23 σύντομες ο "Έντμοντ" έχει πολλά κοινά σημεία με τον "Βόυτσεκ" του Μπύχνερ αλλά και τον "Μπάαλ" του Μπρεχτ, τόσο στη δομή όσο και στα βασικά χαρακτηριστικά του κεντρικού ήρωα.

Το έργο καταγράφει την "επανάσταση" ενός καθημερινού, λευκού, μεσοαστού σαραντάρη άνδρα που αναζητώντας κάποιο απροσδιόριστο "νόημα ζωής" και θέλοντας να ξεφύγει από την ανούσια, τακτοποιημένη ζωή του, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη γυναίκα του και να βουτήξει στην σκοτεινή, άγνωστη για εκείνον πλευρά της πόλης.

Εκεί, στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης, στα μπαρ, στο μετρό, στους δρόμους, στα φτηνά ξενοδοχεία, στα sex shop, ο Έντμοντ θα έρθει αντιμέτωπος με τους μεγαλύτερους φόβους και τα πιο άγρια ένστικτά του. Εκεί θα αναδυθεί όλος ο ρατσισμός, ο μισογυνισμός, η ομοφοβία που έκρυβε μέσα του. Εκεί θα ανακαλύψει το μόνο νόμο που έχει ισχύ σε έναν παράλογο κόσμο: τη βία.

Μετάφραση-σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

Δραματουργός παράστασης: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Παίζουν: Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Πασσάς, Μανώλης Αφολαγιάν, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Δημήτρης Μαγγίνας, Μαριλένα Μόσχου

Από 30 Ιανουαρίου έως 12 Απριλίου 2020, Υπόγειο

Το χρονικό του Χρόνου - Στίβεν Χόκινγκ

«Το χρονικό του Χρόνου» μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο από την Νατάσα Τριανταφύλλη σε μια παράσταση που επιχειρεί να φέρει την επιστημονική σκέψη σε διάλογο με την καλλιτεχνική δημιουργία. Η αποκαλυπτική ευφυΐα του Hawking θα συναντηθεί επί σκηνής με την έμπνευση και το πάθος λογοτεχνικών και θεατρικών ηρώων οι οποίοι, ίσως και εν αγνοία τους, πλησίασαν τις ίδιες θεματικές που συνοψίζονται στην αμετάβλητη αγωνία για τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης.

Κείμενο: Stephen Hawking

Κείμενο παράστασης: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, Νατάσα Τριανταφύλλη

Σκηνοθεσία – Σκηνικός Χώρος: Νατάσα Τριανταφύλλη

Παίζουν: Μελέτης Ηλίας, Δημήτρης Πασσάς



24 Φεβρουαρίου έως 14 Απριλίου 2020, Φρυνίχου

Everybody Dies Young

Everybody Dies Young

Μια παράσταση του Γιώργο Βαλαή, που επανέρχεται με τη δική του πλέον ομάδα στη Φρυνίχου, 5 χρόνια μετά τον "Vanya- 10 χρόνια μετά", που είχαν παρουσιάσει οι blitz.

Πέντε άτομα αναπλάθουν όλη τη ζωή τους μέσα σε ένα living room. Αναπαριστούν κινηματογραφικές σκηνές που τους σημάδεψαν, ακούνε ξανά τη μουσική που ακούγανε κάποια στιγμή στο παρελθόν τους, εφευρίσκουν παιχνίδια προσπαθώντας να ξαναβρούν αυτό που έχει χαραχτεί στην μνήμη τους, δημιουργώντας μια αίσθηση φαντάσματος από το παρελθόν στο παρόν.

Προσπαθούν να ανακατασκευάσουν το παρελθόν, να φτιάξουν καινούργιες αναμνήσεις, να βρουν την ταυτότητα τους μέσα από το δίπολο πλαστού και αυθεντικού, διαμεσολαβημένου (mediated) και εμπειρικού για να οδηγηθούν σε ένα μέλλον που ποτέ δεν ήρθε.

Δραματουργία: Γιώργος Βαλαής-Voltnoi Brege

Σκηνοθεσία: Γιώργος Βαλαής

Παίζουν: Εύη Σαουλίδου, Ελίνα Ρίζου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Θοδωρής Πέντίδης, Γιώργος Βαλαής

Από 24 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2020, Υπόγειο

Το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας

Ο Ακύλλας Καραζήσης και φέτος στο Θέατρο Τέχνης, αυτή τη φορά ως σκηνοθέτης, με μια δυνατή ομάδα νέων ηθοποιών. Αρχικό υλικό της παράστασης αποτελούν μεταξύ άλλων το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Τζορτζ Όργουελ, Φόρος Τιμής στην Καταλονία, το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό έργο του Έρνεστ Χεμινγούεϊ και το έργο του Χανς Μάγκνους Εντσεσμπέργκερ, Το σύντομο καλοκαίρι της Αναρχίας. Κείμενα που αναφέρονται στον ισπανικό εμφύλιο, παντρεύοντας την υποκειμενικότητα των εμπειριών των συγγραφέων τους, με την ικανότητά τους για καθαρή κριτική πάνω στα γεγονότα και τις ιδεολογίες που τα κατευθύνουν.

Στόχος είναι να υπερβούμε το θέατρο ντοκουμέντο και να εξετάσουμε την έννοια της επαναστατικότητας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, αναζητώντας κι άλλες συνδέσεις με κινήματα και επαναστάσεις σε όλο το χρονικό φάσμα της μετανεωτερικότητας, εμβαθύνοντας με έναν πρωτότυπο και προσωπικό τρόπο σε μια έννοια ανοιχτή, επίκαιρη και ταλαιπωρημένη από τη χρήση, όπως η επανάσταση.

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης

Σκηνικά-κοστούμια: Μαρία Πανουργιά

Παίζουν: Μάνος Βαβαδάκης, Στέλλα Βογιατζάκη, Χαρά Μάτα-Γιαννάτου, Κατερίνα Ζησούδη, Κατερίνα Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος

30 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2020, Φρυνίχου

Παραστάσεις που συνεχίζονται

Η Φαλακρή τραγουδίστρια - Ιονέσκο

Η «Φαλακρή Τραγουδίστρια» επιστρέφει

Μετά από έναν σύντομο επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων την περσινή χρονιά, «Η φαλακρή τραγουδίστρια» επανέρχεται στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Το αριστούργημα του Ευγένιου Ιονέσκο, που σκηνοθέτησε η Σοφία Μαραθάκη, ανεβαίνει ξανά τον Οκτώβριο στη Σκηνή της Φρυνίχου για λίγες παραστάσεις.

21 Οκτωβρίου έως 3 Δεκεμβρίου, Φρυνίχου

Οι Δούλες - Ζαν Ζενέ

"Οι Δούλες" για τρίτη χρονιά στο Υπόγειο για 8 μόνο παραστάσεις πριν ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη (Θέατρο Αμαλία-23 και 24 Νοεμβρίου) και στην Ιταλία (Festival dei miti contemporanei-30 Νοεμβρίου).

21 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου, Υπόγειο





Ανθρωποφύλακες - Περικλής Κοροβέσης

Οι Ανθρωποφύλακες ξανά στο Υπόγειο μετά την επιτυχημένη πρώτη τους παρουσίαση πέρσι την άνοιξη και πριν ταξιδέψουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

16 Δεκεμβρίου έως 18 Φεβρουαρίου, Υπόγειο





Οθέλλος- Σαίξπηρ

Ο Χάρης Φραγκούλης και η ομάδα KURSK, παρουσιάζουν και πάλι μετά την περσινή επιτυχία τη δική τους εκδοχή πάνω στον «Οθέλλο» του Σαίξπηρ.

24 Φεβρουαρίου έως 14 Απριλίου, Υπόγειο





Δούλες





Μετακλήσεις

Italian Focus (1-7 Οκτωβρίου)

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν φέρνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 4 παραστάσεις από την κάτω Ιταλία στο πλαίσιο της ελληνοϊταλικής πλατφόρμας Τempo Forte και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού Ιταλίας, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών και της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα: "Polvere" (Σκόνη) σε κείμενο-σκηνοθεσία Saverio La Ruina, "Macbettu" του Alessandro Serra, "Miracolo" (Θαύμα) σε κείμενο-σκηνοθεσία: Giuseppe Massa και "Penelope" σε κείμενο-σκηνοθεσία: Matteo Tarasco.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχα θα παρουσιαστούν στην Ιταλία οι παραγωγές του Θεάτρου Τέχνης : "Οι Δούλες " του Ζαν Ζενέ, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη και "Ιούλιος Καίσαρ", του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη.

When we went electronic- Caitlin Saylor Stephens

Μετάκληση από το ΤΗΕ ΤΑΝΚ theatre της Νέας Υόρκης

Σκηνοθεσία: Μeghan Finn



13-14 Ιουνίου, Φρυνίχου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ΤΗΕ ΤΑΝΚ theatre της Νέας Υόρκης με ένα σύγχρονο έργο σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του θεάτρου Μeghan Finn

Σχολείο τέλος! Βράδια αποφοίτησης 2011. Δύο κορίτσια «Made in USA», νεαρά μοντέλα της American Apparel, αναζητούν τη χαμένη τους μνήμη μετά από ένα τραγικά διασκεδαστικό πάρτι. Καθώς αρχίζουν να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, τα κορίτσια αμφισβητούν σταδιακά την ίδια την αυθεντικότητα της δικής τους προσωπικής σύνθεσης, των υλικών από τα οποία οι ίδιες είναι φτιαγμένες και αν τελικά ό,τι συνέβη χθες βράδυ ήταν πραγματικά αληθινό. Μετά από όλα αυτά, ίσως αυτό που έγινε χθες να μην ήταν ένα-ακόμα-πάρτι. Ναι αυτό ακριβώς, ίσως να μην ήταν ένα-ακόμα-πάρτι.





Ανθρωποφύλακες

Συνεργασίες

Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει φέτος μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η συνεργασία ξεκίνησε επισήμως με τη «λαϊκή οπερέτα» του Σταμάτη Κραουνάκη Εκκλησιάζουσες, η οποία επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στο κείμενο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Ηρώδειο (9/9) και παίχτηκε στο φεστιβάλ Αισχύλεια της Ελευσίνας (13/9) και το Φεστιβάλ Δάσους της Θεσσαλονίκης (16/9). Λόγω επιτυχίας θα παρουσιαστεί για 4 μόνο παραστάσεις στη Φρυνίχου.

Εκκλησιάζουσες Αριστοφάνη - Η λαϊκή οπερέτα

Μετάφραση-λιμπρέτο-μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη



Παίζουν: Σοφία Φιλιππίδου, Χριστόφορος Σταμπόγλης, Σταμάτης Κραουνάκης, Ιωάννα Μαυρέα, Κατερίνα Λυπηρίδου, Χρήστος Γεροντίδης, Σάκης Καραθανάσης, Κώστας Μπουγιώτης, Ερατώ Αγγουράκη, Πίνα Κούλογλου, Τερέζα Καζιτόρη, Ματίλντα Τούμπουρου

26-27-28-29 Σεπτεμβρίου - Φρυνίχου

Το Νεκρό Νερό

Παράσταση βασισμένη στον κύκλο τραγουδιών «Η ωραία μυλωνού»

του Φραντς Σούμπερτ

Ο σκηνοθέτης και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Θέμελης Γλυνάτσης επιστρέφει στη σκηνή της Φρυνίχου με ένα μουσικό έργο του Σούμπερτ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παράσταση που βασίζεται στον αριστουργηματικό κύκλο τραγουδιών του Φραντς Σούμπερτ Η ωραία μυλωνού και που συνδυάζει το ρομαντισμό του σπουδαίου συνθέτη με την τεχνολογία και το σύγχρονο θέατρο.

Σκηνοθεσία και δραματουργία: Θέμελης Γλυνάτσης

Σκηνικά και κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Εκκλησιάζουσες

ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

To Θέατρο Τέχνης και το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης συνεργάζονται για πρώτη φορά φέτος εγκαινιάζοντας ένα πρόγραμμα "ανταλλαγής" παραστάσεων. Έτσι η περσινή επιτυχημένη παραγωγή του Θεάτρου Τέχνης "Ανθρωποφύλακες", του Περικλή Κοροβέση σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο 2020, μετά την επανάληψη της στο Υπόγειο, στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. Αντίστοιχα, η νέα παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ "Τριαντάφυλλο στο στήθος" του Τένεσι Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Λευτέρη Γιοβανίδη, μετά την πρεμιέρα της στην Κοζάνη, θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο 2020 στο Υπόγειο του Θέατρο Τέχνης.

Θέατρο Αμαλία, Θεσσαλονίκη

Μια σταθερή συνεργασία ξεκινά φέτος ανάμεσα στα δύο θέατρα. Στόχος της συνεργασίας είναι το Θέατρο Αμαλία να γίνει το "σπίτι" του Θεάτρου Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, ο χώρος στον οποίο θα παρουσιάζεται κάθε χρόνο σημαντικό μέρος του προγράμματός του στο κοινό της πόλης.

Μέσα από αυτή λοιπόν την προοπτική θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη έως το Δεκέμβριο 2019 οι παραστάσεις του Italian Focus: "Polvere"(28/9)"Miracolo"(29/9) "Penelope" (30/9), η συμπαραγωγή του Θεάτρου Τέχνης με την Ομάδα KURSK: "Οθέλλος", Ουίλιαμ Σαίξπηρ-σκηνοθεσία Χάρη Φραγκούλη, (3-6 /10 και 9-13/10 ) και οι παραγωγές του Θεάτρου Τέχνης "Οι δούλες", Ζαν Ζενέ- σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη (23-24/11) καθώς και τα 'Ολο σπίτι, κρεββάτι κι εκκλησία", Φράνκα Ράμε-Ντάριο Φο- σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη, και "Ανθρωποφύλακες", Περικλή Κοροβέση- σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη.

Οθέλλος

Παραστάσεις για νέους, εφήβους & παιδιά

Από 12+ετών

Μια μέρα χωρίς

Η απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, νέα σκηνοθέτις Εύα Οικονόμου-Βαμβακά μαζί με μια ομάδα ηθοποιών-αποφοίτων της σχολής "μιλούν" για την εξάρτηση (με έμφαση στην εξάρτηση από το διαδίκτυο) σε μια παράσταση που ανεβαίνει σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου αλλά και ενήλικες.

"Και ξαφνικά ξυπνάς από τον ήλιο που τρυπώνει από τα παντζούρια που ξέχασες να κλείσεις. Το κεφάλι σου γυρίζει ακόμα. Απλώνεις το χέρι στο κομοδίνο να πιάσεις το κινητό σου. Έχει κλείσει. Ανοίγεις βιαστικά το λάπτοπ. Αποσυνδεδεμένο... Μάλλον ξέχασες να πληρώσεις το ίντερνετ. Διψάς. Στο τραπεζάκι κοντά σου ένα ποτήρι δροσερό νερό. Το σηκώνεις και από κάτω βρίσκεις ένα κίτρινο post-it. "Μπορείς να ζήσεις μια μέρα χωρίς;» Χωρίς τί; Αναρωτιέσαι. Χωρίς καφέ είναι η πρώτη σου σκέψη. Ή μάλλον όχι, χωρίς ίντερνετ, ή ίσως χωρίς κινητό; Σκληρό! Ποιος άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς κινητό; Ένα δροσερό αεράκι ανοίγει απότομα το παράθυρο και σε επαναφέρει. Ναι και βέβαια μπορείς. Μπορείς να ζήσεις μια μέρα χωρίς όλα αυτά που νομίζεις ότι έχεις ανάγκη. Πώς θα είναι άραγε;"

Κείμενο/ Σκηνοθεσία: Εύα Οικονόμου- Βαμβακά

Πρωτότυπη μουσική: LOO ( Someone who isn't e me)

Παίζουν: Βαγγέλης Αμπατζής, Δημήτρης Μαγγίνας, Μαριλένα Μόσχου, Ναταλία Πελέκα

Από 3 Νοεμβρίου, Υπόγειο

Να βγω λιγάκι στον αέρα

O Ηλίας Κουνέλας, συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Θέατρο Τέχνης γράφοντας και σκηνοθετώντας μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση για την απενοχοποίηση του επαγγελματικού προσανατολισμού που απευθύνεται κυρίως σε εφήβους και νέους.

Κάθε Σάββατο, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, η δημοσιογράφος της ραδιοφωνικής εκπομπής "Να βγω λιγάκι στον Αέρα" έχει προσκεκλημένους δύο εφήβους, ένα κορίτσι κι ένα αγόρι, για να συζητήσει μαζί τους. Αυτή την εβδομάδα η εκπομπή έχει θέμα το καίριο ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού: Πώς βλέπουν οι έφηβοι τα πράγματα γύρω τους; Είναι αισιόδοξοι για το μέλλον; Συζητάνε για το τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν κι αν κάνουν όνειρα που θα αλλάξουνε τον κόσμο.

Προς μεγάλη της έκπληξη το κορίτσι και το αγόρι, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δείχνουν πολύ ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι και χωρίς δεύτερη σκέψη υποστηρίζουν πως γνωρίζουν πολύ καλά με τι θέλουν να ασχοληθούν. Η δημοσιογράφος πιστεύει πως τα παιδιά είναι συνεννοημένα και δεν την έχουν πάρει στα σοβαρά. Εύχεται ωστόσο να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους. Και τότε αίφνης στην εκπομπή συμβαίνει κάτι παράδοξο: κατά την διάρκεια των διαφημίσεων, μέσα σε λίγα λεπτά δηλαδή, περνάνε 50 χρόνια! Και τα όνειρα των παιδιών έχουν πραγματοποιηθεί.

Έκαναν άραγε τη "σωστή επιλογή"; Έζησαν μια ζωή ευτυχισμένη; Ξαναβρέθηκαν ποτέ μεταξύ τους; Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στόχους; Να ονειρευόμαστε... Αλλά και να ξέρουμε να προσαρμόζουμε τα όνειρά μας στην πραγματικότητα.

Κείμενο-Σκηνοθεσία μουσική επιμέλεια: Ηλίας Κουνέλας

Παίζουν: Ιφιγένεια Γρίβα, Στεφανία Σαμαρά, Μπλερίμ Δαμπιράι

Από 18 Νοεμβρίου, Υπόγειο

Για 5-12 ετών

Χωρίς Οικογένεια- Εκτόρ Μαλό

Το πασίγνωστο, αγαπημένο μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό για πρώτη φορά στο θέατρο σε διασκευή της Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία του Δημήτρη Δεγαΐτη.

Θεατρική διασκευή: Άνδρη Θεοδότου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης

Παίζουν: Δημοσθένης Φίλιππας, Κατερίνα Μηλιώτη, Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Μάριος Κρητικόπουλος, Φοίβος-Μαρίνος Σαμαρτζής, Τάσος Προβιάς, Μαρία Αρζόγλου, Σταύρος Καραμπάτσος

Από 3 Νοεμβρίου, Φρυνίχου