Η αμφιλεγόμενη κωμωδία φαντασίας "Jojo Rabbit" με πρωταγωνιστή τον Χίτλερ κέρδισε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ

Ο εβραϊκής καταγωγής Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Τάικα Γουατίτι έχει πείσει με τις προηγούμενες ταινίες του ότι «το έχει» τόσο με την κωμωδία (όπως στην βαμπιρική σάτιρα " What We Do in the Shadows") όσο και με την blockbuster φαντασίας (Thor: Ragnarok). Στη νέα του δουλειά όμως, αποφάσισε να διαβεί επικίνδυνα ναρκοπέδια, γυρίζοντας μια κωμωδία με κεντρικό χαρακτήρα έναν «κωμικό» Αδόλφο Χίτλερ.

Ο ίδιος πάντως περιγράφει ως «σάτιρα ενάντια στο μίσος» την ταινία που ακολουθεί ένα μοναχικό αγόρι στη Γερμανία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που φαντάζεται ότι κάνει διαρκώς παρέα με το ίνδαλμά του, τον Χίτλερ. Στην ταινία που βασίστηκε στο βιβλίο "Caging Skies" της Christine Leunens, πρωταγωνιστούν επίσης η Σκάρλετ Γιοχάνσον στο ρόλο της μητέρας του αγοριού και ο Σαμ Ρόκγουελ.

Όπως ίσως θα περίμενε κανείς, ο σκηνοθέτης δυσκολεύτηκε να βρει (γνωστό) ηθοποιό για να υποδυθεί τον Ναζί δικτάτορα και κατέληξε να αναλάβει ο ίδιος τον ρόλο.

«Οι πιο πολλοί ήταν ενθουσιασμένοι με το σενάριο», δήλωσε ο Γουατίτι στο Hollywood Reporter, «αλλά προφανώς δεν ήταν διόλου σίγουροι ότι ο συγκεκριμένος ρόλος θα αποτελούσε σωστή κίνηση καριέρας. Κατανοώ απολύτως. Ποιος θέλει να δει τον εαυτό ως Χίτλερ σε μια κινηματογραφική αφίσα;».