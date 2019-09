ΜΟΥΣΙΚΗ

May Roosevelt & Mechanimal

Hλεκτρονικά ηχοτοπία της May Roosevelt συναντούν τα beats των Mechanimal στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ. Η συνθέτρια, παραγωγός και θερεμινίστρια παίζει ζωντανά το τελευταίο της άλμπουμ «Junea» και στη συνέχεια το industrial σύνολο των Mechanimal επιστρέφει μετά από μια δισκογραφική και συναυλιακή απουσία, με την αρχική του σύνθεση (Γιάννης Παπαϊωάννου & Freddie F.).

12/9, Κέντρο Πολιτισμού- Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, είσοδος ελεύθερη

Egyptian Lover

Zωντανός θρύλος και ηγέτης του old-school χιπ χοπ, o Egyptian Lover είναι ο πρώτος διεθνής καλεσμένος του six d.o.g.s για τη νέα σεζόν. Ο Gregory Broussard, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι ενεργός μουσικά από τις αρχές της δεκαετίας του '80. Υπήρξε εμβληματική φιγούρα της dance και rap σκηνής του Λος Άντζελες, ενώ συνέδεσε το όνομά του με το πρώιμο χιπ χοπ και electro. Μαζί του στο stage της Αβραμιώτου, σε opening και closing καθήκοντα αντίστοιχα, το crew του Entropia Records και ο Lucien Dubazz από το The Four Twenty Kolektiv.

14/9, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 22:00, εισ.: 12-15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Φαίδρα

Στον χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας (αλλά και στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, δύο μέρες αργότερα) παρουσιάζεται το αριστούργημα του γαλλικού 17ου αιώνα. Ο χωρίς ανταπόκριση έρωτας της Φαίδρας για τον Ιππόλυτο, γιο του συζύγου της Θησέα, ζωντανεύει μέσα από τη νέα μετάφραση του ποιητή και μεταφραστή Στρατή Πασχάλη, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Έφη Θεοδώρου.

13/9, Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, 18:00 & 15/9, Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, 21:00, εισ.: από 10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Μπαλέτα Béjart

Τα μπαλέτα Béjart της Λωζάννης έρχονται στο Ηρώδειο.



Τα περίφημα μπαλέτα Béjart της Λωζάννης έρχονται στο Ηρώδειο με ένα σύνολο 60 χορευτών και για δύο βραδιές ερμηνεύουν δύο χορογραφίες-σταθμούς του Μaurice Béjart, το «7 ελληνικοί χοροί» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και το περίφημο «Boléro» με τη μουσική του Mορίς Ραβέλ, αλλά και τη χορογραφία του βραβευμένου καλλιτεχνικού διευθυντή τους Gil Roman με τίτλο «Tous les hommes presque toujours s'imaginent».

15-16/9, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, εισ.: 25-100 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Zaq

Με επιρροές από CTI, Giorgio Moroder, Joker και Alexander Robotnick μεταξύ άλλων, ο Zaq φτιάχνει το σάουντρακ της βραδιάς στην Cantina.

17/9, Cantina Social, Λεωκορίου 8, Ψυρρή, 21:30, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Art Athina 2019

Τριάντα έξι γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη μεγάλη αθηναϊκή φουάρ που αλλάζει χώρο και διοργανώνεται αυτήν τη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο. Μια ενότητα της φετινής Art Athina, αυτή του βίντεo, μάλιστα, θα στεγαστεί στον παλαιότερο εν λειτουργία θερινό κινηματογράφο της Αθήνας, την Αίγλη.

14-16/9, Ζάππειο Μέγαρο, λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, 12:00-21:00, εισ.: 5-8 ευρώ. Εγκαίνια: 13/9 (μόνο με προσκλήσεις).

Πάνος Κοκκινιάς, Stock Images

Ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από 20 φωτογραφίες στήνεται στη Σοφοκλέους, μετά από ανάθεση του Neon. Σε έναν εγκαταλειμμένο χώρο γραφείων στο κέντρο του εμπορικού τριγώνου, ο οποίος έχει παραμείνει ανέγγιχτος από την τελευταία φορά που λειτούργησε, πριν από 10 χρόνια, η έκθεση του Πάνου Κοκκινιά εξερευνά τις διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης αστικής μητρόπολης και των ανθρώπων της.

16/9-3/11, Σοφοκλέους 4, Στοά Αθηνών, Αθήνα. Ώρες & ημέρες λειτουργίας: Τετ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 11:00-20:00, Κυρ. 10:00-18:00. Εγκαίνια: 16/9, 19:00.

ΜΟΥΣΙΚΗ

The Soft Moon

Με τον αυτοβιογραφικό του δίσκο «Criminal» να έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα από τη Sacred Bones, ο Louis Vasquez ανεβαίνει στη σκηνή του Temple με full line up και αφηγείται μουσικά ιστορίες από την έντονη και βίαιη παιδική ηλικία που πέρασε, μεγαλώνοντας στην έρημο Mojave στην Καλιφόρνια, και τις επακόλουθες περιπέτειες με την ψυχική του υγεία.

12/9, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 18-23 ευρώ



Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Το Ίδρυμα Schwarz, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και το Curtis on Tour διοργανώνουν τέσσερις βραδιές κλασικής μουσικής με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

18-21/9, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι, είσοδος ελεύθερη (με δελτίο εισόδου, μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε συναυλίας)

DANCE

Hypermedium

To Hypermedium, αθηναϊκό label που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κάτω από την ομπρέλα του ένα εξαιρετικά πολυσυλλεκτικό roster από διεθνείς καλλιτέχνες, κάνει πάρτι στο Latraac.

12/9, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 21:00, είσοδος ελεύθερη