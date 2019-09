Με την ανακοίνωση των νικητών και τον θρίαμβο του Τζόκερ (Joker) που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα ολοκληρώθηκε το 76ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Το Τζόκερ του Αμερικανού Τοντ Φίλιπς κατακτά έτσι όχι μόνο τους κριτικούς, αλλά και το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ Βενετίας και θεωρείται δεδομένο πως είναι πλέον σε οσκαρική τροχιά.

Ο Τοντ Φίλιπς παρέλαβε το βραβείο μαζί με τον «νέο Τζόκερ», Χοακίν Φίνιξ, η ερμηνεία του οποίου έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές μετά την πρεμιέρα.

Στον Πολάνσκι για το «Κατηγορώ» ο Αργυρός Λέοντας»

Το μεγάλο βραβείο της επιτροπής, ο Αργυρός Λέοντας, απονεμήθηκε στην πιο πολυσυζητημένη -και για πολλούς αμφιλεγόμενη συμμετοχή του φετινού φεστιβάλ - στον Ρομάν Πολάνσκι για το φιλμ «Κατηγορώ» (J'accuse).

Θρίλερ κατασκοπείας, η ταινία του Πολάνσκι αφηγείται την Υπόθεση Ντρέιφους, σκάνδαλο με διεθνή αντίκτυπο στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γαλλία που περιέκλειε δικαστική πλάνη, αρνησιδικία, αντισημιτισμό και τέλος το "Κατηγορώ" του Εμίλ Ζολά.

Ο 86χρονος σκηνοθέτης παρουσίασε στη Μόστρα την ταινία του από την άποψη του αντισυνταγματάρχη Ζορζ Πικάρ, επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και προσώπου κλειδί για την έκβαση της υπόθεσης, τον οποίο υποδύεται ο Ζαν Ντιζαρντέν. Ο Πικάρ ήταν ο πρώτος που μίλησε με τεκμήρια για την αθωότητα του λοχαγού 'Αλφρεντ Ντρέιφους, Γάλλου αλσατικής καταγωγής και εβραίου στο θρήσκευμα, που κατηγορείτο για προδοσία. Η στάση του Πικάρ έδωσε τέλος σε αυτό το σκάνδαλο της Γ΄Δημοκρατίας στη Γαλλία που διήρκησε 12 χρόνια (1894-1906).

Η παρουσία της ταινίας "J'accuse" στο διαγωνιστικό μέρος προκάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες έντονες αποδοκιμασίες από φεμινίστριες, ανάμεσά τους η ιδρύτρια της ομάδας πίεσης Women in Hollywood Μελίσα Σίλβερσταϊν, για την οποία το Φεστιβάλ "κωφεύει εντελώς στα θέματα που συνδέονται με το #MeToo".

Στην εποχή του κινήματος κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης #MeToo και με μόλις δύο σκηνοθέτριες ανάμεσα στους 21 κινηματογραφιστές που μετείχαν στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ, οι διοργανωτές της Μόστρα δέχτηκαν έντονη κριτική γιατί συμπεριέλαβαν το έργο του Πολάνσκι σε αυτό, παρά την αντιπαράθεση που προκαλεί η καταδίκη του για παράνομο σεξ με μια 13χρονη στο Λος Άντζελες το 1977.

Οι διοργανωτές υπεραμύνθηκαν της απόφασής τους, λέγοντας ότι κρίνεται η ταινία και όχι ο άνθρωπος. Ο Πολάνσκι, ο οποίος συνεχίζει να διώκεται από την αμερικανική δικαιοσύνη για τον βιασμό το 1977 της έφηβης, δεν ταξίδεψε στη Βενετία για το φεστιβάλ. Η σύζυγός του, η ηθοποιός Εμανουέλ Σενιέ που πρωταγωνιστεί στην ταινία παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του.

Επίσημο διαγωνιστικό

Χρυσό Λιοντάρι: Τζόκερ, Τοντ Φίλιπς

Αργυρό Λιοντάρι-Μεγάλο Bραβείο της Eπιτροπής: Ρόμαν Πολάνσκι, Κατηγορώ

Αργυρό Λιοντάρι Σκηνοθεσίας: Ρόι Άντερσον, «About endlessness» («Σχετικά με την απεραντοσύνη»)

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: No 7 Cherry Lane, Γιονφάν

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Αριάν Ασκαρίντ για το ρόλο της στο Gloria Mundi του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Λούκα Μαρινέλι για το ρόλο του στο Martin Eden του Πιέτρο Μαρτσέλο

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: La Mafia Non E Più Quello Di Una Volta, Φράνκο Μορέσκο

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νεαρό ηθοποιό: Τόμπι Γουάλας, Babyteeth

O νικητής για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο Luca Marinelli

Ariane Ascaride

Ειδικές κατηγορίες:

Best VR Immersive Story for Linear Content: Daughters of Chibok / Τζόελ Κάτσι Μένσον

Best VR Immersive Experience for Interactive Content: A Linha / Ρικάρντο Λαγκαράνο

Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work: The Key /Σελίν Τρικάρτ

Βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας (Luigi De Laurentiis) Lion of the Future: You Will Die At 20 / Αμτζάντ Αμπου Αλαλά

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο τμήμα Orizzonti: Darling/ Σαΐμ Σαντίκ

Καλύτερo σενάριο για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Revenir / Τζέσικα Παλί

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Σαμί Μπουατζιλά / Un Fils

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Μάρτα Νιέτο/ Madre

Ειδικό βραβείο της επιτροπής για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Verdict / Ρέιμουντ Ριμπέι Γκουτιέρεζ

Βραβείο σκηνοθεσίας για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Blanco en Blanco / Τέο Κουρτ

Βραβείο καλύτερης ταινίας για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Atlantis/ Βαλεντίν Βασιάνοβιτς