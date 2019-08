«Μαγικές» κινηματογραφικές βραδιές, κάτω από τον έναστρο ουρανό παρουσιάζει τις Πέμπτες το Μουσείο Καποδίστρια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του, προσελκύοντας το ευρύ κοινό.

Οι βραδιές Κινηματογράφου λαμβάνουν χώρα, στον κήπο του Μουσείου Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Ένα μουσείο που «φωλιάζουν» μέσα του οι προσωπικές στιγμές του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, όταν περνούσε ξένοιαστα τις θερινές του διακοπές στο νησί που είχε γεννηθεί το 1776 και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, για να επιστρέψει η σορός του, όπως ο ίδιος επιθυμούσε και να ταφεί δίπλα από τον τάφο του πατέρα του, Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια, (Antonio Maria di Capo d΄ Istria) στην μονή Πλατυτέρας.

Ο «θερινός κινηματογράφος» μία από τις πολύ ιδιαίτερες δράσεις του Μουσείου, εξελίσσεται στην καρδιά του δεντρόφυτου καταπράσινου κήπου του μουσείο που έχει συνολική έκταση περίπου δεκατριών στρεμμάτων. Σε αυτό τον κήπο, με τα λιθόστρωτα μονοπάτια, με τα αιωνόβια δέντρα του που κρύβουν τα δικά τους μυστικά, τα πέτρινα «στρογγυλά» τραπέζια μίας άλλης εποχής και το πελώριο αιωνόβιο πεύκο, κουκουναριά (pinus pinea), που εκτιμάται ότι ζει περισσότερο από 400 χρόνια και αποτελεί σημείο παρακαταθήκης και απαράμιλλης ομορφιάς της αγροικίας του Καποδίστρια.

Οι προβολές ξεκίνησαν τον Ιούλιο, αποκτώντας, θαμώνες, κινηματογραφόφιλους που βρίσκονται εκεί κάθε Πέμπτη προκειμένου κάτω από το φως του φεγγαριού να παρακολουθήσουν αγαπημένες πολυβραβευμένες ταινίες.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η διευθύντρια του μουσείου, Ντάρια Κοσκόρου, «πρόκειται για μία δράση που ξεκίνησε σε συνεργασία με το «Τhe Moonlight Cinema Caravan».

Μερικές από τις ταινίες που έχουν προβληθεί είναι «Το Τέλειο Χτύπημα» La migliore offerta/Τhe best offer, σε σκηνοθεσία του Τζιουζέπε Τορνατόρε, η υποψήφια για Όσκαρ ταινία καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου - δραματική κωμωδία "Καταπληκτικές Γυναίκες" (20th Century Women), του Μάικ Μιλς, "Η Τέλεια Ομορφιά" (La Grande Bellezza) του Πάολο Σορεντίνο, "The Artist" του Michel Hazanavicius, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη θα προβληθεί η ταινία "Πριν τα Μεσάνυχτα" (Before Midnight) του Richard Linklater. Οι ταινίες προβάλλονται στις 9.30 το βράδυ και η είσοδος είναι μόνο 4 ευρώ.

«Με κάθε νέα πρωτοβουλία στο Μουσείο, "ανοίγουμε τη βεντάλια" της επισκεψιμότητας του Μουσείου Καποδίστρια, προσελκύοντας έτσι επισκέπτες όλων των ηλικιών, κυρίως των νέων, που έρχονται στο Μουσείο για να δουν μεν από κοντά τα προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια, που αποκαλύπτουν κομμάτια της ζωής του και την αγάπη του για πατρίδα, αλλά παράλληλα να απολαύσουν το καφέ τους θαυμάζοντας την υπέροχη θέα που ξεδιπλώνεται μπροστά από το κήπο του Μουσείου Καποδίστρια και χάνεται στο βαθύ γαλάζιο του Ιονίου, αλλά και να παρακολουθήσουν μοναδικές βραδιές κινηματογράφου που» επεξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κοσκόρου.

Η Κουκουρίτσα όπου στεγάζεται η πρώην αγροικία του Ιωάννη Καποδίστρια, το σημερινό μουσείο του Έλληνα κυβερνήτη, κηρύχθηκε το 1995 από το υπουργείο Πολιτισμού, ιστορικό, διατηρητέο μνημείο, καθώς συνθέτει την επτανησιακή αρχοντική κουτούλα με το υπαίθριο περιβάλλον ως ένα σύνολο απόλυτης αρμονίας φυσικού και ανθρωπογενούς κάλλους.

«Με τις βραδινές κινηματογραφικές προβολές ζωντανεύει και το βράδυ η Κουκουρίτσα και γίνεται ένα σημείο συνάντησης των Κερκυραίων που θέλουν να απολαύσουν μία ιδιαίτερη βραδιά κινηματογραφικής τέχνης, που συνάδει απόλυτα με το περιβάλλον και το ιστορικό Μουσείο» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του μουσείου, Ντάρια Κοσκόρου.

Το Μουσείο Καποδίστρια μετά την ανακαίνισή του και την επαναλειτουργία του πριν από δύο χρόνια προχώρησε σε σημαντικές εργασίες για την ανάπτυξη του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του χαρακτήρα, καθώς και σε ενέργειες δικτύωσης με άλλα μουσεία και πολιτιστικούς και πνευματικούς φορείς-αρχεία, που αφορούν το έργο και τη ζωή του Ι. Α. Καποδίστρια, ενώ σήμερα φιλοξενεί μαθητές και επισκέπτες από όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ