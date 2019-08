Πέθανε σε ηλικία 94 ετών o βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ντοκιμαντερίστας D. A. Pennebaker.

Ο D. A. Pennebaker, που τιμήθηκε με βραβείο Όσκαρ για το σύνολο του έργου του το 2013, πέθανε στο σπίτι του την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο γιος στο TheWrap. Πρωτοπόρος του σινεμά βεριτέ, δημιούργησε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους το 1953 και είχε τίτλο Daybreak Express, ενώ το 1960 κατέγραψε την εκστρατεία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Ο Pennebaker έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1960 όταν μαζί με τον συνεργάτη του, Ρίτσαρντ Λίκοκ, ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή φορητή μηχανή 16mm που κατέγραφε συγχρονισμένα ήχο και εικόνα. Το 1967 κυκλοφόρησε το Dont Look Back (sic) ένα ντοκιμαντέρ που κατέγραφε την τουρνέ του Μπομπ Ντίλαν στην Αγγλία το 1965 και θεωρείται ορόσημο στο είδος του.

Το ντοκιμαντέρ ξεκινούσε με την κλασική σκηνή στην οποία ο Ντίλαν κρατάει κάρτες με λέξεις από τους στίχους του σε ένα δρόμο, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο Άλεν Γκίνσμπεργκ.

Εραστής της μουσικής ο D. A. Pennebaker δημιούργησε μια σειρά μουσικών ντοκιμαντέρ όπως το Monterey Pop, το Ziggy Stardust and the Spiders From Mars για τον Ντέιβιντ Μπόουι και το 101 για τους Depeche Mode.

Στην καταγραφή της πολιτικής δεν θα επιστρέψει ως το 1992, όταν θα δημιουργήσει το Τhe War Room για την καμπάνια του Μπιλ Κλίντον μαζί με τη γυναίκα του Κρις Χέγκεντους. Για το ντοκιμαντέρ αυτό προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ.

Παρέμεινε ενεργός ως το τέλος της ζωής του. Η τελευταία του δουλειά, το ντοκιμαντέρ Unlocking the Cage, κυκλοφόρησε το 2016. Ήταν πατέρας οχτώ παιδιών.

Με πληροφορίες από Guardian/Thewrap