Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού μιούζικαλ «Cats» του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, σε σκηνοθεσία Τom Hooper.

Οι πρώτες αντιδράσεις για το σύντομο βίντεο είναι ανάμεικτες. Κάποιοι το βρήκαν χαριτωμένο, αλλά αρκετοί θεωρούν πως είναι τρομακτική ή ακόμη και γελοία η απεικόνιση των πρωταγωνιστών ως γάτες.

Jennifer Hudson, Idris Elba, Rebel Wilson, Jason Derulo, Taylor Swift, Sir Ian McKellen και Dame Judi Dench έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και εμφανίζονται στο τρέιλερ.

Αλλά, η ατμόσφαιρα και τα εφέ της ταινίας δεν ικανοποίησαν με τους χρήστες του Twitter να είναι αρκετά αυστηροί. Το πώς οι ηθοποιοί απεικονίζονται ως ανθρωπόμορφα υβρίδια γάτας, είναι κάτι που από τα πρώτα σχόλια δεν ικανοποίησε. Κάποιοι σχολιάζουν το πώς οι γάτες εμφανίζονται να φοράνε γούνες, το πόσο μικρό είναι το μέγεθός τους, αλλά ακόμη και τις κινήσεις τους και τα χορευτικά τους.

Cats: pic.twitter.com/TEeLzaTbps — Jackson (@jackapn2) July 18, 2019





no one wants to see dame judy dench like this pic.twitter.com/29bVRFg7J0 — j.r. hennessy (@jrhennessy) July 18, 2019

I don't know why you're all freaking out over miniature yet huge cats with human celebrity faces and sexy breasts performing a demented dream ballet for kids. — Louis Virtel (@louisvirtel) July 18, 2019

THE CATS ARE TOO SMALL!!! I REPEAT, THE CATS ARE TOO SMALL!!!!!!! pic.twitter.com/z7IGQYFDCQ — Nicole Silverberg (@nsilverberg) July 18, 2019

Sincere Q: when the “cats” in the Cats trailer are wearing fur coats, like Judi Dench is, do you think those are meant to be their own fur, or are they wearing the fur of some other animal that they, the cats, have skimmed and fashioned into garments? — Celeste Ng (@pronounced_ing) July 18, 2019

Το μιούζικαλ «Cats» ανέβηκε για πρώτη φορά στο West End το 1981 και παιζόταν για 21 χρόνια. Στο Broadway παιζόταν για 18 χρόνια και μετρά δεκάδες θεατρικές εκτελέσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Το 1998 έγινε ταινία για την τηλεόραση.

H κινηματογραφική μεταφορά του Cats θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου.