ΘΕΑΤΡΟ

Σαϊγκόν

Σε ένα φανταστικό εστιατόριο, κάπου ανάμεσα στη Σαϊγκόν της δεκαετίας του '50 και το Παρίσι της δεκαετίας του '90, με μουσική υπόκρουση βιετναμέζικη ποπ και γαλλικά chansons, έντεκα χαρακτήρες γαλλικής, βιετναμέζικης ή γαλλοβιετναμέζικης καταγωγής συναντιούνται για φαγητό, πίνουν, χορεύουν, τραγουδάνε, ερωτεύονται, γιορτάζουν τη ζωή. Η Caroline Guiela Nguyen, κόρη Βιετναμέζου μετανάστη στη Γαλλία, δημιουργεί μια συγκινητική παράσταση για τα τραύματα που προκαλεί η Ιστορία.

28-29/6, Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260, Ταύρος, 21:00, εισ.: 10-25 ευρώ

Μήδεια

Φωτο: Α. Σιμόπουλος



Ως οπερέτα μελοποιείται η σατιρική Μήδεια του Μποστ από τον πολυβραβευμένο συνθέτη Νίκο Κυπουργό, με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη να περιγράφει την παράσταση ως «ένα μεγάλο γέλιο που θα μας σκεπάσει όλους».

Το κείμενο της Μήδειας έχει ως αφετηρία τη γνωστή τραγωδία του Ευριπίδη, την οποία ο συγγραφέας ανατρέπει, μιλώντας για μια γυναίκα που θέλει να σκοτώσει τα παιδιά της όχι τόσο για να εκδικηθεί τον άντρα της που την απατά όσο επειδή τα παιδιά είναι τεμπέλικα και «δεν παίρνουνε τα γράμματα».

27-28/6, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:00, είσοδος ελεύθερη (με ηλεκτρονική κράτηση)

DJ SET

Sven Väth World Tour 2019

Ο Γερμανός ιδιοκτήτης των διάσημων κλαμπ Omen και Cocoon και της Cocoon Recordings επιστρέφει στην Αθήνα.

28/6, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, 21:00, εισ.: από 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Still Here Tomorrow

Έργο του Παύλου Τσάκωνα.



Οι βραβευμένοι καλλιτέχνες της Artworks, του προγράμματος ενίσχυσης νέων καλλιτεχνών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εκθέτουν μαζί στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival.

Ζωγραφική, γλυπτική, video, φωτογραφία, περφόρμανς, εγκαταστάσεις, νέα μέσα, ηχητικά έργα αλλά και ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation κατακλύζουν χώρους του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Έως 30/6, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 10:00-01:00, είσοδος ελεύθερη

Drowning land / Breathing water

Η ανθρώπινη επέμβαση στο οικοσύστημα και οι επιπτώσεις της, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι το σημείο εκκίνησης της ομαδικής έκθεσης που εστιάζει σε συγκεκριμένα γεγονότα καθώς και σε προσωπικές αφηγήσεις και στα σημεία της Γης που λυγίζουν υπό το βάρος της ιστορικής/κοινωνικής πραγματικότητας.

Έως 14/7, Taf, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Δευτ.-Σάβ. 12:00-21:00, Κυρ. 12:00-19:00, είσοδος ελεύθερη

DJ SET

Bufiman

Bufiman



Στα sets του συνυπάρχουν αρμονικά αφρικάνικα bongos, voodoo techno drums και ξεχασμένα b-side disco classics. Ο Bufiman, ένα από τα πολλά alter egos του ιδιαίτερου DJ και παραγωγού από το Ντίσελντορφ, Jan Schulte, συνδυάζει ήχους κρουστών και tribal αισθητική απ' όλο τον πλανήτη, δημιουργώντας μια δική του ξεχωριστή ταυτότητα στο dancefloor.

Στη ταράτσα του Ρομάντσου θα τον συνοδεύσουν οι Terra Exotica, Breakin Moves, Noff Weezy και Blue Lagoon, ενώ στον χώρο θα λειτουργεί από νωρίς pop up δισκοπωλείο από την Entropia.

29/6, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 19:00, εισ.: 6 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Yo-Yo Ma

Ο κορυφαίος ίσως τσελίστας στον κόσμο, ο Yo-Yo Ma, έχει κερδίσει 18 Grammy, βραβείο Polar το 2012, Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών στις ΗΠΑ το 2001 και πλήθος άλλες διακρίσεις, ενώ έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, από τον Santana μέχρι το μουσικό σύνολο Silkroad, παίζοντας με τα όρια των ειδών και των μουσικών παραδόσεων. Στην Αθήνα, για ένα μόνο βράδυ θα ερμηνεύσει τις 6 σουίτες του Μπαχ για τσέλο, χωρίς συνοδεία.

30/6, Φεστιβάλ Αθηνών, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 21:00, εισ.: από 30 ευρώ

DJ SET

Röyksopp

Οι Röyksopp, με 7 άλμπουμ στο βιογραφικό τους, αρκετά singles στα charts, που έχουν γίνει πλατινένια, υποψηφιότητες αλλά και βραβεία Grammy, MTV και Brit Awards παρουσιάζουν ένα εκρηκτικό DJ set.

29/6, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Brother

Φωτο: Jose Caldeira



Ο ανερχόμενος Πορτογάλος χορογράφος Marco da Silva Ferreira εξερευνά τις ρίζες του συλλογικού χορού, από τις αρχαίες παραδόσεις μέχρι το street dance, αναζητώντας τα κοινά χαρακτηριστικά που διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά και επιβιώνουν και στον σύγχρονο χορό.

O Ferreira ξεκίνησε από το street dance, έγινε διάσημος στη χώρα του όταν αναδείχθηκε νικητής στην τηλεοπτική εκπομπή «So you think you can dance» και στη συνέχεια συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, όπως ο Hofesh Shechter.

29-30/6, Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260, Ταύρος, 21:00, εισ.: 10-25 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Territroy

Το ντεμπούτο άλμπουμ των Territroy με τίτλο «Skulls & Plants» που κυκλοφόρησε από την UFO της φημισμένης ολλανδικής ετικέτας Dekmantel παρουσιάζεται ζωντανά στο Ρομάντσο. Το line up συμπληρώνει το δίδυμο Larry Gus & Mr.Statik και η Anna Vs June.

28/6, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00